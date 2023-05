A kötelező elemek észszerű és praktikus elhelyezése

Az első és legfontosabb feladata egy fürdőszobának az, hogy megtisztulhassunk benne, ez egyértelmű. Az már kevésbé, hogy ezt fürdőkádban vagy zuhanykabinban tegyük-e. A fürdőkád több helyet foglal, viszont lehet benne zuhanyozni is, a téli meleg illóolajos fürdőkről nem is beszélve.

Ha valóban pici az alapterület, akkor sajnos a kádtól el kell búcsúznunk. A zuhanyzót már egész kis helyre is praktikusan be lehet szerelni, akár zuhanytálcás kabinban gondolkodunk, akár épített, egyedi zuhanyzón. Rengeteg variáció között válogathatunk. A zuhanytálcákból is létezik már egészen kis peremű, amiben a nagyszülők és kisgyerekek is könnyen beléphetnek. Egyes változatok alján még a csúszásgátlás is megoldott.

A mosdó lehet beépített, ami alatt fiókos kis szekrénynek is jut még hely, így két funkciót is ellát egyetlen elem. A mosdók mérete és alakja is ezerféle lehet a szögletesebb formáktól a kerekig. Anyagok tekintetében szintén széles a választék. A mosdó mellett vagy felett kis polcokat is elhelyezhetünk, így plusz tárolófelületeket kapunk.

A falra több helyre helyezhetők még polcos elemek, a fentebbi helyekre akár olyan tisztítószerek is, amiket nem használunk nap mint nap, ráadásul gyerekbiztos is, ha minél magasabbra kerül. Lehet kis polc az ajtó feletti részen, a kád felett, az ablaknál.

Minél kevesebb kiegészítő

Ha a fürdőszoba alap elemei már bekerültek, és még maradt hely, akkor lehet gondolkodni a kisebb kiegészítőkön, mint kuka, valami szép növény, törölközőszárító, szennyestartó és egyebek. Arra viszont figyelni kell, hogy a végén ne legyen túl zsúfolt a fürdő. Fontos, hogy szabadon tudjunk mozogni benne.

A kevesebb néha több alapon a nem lényeges kiegészítőknél állítsunk fel fontossági sorrendet. Egy kis kuka például több szempontból jól jöhet a fürdőben, főleg akkor, ha a toalett is ott kap helyet. A szennyeskosár kerülhet máshová, ha a mosógép nem a fürdőben van.

A toalett kerülhet másik helyiségbe

Van, aki kifejezetten szereti és igényli, hogy a toalett a fürdőszobába kerüljön, más viszont külön örül annak, ha az egy másik helyiségbe kerül. Mindkettőnek megvannak az előnyei és a hátrányai is.

Ha a toalett eleve másik helyiségben van, akkor nincs gondunk azzal, hogy azt hova helyezzük. Ha kifejezetten a fürdőbe szeretnénk, akkor annak is megfelelő helyet kell találni. Nem szerencsés, ha nagyon be van szorítva a sarokba, hiszen azért naponta többször ücsörgünk rajta hosszabb-rövidebb ideig. Fontos tehát itt is a kényelem.

Beépített mosógép és fregoli

Ha a mosógép számára nincs külön mosókonyha vagy bármilyen alagsori helyiség, akkor beépítve ez is bekerülhet a fürdőszobába. Fürdőszobai pultként kerülhet rá valamilyen fedlap, így máris többfunkciós lesz.

A mosógép elhelyezését egyébként rengeteg más szobában is el lehet képzelni. Kerülhet a gardróbként használt helyiségbe is, lényeg, hogy ne legyen szem előtt. Ha nem a fürdőszobában kap helyet, akkor a szennyeskosarat is mindenképp tegyük mellé, így legalább az is kikerülhet a fürdőszobából, és felszabadul valamennyi hely.

Minden vizet használó eszköznél az a korlát, hogy az adott helyiségbe vezethető-e a víz, illetve megoldható-e a vízelvezetés.

A fregolikkal még a ruhaszárítást is meg lehet oldani a legkisebb fürdőszobában is. A mennyezetig felhúzott szárító segítségével nem kell a lakásban párásítani a levegőt, elég kiengedni a száradó ruhák nedvességét a fürdő ablakán. Ez is egy helytakarékos megoldás lehet, ráadásul egyáltalán nincs szem előtt.

Csak gazdaságosan!

A fenti néhány tippel tehát a pici fürdőket is multifunkcionális terekké lehet varázsolni, ráadásul piciben minden kicsit olcsóbb is.

Az egyszerű polcos elemek természetes hatásukkal is díszei lesznek a fürdőszobának, ráadásul nem kell komplett, drága fürdőszobabútort vásárolni. Egyedi megoldásokkal a saját elképzeléseink szerint alakíthatjuk ki a tárolókat.

Zuhanyzóból, mosdóból és toalettből érdemes a minőségibb márkákat keresni, hiszen ezeket naponta használjuk, fontos, hogy strapabíróak legyenek. Ne folyjon a csap már a beszerelést követő héten. Ezeken tehát ne spóroljunk. Ha megvannak a kiválasztott termékek, már csak a profi beépítés marad hátra, és élvezhetjük is a kicsi, de hangulatos fürdőszobánkat. (X)