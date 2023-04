Szikszai Zsanett marketingvezető fontosnak tartja, hogy a WHB minden közösségi platformon kommunikáljon.

„Felvesszük a kapcsolatot az emberekkel, bevezetjük őket a színfalak mögé, hogy megismerjék, mennyi munka és történet van egy-egy olyan gyönyörű épület vagy monumentális létesítmény mögött, amit jártukban-keltükben látnak a saját környezetükben. Sokan nem is tudják, hogy az építés sokkal több, mint tégla, beton vagy vas, mert az élettelen anyagon kívül benne van a szakma iránti elkötelezettség és szeretet is. Ez az, amit megpróbálunk bemutatni a magunk eszközeivel, segítve ezzel a vezetőség és a munkatársaink munkáját, őrizve a cég hírnevét” – mondja Szikszai Zsanett.

A korábbi évekhez képest a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. marketingtevékenysége az elmúlt négy évben jelentős átalakuláson ment keresztül. 2019 óta sokkal tudatosabb, az üzleti célokkal összehangolt, azokat támogató marketingstratégia mentén működik, hogy kihasználva az online és offline marketing eszközeit, aktuális és pozitív üzenetekkel teli képet mutasson a vállalatról.

A WHB már a kezdetektől igyekszik használni és kihasználni a közösségi média felületeit, illetve az általuk nyújtott lehetőségeket − ez akkoriban az építőipari piac összes szereplőjét tekintve újdonságnak számított, azóta viszont ugyanez a tendencia látható a vállalat versenytársainál is.

A WEST HUNGÁRIA BAU Kft. hivatalos Facebook-oldala WHB Group néven indult el 2019. május 2-án. Az oldal követőszáma rendkívül dinamikusan növekedett, és mára már több mint 24.000 követővel rendelkezik. Emellett a WHB nagyon jó eredményeket ért el az Instagram- és LinkedIn-oldalain, valamint folyamatosan dolgozik a cég YouTube-csatornája és TikTok-oldala erősítésén is.

Transzparencia és edukáció

A marketingvezetőtől megtudtuk, hogy a WHB marketingstratégiája több alappilléren nyugszik.

„Az egyik legfontosabb, hogy a vállalatról − a magyar építőipar kiemelkedő szereplőjéről − kialakuló kép minden szempontból, továbbá minden területen tük-rözze a piacon elfoglalt helyzetét, és ez a kép aktuális, illetve pozitív üzenetekkel teli legyen. Prioritás a márka egyedi előnyeinek, a szolgáltatások, szakértelem, márkaértékek ismertségének növelése és a márka transzparenciájának erősítése a nagyobb projektek bemutatásával. A célok között szerepel az edukáció, azaz az építőiparral kapcsolatos általános ismeretek bővítése, nem utolsósorban pedig a WHB mint munkáltatói márka vonzóbbá és ismertebbé tétele is.”

A WHB Csoport egyre növekvő tendenciát lát az online felületek térhódításában. A médiafogyasztási szokások folyamatosan változnak − ahogy az online tér is –, és ez a trend a jövőben várhatóan tovább erősödik. Folytatódni fog továbbá az a jelenség is, hogy a fiatal generáció egyre inkább mellőzi a Facebookot, és az olyan platformokon lesznek elérhetőek/megszólíthatóak, mint a YouTube, az Instagram és a TikTok. A marketingtrendek változása mellett megfigyelhető a fogyasztói szokások változása is: ami az egyik nap még érdekes és interakcióra sarkallja őket, a következő napokban már nem.

Marketing minden fronton

Ezekhez a folyamatosan és gyorsan változó körülményekhez pedig a WHB-nak is alkalmazkodnia kell, mondja a szakember.

„A versenyszféra is arra késztet minket, hogy a marketing minden eszközét tartósan és célzottan használjuk a különböző platformok különböző célközönségeinek elérésére, a megfelelően célzott kommunikációs stratégia segítségével. Ennek köszönhetően a WHB az elsők között kezdte el használni a TikTokot annak érdekében, hogy egy más, fiatalosabb célközönséget érjen el. Az ott közzétett, könnyed stílusú tartalmak elsősorban a HR-osztály tevékenységét támogatják, a TikTok-trendekhez integrált tartalmak különféle pozíciók bemutatásával és megismertetésével segítik a márkánk építését. A YouTube-csatorna is fontos számunkra, hiszen az edukáció, a munkásságunk audiovizuális megjelenítése mellett szintén remek lehetőséget kínál a jövő munkaerejének megcélzásában” – mondja a szakember, aki úgy véli, hogy a könnyen fogyasztható videós tartalmak szerepe a jövőben is növekedni fog.

Az Instagram szintén remek lehetőség a WEST HUNGÁRIA BAU számára, hogy kommunikáljon a fiatalabb célközönséggel. A LinkedInen való releváns szakmai tartalmak megosztása is kulcsfontosságú, mert az ott lévő speciális/szakmai tartalmakra kíváncsi követők érdeklődését is fenn kell tartani, és mint a cég marketing-célközönségének egy másik oszlopát is építeni kell.

Gyémánt díjeső

„Ezekből látható, hogy nem csak egy trendi, ismert márkát kell folyamatosan építeni. Talán egy ilyen építőipari tevékenységgel foglalkozó vállalatnál még fontosabb, hogy a megfelelő platformokon a megfelelő kommunikációs stratégiát alkalmazzuk, hiszen a munkáink sokszínűek és érdekesek, ezeket pedig a célirányos kommunikáció mellett a követőinknek is érdekessé kell tennünk” – mondja Szikszai Zsanett. A vállalat vezetése büszke arra, hogy a WHB-nak az egyik legrangosabb hazai szakmai megmérettetésre, a Marketing Diamond Awardsra benyújtott pályázatai 2021-ben és 2022-ben is marketing gyémánt elismerésben részesültek. Így a cég már öt gyémántdíjjal rendelkezik, amellyel a Diamond List megbízói listáján a 3. helyre került.

„A célunk, hogy a munkánkkal mi is hozzájáruljunk ahhoz, hogy a magas színvonalú szakmai munkavégzés mellett a vállalat megjelenése bármilyen kommunikációs folyamatban korszerűséget, felkészültséget, profizmust mutasson, és a WHB mint brand ne csak tisztelhető, de szerethető is legyen” – zárta Szikszai Zsanett. (x)