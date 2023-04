Miért hatékony a Safe Laser, lágylézer kezelés ilyen sokféle kórképre?

A kaució nélküli Safe Laser bérlés szolgáltatás keretében igénybevehető lágylézer készülékek azért hatékonyak számos kórkép kezelésében, mivel a lézerfény sejtszinten hat, és a sérülések, betegségek a sejtekben okoznak működési zavarokat. A lágylézer készülék gerjeszti a sejtek fényérzékeny molekuláit, ami javítja a sejtlégzést és az ATP-termelést, így hatékonyabbá válik a sejtek működése. Emellett a Safe Laser kezelés gyorsítja a regenerálódást és lerövidíti a betegségek, sérülések gyógyulási idejét. Egy műtét vagy sportsérülés bárkivel előfordulhat. Nem mindegy, hogy mennyi idő után tudunk visszatérni a szokásos életvitelünkhöz, így a gyógyulás felgyorsítása mindenki számára hasznos lehet.

Milyen előnyökkel jár a Safe Laser bérlés?

A rosacea, mozgásszervi problémák, sarokcsont gyulladás, sarkantyú, lábszárfekély, fülzúgás és más betegségek esetén már 2-4 hetes, napi pár perces Safe Laser kezelés is jelentős javulást eredményezhet.

Ha műtéti beavatkozás vagy baleset miatt rehabilitációra van szüksége, akkor a 4 hetes Safe Laser bérlés segíthet a gyorsabb felépülésben.

A lágylézer (soft lézer) kezelés gyorsítja a duzzanatok és ödéma gyógyulását, hatékonyan csillapítja a fájdalmat, javítja a rehabilitáció eredményességét.

Az otthoni kezelés előnye, hogy nem kell utaznia, illetve várakoznia orvosi rendelőkben, és a készüléket bárhová magával viheti egy kis táskában.

A készüléket bármikor használhatja, akár TV nézés, olvasás vagy otthoni munkavégzés közben is. A családtagok is használhatják a készüléket, így az egész család egészségére is odafigyelhet.

A bérlés kiváló kipróbálási lehetőség. Mivel a kéthetes bérleti díj a vételárba beszámít, így semmivel nem kerül többe a Safe Laser készülék megvásárlása, ha kaució nélküli bérléssel ismerkedik meg a termékkel, így vásárlási szándék esetén is javasolt igénybe venni a laserberles.hu szolgáltatását.

A Safe Laser 500 és SL 1800 készüléket számos orvosi rendelőben és kórházban használják. Tegyen egy próbát Ön is, tesztelje otthonában készülékeinket.