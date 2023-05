Egyre többen keresik a minőségi kenyereket, mégis nagyon sok tévhit kering a kenyérrel, a kovásszal, a szénhidrátokkal kapcsolatban. Bedő Szilárd, a Bedő Pékség pékmestere segít eloszlatni őket, s azt is elárulja, milyen a jó kenyér.

A kenyér tápanyagban szegény, az élesztő és a szénhidrát káros, a barna kenyér ellenben egészséges – gyakori tévhitek, amelyek gyakran nem a jó irányba vezetnek a vásárlás során és az étkezésünkben. A táplálkozási szokások, alternatív étrendek és diéták közös metszéspontja a kenyér, amely még mindig az egyik legalapvetőbb élelmiszer, ezért sem árt rendbe tenni a fejekben, és tisztán látni a témával kapcsolatban.

Az élesztőgombák mindenhol ott vannak

Bedő Szilárd pékmester, a Bedő Pékség tulajdonosa gyakran találkozik a kenyérrel kapcsolatos félinformációkkal és tévhitekkel, s ha valaki, ő tudja, mi az igazság. A legtöbb tévhit az élesztőt és a kovászt övezi; gyakran kérdezik például a Bedő Pékség eladóit arról, van-e élesztőmentes kenyerük.

„Ők valószínűleg nem tudják, hogy még a kovászos kenyérben is vannak élesztőgombák, azok ugyanis rögtön megjelennek, amint a lisztet és a vizet összekeverjük, és elkezdenek dolgozni a mikroorganizmusok. Azaz, ha nincs hozzáadott élesztő egy kenyérben, az élesztőgombák akkor is jelen vannak, ez az erjedés természetes hozadéka. Az sem köztudott, hogy a Magyar Élelmiszerkönyv a kovászos kenyereknél is megengedi a minimális, 1%-nyi élesztő használatát. Ez arra elég, hogy »elindítsa« a kovászt; ettől még a kenyér kovászos lesz, feltéve, hogy teljesül a minimum 7−8 órás érés” – világosít fel Bedő Szilárd.

Forrás: Bedő Pékség

Az élesztő tehát önmagában nem ellenség; olyannyira nem, hogy bőséges vitaminforrás, amit generációk fogyasztottak kis mennyiségben nyersen, az egészségük és szépségük megőrzésére. Mindössze arra kell odafigyelni, hogy a kenyér minőségi alapanyagokból és módszerrel, adalékanyagok nélkül készüljön, és persze mértékkel fogyasszuk − tanácsolja a pékmester. Bedő Jani búzakenyerét például 30 éve változatlan receptúra alapján, csupa természetes összetevőből sütik; a belül foszlós, kívül ropogós kenyérből napi 40 mázsa készül.

A baj az extragyorsan elkészülő nagyipari kenyerekkel van. Az 1,5−2 óra alatt elkészülő, úgynevezett „gyorskenyerek” sokszor nemcsak túlzott mennyiségű élesztőben, hanem adalékanyagokban és tartósítószerekben is bővelkednek. A jó kenyérhez idő kell, a kovásznak eleve szüksége van 7−8 órára, és még csak utána kezdődik a dagasztás… Nem árt tudni azt sem, hogy minél hosszabb kelesztésű egy kenyér, annál kisebb a gluténtartalma − sokaknak ez is fontos támpont.

Nem csupán szénhidrát

Elfogadott tényként él a magyar társadalomban az is, hogy a szénhidrátok fogyasztása egészségtelen, holott tény, hogy azokra – különösen a lassan felszívódó szénhidrátokra − szükség van a szervezet egészséges, kiegyensúlyozott működéséhez. Ahogy az sem igaz, hogy a kenyér tápanyagokban szegény élelmiszer.

„Hiba azt gondolni, hogy a kenyér csupán szénhidrátokból és gluténből áll. Egy kenyér tápanyagtartalmát elsősorban az határozza meg, hogy milyen gabonából készül, illetve milyen zsiradékokat és magvakat adnak hozzá. Érdemes teljes kiőrlésű lisztből sütött − azaz a gabonaszemek száz százalékát felhasználó −, magvakban gazdag kenyeret választani, ezek javítják a kenyér tápanyagtartalmát és tápértékét. A rozsból készült liszt is számos pozitív hatással lehet az egészségünkre, a többi között erősíti a szervezet ellenállóképességét, de gazdag B-vitaminban, kalciumban, magnéziumban is” – árulja el Bedő Szilárd.

Forrás: Bedő Pékség

Árulkodó kenyércimke

A pékmester arra is figyelmeztet, hogy bár sokan vásárolnak barna kenyeret a tudatos táplálkozás jegyében, nem árt a tudatosság, mert nem minden egészséges, ami annak látszik…

„A barna színt gyakran a tésztához kevert színezék eredményezi, nem pedig az értékes összetevők, így megdől, hogy minél sötétebb egy kenyér, annál egészségesebb. Nem kizárt, hogy miközben teljes kiőrlésű kenyeret szeretnénk venni, egy teljesen hétköznapi fehér kenyeret emelünk le a polcról, bedőlve a belesütött maláta és kakaó szép barna színének… A kenyércimke árulkodó, érdemes elolvasni, ezen a mennyiségük szerint csökkenő sorrendben kell feltüntetni az összetevőket. A Bedő Pékség Komlóvölgyi rozskenyere vagy Bedő Jani rozscipója például valóban értékes gabonát tartalmaz, de említhetném a Kárpát kenyerünket is, amely teljes kiőrlésű fehér és rozslisztből, 16 órás kovásszal készül; ez a hosszú érés adja a többi között a kenyér jellegzetes, karakteres ízét” – mondja Bedő Szilárd.

Forrás: Bedő Pékség

Az, hogy melyik a legfinomabb kenyér, egyéni ízlés kérdése, annak ellenére, hogy a magyar társadalomban elfogadott tényként él, hogy a fehér kenyér messze a legízletesebb. Valójában a nem fehér kenyerek cseppet sem maradnak el ízélményben a fehér társaik mögött, s bár sokak számára újdonság lehet egy rozs(os) kenyér karakteres íze vagy egy napraforgóval, lenmaggal, tökmaggal dúsított kenyér textúrája, érdemes kísérletezni és új ízeket felfedezni!