A Székely kenyeret a Pedró Pékség három szakembere alkotta meg nyolc évvel ezelőtt, s azóta a pékség egyik legnépszerűbb kenyere lett. Ez volt a Pedró első olyan kenyere, amely hozzáadott főtt burgonyával készült − a „pityókát” már az őseink is használták erre a célra, mert különösen szaftossá, ízletessé teszi a bélzetet. A kétkilós kovászos kenyér igazi „világjáró”, Vajda Péter, a Pedró Pékség tulajdonosa ugyanis fontosnak tartotta, hogy megmutassa az erdélyieknek is, így többször kóstoltatta a többi között Csík­szeredában és Marosvásár­helyen. A kenyeret Böjte Csaba áldotta meg tavaly októberben a sokorópátkai búcsúi misén, ahol ezer adag kóstolót is kiosztottak belőle. A Székely kenyér most ünnepi köntösben, a piros-fekete székely zászló színeivel átkötve kapható.

A Székely kenyér sikere inspirálta a Székely deszka, a környék valószínűleg leglaktatóbb melegszendvicsének megalkotását. Az alapját természetesen egy nagy szelet Székely kenyér adja, erre kerül a lágy sajtkrém, a hagyma, paprika, szalonna és sonka, ami fűszerekkel és mozzarella sajttal összesütve kerül az éhes vendégek elé. A jól megrakott meleg­szendvics akár egy tartalmas ebéd is lehet, amit kellemes hangulatban fogyaszthatunk el a Pedró üzletek száz ülőhelyének egyikén. Sőt, a nagy kedvenc Székely deszka mellett mostantól új szendvicseket is találnak a betérők a Pedróban: a mangalicaszalámis és parasztsonkás szendvicshez helyben sütik a friss veknit, és vajkrémmel, friss salátával készülnek. Május végéig még kaphatók a Pedró kedvelt szezonális finomságai, a medvehagymás-sajtkrémes csiga és pogácsa is, amelyekhez a Bakony lábánál termett medvehagyma szolgáltatja a különleges zamatot.

A Székely kenyeret vásárlók jótékony célt is támogatnak, a Pedró ugyanis minden kenyér árából száz forintot a Sokoró Kapuja, a világ legnagyobb székelykapuja építésére ajánlott fel. A Sokorópátka határában, az út felett átívelő hatalmas, faragott székelykapu felállítására eddig hatmillió forint felajánlás gyűlt össze. A kaput egy háromnapos ünnepség keretében avatják fel, a nemzeti összetartozás napjához kapcsolódva, június 2−4. között. Sőt, a Székely kenyér emellett áprilisban a hónap kenyereként a Pedró mobil­applikációjával száz forint kedvezménnyel vásárolható meg. Egyébként is érdemes rendszeresen használni az alkalmazást, mert a törzsvásárlók nemcsak kedvezményeket, hanem ajándékokat is kapnak a vásárlásaik után. (x)