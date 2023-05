A Speedfitbe belépve rögtön feltűnik, hogy a teremben tényleg minden korosztály képviselteti magát. A családias jelző nem puszta szlogen: ez nem kizárólag a fitneszrajongók és a testépítők törzshelye, a diákoktól a nyugdíjasokig járnak ide a mozogni vágyók. Szerencsére egyre több a fiatal, az ő körükben már változik a szemléletmód, tudják, mit jelent időben elkezdeni mozogni. Ahogy azt is, hogy nem elég egészségesnek és életerősnek lenni, ezt az állapotot sokáig meg is kell őrizni, amiért tenni kell.

Az idősebb korosztályoknak sem érdemes halogatni és megvárni, amíg súlyossá válik a mozgáshiány következtében kialakult helyzet: például felszökik 10−15 kiló túlsúly, vagy kialakul a magas vérnyomás, a cukorbetegség. Rendszeres mozgással sok esetben meg lehet előzni a fentieket, sokkal kevesebb erőfeszítéssel, mint amibe később a probléma megoldása vagy enyhítése kerül.

„Ezért sem túlzás, hogy a fitneszbérlet befektetés a jövőbe” – mondja Kovács Péter, a győri Speedfit vezetője, aki nap mint nap örömmel látja, hogy sok törzsvendég hozza magával a barátait, a párját vagy a gyerekeit mozogni. Köztük egyre többen a SZÉP-kártyájukat használják fel a fitneszbérlet vásárlására, hiszen a Speedfitben erre is van lehetőség. Ez nemcsak a bérletekre, hanem az összes szolgáltatásra, például a szaunára is igaz, sőt, a terem több személyi edzője is elfogadja fizetőeszközként.

Pluszmotivációt ad az edző

Aki nem járt még rendszeresen fitneszterembe, az könnyen elveszhet a sokféle gyakorlat és gép között. Nem elég ugyanis a vágyott célunkat meghatározni, ahhoz a megfelelő edzéstervet is hozzá kell rendelni. Éppen ezért Kovács Péter azt javasolja, hogy személyi edzővel kezdjünk neki a céljaink megvalósításához, egy megfelelően összeállított edzéstervvel ugyanis sokkal nagyobb eséllyel – és gyorsabban – érhetünk el sikert. A Speedfitben erre minden esély megvan, hiszen több mint húsz képzett edző közül választhatunk, nemcsak szimpátia alapján, hanem az időbeosztásunkat figyelembe véve, attól függően, hogy délelőtt, délután vagy hétvégén szeretnénk-e edzeni.

„Egy hozzáértő edző pontosan tudja, milyen gyakorlatokkal érhető el a legeredményesebben a kitűzött cél, legyen szó fogyásról, izomépítésről vagy alakformálásról. Ne felejtsük el, hogy egy külön szakmáról van szó: az edzésterv összeállításánál figyelembe kell venni a többi között az illető testalkatát, edzettségét, életkorát is. Az a tapasztalat, hogy a külső kontroll sokat számít, és pluszmotivációt ad az edzéshez. Nem utolsó szempont az sem, hogy az edzővel megbeszélt időpontot sokkal nehezebben mondjuk le kifogást keresve, mintha egyedül kellene összeszednünk a motivációt és elindulni edzeni…” – mondja Kovács Péter.

Mozgással növelt lojalitás

Szerencsére egyre több cégvezető felismeri az egészségmegőrzés jelentőségét, és kínál pluszjuttatásként kedvezményes fitneszbérletet a dolgozóinak. Az eredmény: egészségesebb és energikusabb kollégák, több motiváció, nagyobb elkötelezettség a munkahely iránt. Ha pedig a céges csoportos órákat választják, az edzés még csapatépítésnek is beválik. Ezeken az alkalmakon a funkcionális edzésen van a hangsúly, amely a teljes testet, a mindennap használt izmokat mozgatja meg, segítve a rugalmasság és az állóképesség megőrzését.

A szakértő háttér egyébként is a Speedfit egyik erőssége: a személyi edzők mellett fizioterapeuta és rehabilitációs edzők is dolgoznak a csapatban, akik segítenek az olyan speciális helyzetekben, mint például egy betegség vagy sérülés utáni regenerálódás.

Ahogy a fentiekből is kiderül, kis túlzással igaz, hogy ahány ember, annyiféle igény: van, aki diákként, más nyugdíjasként választja a fitneszt, sokan először kipróbálnák, mit jelent a Speedfitben edzeni, mások elkötelezettek, és hosszú távra terveznek. Akármelyik igaz ránk, a Speedfitben biztosan találunk a terveinknek megfelelő bérletet. Diák-, senior- és délelőtti bérlet, kedvezményes 3, 6 és 12 havi bérletek segítenek az ideális konstrukció megtalálásában, de akár napijegyet is válthatunk. (x)