Környezetvédelem, turizmus, kultúra, oktatás: nagy lehetőségek vannak az együttműködésben.

A Dunamenti Tartományok Munkaközössége (DTMK) 1990-ben alakult, hogy összefogja a folyó menti területeket, a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig. Tíz ország 43 régiója a tagja, akik azt tűzték ki célul, hogy egymással együttműködve segítsék a Duna-vidék fejlesztését. A társulás alakulása még az EU keleti nyitása és a balkáni háború előtti izgalmas időszakban történt; az utóbbit követően egyébként a térség kulturális újjáépítésében is részt vett.

„A közösség már több mint három évtizedes múltra tekint vissza, 1990-ben, az alapításkor megyénk is jelen volt. Mi is egyetértettünk − és egyetértünk − az 1990-es közös nyilatkozatban megfogalmazott célkitűzéssel, amely szerint a DTMK célja, hogy a lakosok érdekében támogassa a tagjai együttműködését a Duna mente fejlesztésében, és járuljon hozzá a békés együttműködéshez Európában” – mondja Németh Zoltán, a vármegye közgyűlésének elnöke. Egyben a társulásé is, amely kétévente elnököt vált, s a megyénk 1999-es elnöksége után most újra rajtunk a sor.

A társulás EU-s projekteket bonyolít számos területen, kulturális téren például kifejezetten erős az együttműködés az országok között. Készült például egy digitális térkép, amely a Duna 30 kilométeres körzetében megmutatja az összes fontos látnivalót, de kiadtak már szakácskönyvet is az érintett régiók tájjellegű ételeivel.

Izgalmas projekt volt az is, amikor Szerbiában kiemeltek és felújítottak egy elsüllyedt hajót; a hajózás egyébként is visszatérő eleme a megvalósuló projekteknek, akár a folyami, akár a Fekete-tengeri ágát nézzük. A munkaközösség más Duna menti szervezetekkel is együttműködik, és részt vesz az EU Duna Régió Stratégiájának kialakításában is.