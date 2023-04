Az alapdarabok a legfontosabbak

Az alapdarabok olyan darabok, amelyek minden ruhatár alapját képezik. Ez azt jelenti, hogy szinte lehetetlen nélkülözni egy fekete garbót vagy egy fehér pólót. Ez különösen igaz az olyan SOS helyzetekre, amikor nem tudja, mit is kapjon fel hirtelen és nincs sok ideje ennek a dilemmának a megoldására. Ezért a szabály érvényes, minden perc számít. Így gyorsan válasszon darabokat a ruhatárából ebben a sorrendben: fehér póló, szűk farmer és egy egyszerű tornacipő. Ha vásárlása során felhasználja Deichmann kuponjait, kedvezményben részesülhet. Pontosan ezek az alapdarabok jól jönnek manapság a rohanó időben. Ráadásul egymással könnyen kombinálhatók, amelyek a mindennapi alkalmak túlnyomó többségére alkalmasak. Ha munkába vagy egy találkozóra rohan, és egy szűk fekete farmer mellett dönt, kiegészítheti azt bőrkabáttal vagy akár egy túlméretezett inggel is. Egy fehér póló könnyen kombinálható, és szinte bármilyen más darabbal csodás összhangot érhet el. A kapszula gardróbot ezért érdemes mindenki stílusa alapján személyre szabni, mert ha csak az aktuális trendek alapján építi fel, akkor soha nem fog működni, nem fogja élvezni és teljesen elveszik a lényege.

A kihagyhatatlan fekete ruha

A történelem legelegánsabb női a feketét abszolút klasszikussá tették. Végül is ki ne hallott volna a kis feketékről? Egy kis fekete ruha garantáltan megment, ha nem tudja, mit vegyen fel egy buliba. Ne feledje, hogy feketével szinte lehetetlen hibázni. Ez az egyik oka annak, hogy ez az alapszín olyan népszerű bármely stílusban. Akár egy elegánsabb, munkakörnyezetbe illő ruhát választ, akár egy egyszerű szabadidő együttest, nem fog hibázni vele. Természetesen a táskától az ékszereken át különféle kiegészítőkkel dobhatja fel outfitjét.

A ruha és tornacipő kombinációja

Egy időben ez a kombináció meglehetősen ellentmondásosnak számított. Azonban a bloggerek színre érkezése és öltözködésük gyorsan megváltoztatott mindent. Ma ez egy elemi divatstílus, ugyanis ez a kombináció játékosan helyettesítheti ruhatára túlnyomó részét. Egyesíti a két legkívánatosabb tulajdonságát – a nőiességet és a kényelmet. Gyors, divatos és szexi. Így akár egy hosszú, midi vagy rövid ruha után nyúl, ez az egyik legtökéletesebb outfit, ami eszébe juthat.

A farmer az egyik legjobb megoldás

A farmer évek óta a legsokoldalúbb anyag opcióját tölti be. Ezért, ha végképp nem tudja mit vegyen fel, a farmer az Ön számára készült. Persze ne felejtsük el, hogy a farmer szó nem csak a nadrághoz, azaz a farmerhez kötődik. A farmerdzsekik, ingek vagy felsők és ruhák egyre inkább a farmer nevet viselik. A kék egyszerűen megoldja a legtöbb problémát – még azokat is, amelyek az utolsó pillanatban merülnek fel. Fekete, fehér, barna, bézs, halványzöld vagy kék színnel kombinálva. És sok más szín mellett a kék pótolhatatlan, semlegesnek nevezhető szín. Főleg a farmer esetében. Ha egy farmerszoknyát kombinál pólóval vagy pulóverrel, mellé tornacipő vagy a szandál, és máris indulhat. Gyors és trendi öltözet. A nadrág és a magassarkú kombinációját gyakran figyelmen kívül hagyják, mégis ez az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy egy csipetnyi eleganciát vigyen a hétköznapi megjelenésbe. Ma már nem az a helyzet, hogy a magassarkú cipőt csak szoknyához és ruhához vagy elegáns összeállításhoz hordják. Ha gyakorlati szempontból lehetséges, cserélje ki a tornacipőt magassarkúra – meg fog lepődni az így kapott hatáson. Nem csak a lába lesz hosszabb és karcsúbb, de az alakja is kiemelkedik majd.

Lábbelik

Ha minden nap ugyan azt a lábbelit hordja, fektessen be a legjobb minőségbe, amit megengedhet magának. Szerezzen be olyan cipőket, amelyek jól passzolnak a legtöbb sportruhához, ugyanakkor viselheti őket farmerrel, fehér pólóval és remekül passzoló kabáttal vagy kardigánnal is. Ha az olcsóbb darabokat minőségibbekkel kombinálja, akkor megjelenésének egy csavart ad, és mindig stílusos lesz. Ma már jó minőségű, bőrből készült, kiváló szabású és időtálló darabokat találni elérhető áron.

A stílusos megjelenés kulcsa, hogy csak olyan dolgokat viseljen, amiket szeret, és amiben ellenállhatatlannak érzi magát. Nincs szükség drága ékszerekre, kézitáskákra. Egyszerű, minőségi ruhák, amelyek Önre passzolnak, megfelelő kiegészítők, mint egy kézitáska vagy napszemüveg, mosott és egészséges haj, ápolt körmök, tiszta cipő és ne felejtsd el a legfontosabbat - egy mosoly és az összhang tökéletes lesz.