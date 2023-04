Lakóként, számvizsgálóként vagy társasházkezelőként más-más mókás, rém- és elrettentő történetet tudnánk mesélni arról, hogy milyen az élet egy társasházban. Sokan tele vannak rossz tapasztalatokkal, negatív élményekkel a ház kezelését, a felújításokat, az eltűnt biztosítósokat, a mutyikat és a közgyűléseket illetően, pedig lehetne ez másként is.

Erre kínálunk megoldást a WHM Cloud felhő alapú társasházkezelő rendszerrel, mely biztosítja a társasház működésének átláthatóságát, a megfelelő könyvelést, az online tulajdonosi felületet, valamint az egyszerű és hatékony kommunikáció lehetőségét. Kapcsolódó szolgáltatásaink révén kifejezetten társasházakra szabott biztosítási megoldásokkal és banki hitelekkel tudjuk garantálni, hogy az esetleges káresemények kifizetésénél ne érjék meglepetések a tulajdonosokat, illetve, hogy megfelelő keretösszeg álljon rendelkezésre a felújításokra, modernizálásra, mely áttételesen növeli az ingatlanok értékét is.

Miben segíthet az Ön közös képviselőjének is a WHM Cloud felhő alapú társasházkezelő rendszer?

• Ezzel az átlátható, könnyen használható, online társasházkezelő megoldással a ház könyvelése egyszerűvé válik.

• A felhő alapú működés teljes adatbiztonságot és könnyű hozzáférést biztosít.

• Növeli a hatékonyságot így a közöskép viselőnek több ideje jut a ház egyéb ügyeinek intézésére, például pályázatokra.

• Az online tulajdonosi felület segítségével lehetőség nyílik a lakók naprakész informálására az egyenlegekről, tartozásokról és a mérőóraállások egyszerű rögzítésére, és még sok másra.

• Az online hozzáférés segítségével hatékonyabbá válik a számvizsgálókkal és könyvelőkkel történő egyeztetés.

• Rendszeres, ingyenes oktatásaink révén naprakész felhasználója lehet az egyik legnépszerűbb, modern társasházkezelő programnak.

• Munkanapokon elérhető ügyfélszolgálatunkkal és 0-24-ben elérhető chatbotunk segítségével állunk rendelkezésére kérdés esetén.

• Közös képviselője értéket tud teremteni a lakóknak, hogy sokáig megmaradhasson a közösség szolgálatában.

• Szoftverünket INGYENESEN egy hónapon keresztül akár valós adatokkal is tesztelheti

Miért jó, ha az Ön ingatlana is olyan házban található, amely a WHM Cloud szolgáltatás előnyeit élvezi?

• A piacon lévő számos szolgáltatás közül a legjobbat választani mindig megnyugtató érzés, hisz a lakásunk az egyik legnagyobb vagyontárgyunk.

• Amennyiben a ház megfelelő kezekben van és a felújítások, biztosítások révén az ingatlan állaga és a lakókörnyezet javul, így az az Ön tulajdonának értéke is nő. Ez értékesítésnél vagy öröklés esetében komoly előnyt jelenthet Ön és családja számára egyaránt.

• Lakása egyenlegei és a mérőóra állások lejelentése, valamint a ház dokumentumai a nap 24 órájában online elérhetővé válnak saját jelszó használatával a kozoskoltseg.com felületen.

• A ház számára megtaláljuk a legjobb társasházi biztosítást, ami biztosan fedezi a tényleges károkat és segítjük a hatékony kárrendezést is.

• Kifejezetten társasházakra szabott banki hitelekkel támogatjuk az esetleges tőkehiányt a szükséges felújításokra és beruházásokra.

• Kapcsolt társasházi könyvelési és takarítási valamint kintlévőség kezelési szolgáltatásaink biztosíthatják a megbízható működést.

• Megfelelő szakemberek kínálatával biztosítjuk a magas minőségű kivitelezési, és karbantartási munkálatokat.

• Az átlátható működés révén biztonságban érezheti ingatlanát.

Miért válasszák a WHM Cloud csapatát?

Balázs N. Petioky - ügyvezető, Farkas Péter - technológiai és fejlesztési vezető, Szendrődi Réka Anna - kommunikációs és értékesítési vezető, Horváth Tamás - ügyfélkapcsolati menedzser, Bakó Kornél - társasházi hitel és biztosítási specialista

• Magyar fejlesztői háttérrel, nemzetközi szakmai tapasztalattal és stabil európai jelenléttel rendelkező holding áll a Webházmester – WHM Cloud szolgáltatása mögött.

• Komplex társasházi szolgáltatásaink hátterét nemzetközi szinten is elismert megoldások és tapasztalatok biztosítják.

• A kapcsolódó szolgáltatások együttes igénybevétele esetén további kedvezményeket tudunk nyújtani a társasházak számára.

• Menedzsmentünk tagjai több tízéves szakmai, nemzetközi tapasztalattal és szakirányú tudással rendelkeznek minden területen.

• Ügyfélszolgálatunk távoli eléréssel tudja segíteni a hatékony problémamegoldást és a gördülékeny munkavégzést. Minden ügyfelünknek dedikált kapcsolattartót is biztosítunk.

• Személyre szabott, kedvező árajánlatot adunk minden társasház és társasházkezelő részére.

• Ingyenes kezdő és haladó online oktatások keretében kollégáink segítséget nyújtanak a hatékony munkavégzéshez.

• Az albetét alapú, havi bérleti konstrukcióval csak azért a szolgáltatásért fizetnek ügyfeleink, amit ténylegesen igénybe vesznek.

• A piaci visszajelzések, közös képviselők és tulajdonosok visszajelzései alapján folyamatos fejlesztésekkel biztosítjuk az egyre jobb szolgáltatást.

• Már több ezer ügyfél és több százezer lakás kezelését végzik rendszereinkkel.

Amennyiben tulajdonosként Ön is élvezni szeretné a WHM Cloud társasházak számára nyújtott előnyeit, nem kell mást tennie, mint kérnie lakóközössége képviselőjét, hogy tesztelje az INGYENESEN letölthető próbaverziónkat!

Társasházkezelőként, közös képviselőként vagy könyvelőként INGYENESEN, kötelezettségek nélkül akár saját társasháza adataival és díjmentes adatmigrációval betekintést nyerhet programunk működésébe, igényelje az INGYENES kipróbálási lehetőséget MOST!

Ezzel a 3+1 egyszerű lépéssel könnyedén megteheti:

• Amennyiben saját adatbázissal szeretné tesztelni a próbaverziót, kérjük jelezze a kitöltésnél

• Néhány munkanapon belül aktiváló kódot küldünk, melynek segítségével máris kipróbálhatja a felhőalapú WHM CLOUD működését

+1 Amennyiben programunk elnyerte tetszését, kérje személyre szabott ajánlatunkat!

A próbaverzió ITT elérhető!

Társasházkezelés átláthatóan, felhő alapon a WHM Cloud-al. További információ: whmcloud.hu