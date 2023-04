Akár több százezer forintot is érhetnek az ösztöndíjak a Széchenyi István Egyetemen

A Széchenyi István Egyetem nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ne csak színvonalas, gyakorlat¬orientált képzéseket, naprakész tudást nyújtson hallgatóinak, hanem olyan lehetőségeket is, amelyek megkönnyítik számukra a tanulmányaik folytatását. Ezt szolgálja a számos ösztöndíj-lehetőség is, amelyek közül a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány Hallgatói Ösztöndíj, illetve Sportolói Ösztöndíj ünnepélyes átadását április 11-én tartották az intézményben. Az előbbit – amelynek összege egyszeri 250 ezer forint – olyan nappali tagozatos hallgatók nyerhették el, akik kiemelkedő tudományos diákköri munkájukkal példát mutatnak a hallgatói közösségnek. A bírálatnál előnyt jelentett az oktató- vagy kutatómunkában való részvétel, az alapfeltételen – egy középfokú nyelvvizsga – túli további nyelvtudás, az aktív szakkollégiumi tagság és a publikációs tevékenység. A Sportolói Ösztöndíj a kiemelkedő hazai vagy nemzetközi teljesítményt felmutató hallgatókat ismeri el, eredménytől függően egyszeri 150, 350 vagy 500 ezer forinttal.

Az átadóünnepségen dr. Kovács Zsolt, az egyetem általános és oktatási elnökhelyettese megköszönte a díjazottaknak, hogy munkájukba ennyi energiát, lelkesedést, elkötelezettséget fektettek. Hangsúlyozta: az intézmény mindent megtesz azért, hogy a tehetséges fiatalok tizenegy tudományterületen, valamint a sportban is kihozhassák magukból a maximumot, s az egyetemet fenntartó alapítvány éppen ezzel a céllal alapította meg ezeket az ösztöndíjakat a modellváltást követően, 2020-ban.

A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány Sportolói Ösztöndíj nyertesei a díjak átadóival. Fotó: Horváth Márton

Az elnökhelyettes szólt az egyetem azon törekvéséről, hogy minél több sportoló fiatal válassza az intézmény színvonalas képzéseit, ezért is indult el a „Tanulj Győrben – sportolj Győrben” kampány. A cél, hogy a tanulást és a sportot össze tudják egyeztetni, és olyan diplomát szerezzenek, amellyel megalapozhatják sportolói pályafutásuk utáni karrierjüket is. Dr. Kovács Zsolt kiemelte, hogy mindehhez nemzetközi színvonalú sport- és tanulmányi körülményeket, valamint kedvezményes tan- és vizsgarendet is biztosítanak. Felhívta a figyelmet arra, hogy az egyetem saját sportegyesülete, a SZESE, valamint az intézménnyel stratégiai partnerséget ápoló győri sportegyesületek, klubok számos lehetőséget nyújtanak, így az űzhető sportágak köre már a jégkorongtól a kosárlabdáig, az evezéstől a dzsúdóig, a vízilabdától a sárkányhajózásig terjed.

A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány Sportolói Ösztöndíj egyik nyertese, a győri Szigeti Roland műszaki menedzser mesterszakos hallgató az egyetemi evezős Európa-bajnokságon szerzett ezüstérmeket tavaly, de a magyar felnőtt válogatottal is több versenyen szerepelt. „Fontos számomra ez az ösztöndíj, nem is hallottam róla, hogy más egyetemen így segítenék a sportolókat, hogy az élsportra tudjanak koncentrálni. Köszönettel tartozom azért is, hogy tanulmányaimban mindvégig támogatnak a tanáraim” – válaszolta kérdésünkre.

A Pest megyei Monorról származó Vladár Katinka másod¬éves klasszikus zongora szakon.

„A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány Hallgatói Ösztöndíj elnyerésében szerepet játszott, hogy egy dolgozattal indultam a Tudományos és Művészeti Diák¬konferencián, és továbbjutottam az Országos Tudományos Diákkonferenciára. Fontosnak tartom ezt, mert így tapasztalatot szerzek a darabok zenetörténeti hátterének alaposabb megismerésében, az információk előadásában és publikálásában is, ami későbbi pályámon is hasznos lehet” – mondta, hozzátéve, hogy az ösztöndíj zongorája karbantartását, valamint minőségi kották beszerzését könnyíti meg számára.