Megfordult a trend: már több az eladó lakás a piacon, mint a vásárló.

Már korántsem pezseg annyira az ingatlanpiac, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, amikor szinte minden típusú ingatlanra sorban álltak a vevők. Sőt, a trend megfordult: kínálati piac van, azaz több az eladó ingatlan, mint a potenciális vásárló. A 6-7 éve indult ingatlanpiaci felfutás tavaly érte el a csúcsot, azóta stagnálnak az árak, és a visszaesés is elindult. Egyre nehezebb megtalálni a potenciális vevőket, ezért is van nagy szükség a komplex szolgáltatást nyújtó ingatlanirodákra.

Molnár Kristóf, az Openhouse ingatlaniroda egyik tulajdonosa azt tapasztalja, hogy egyre több a kényszereladás. Sok, a magas infláció és a rezsiterhek nyomását már nem bíró tulajdonosnak nincs más lehetősége, mint hogy a házát-lakását eladva kisebb ingatlanba költözzön, vagy eladja a nyaralót, a zártkerti telket.

„Mi azt tanácsoljuk a nehéz helyzetbe került tulajdonosoknak, hogy ne dugják a homokba a fejüket, és ne várják meg, amíg bekövetkezik a legrosszabb forgatókönyv, hogy a bank viszi a házat, ők meg felkerülnek a BAR-listára, amitől hosszú évekig tarthat megszabadulni…” – tanácsolja az ingatlanszakember.

Kritikus pont az árazás

A jelenlegi ingatlanpiaci helyzetben, amikor már nem feltétlenül a lakáseladók vannak nyeregben, különösen nagy szükség van az ingatlanirodák munkatársainak tapasztalatára és rutinjára. A lakáseladókat sokszor az érzelmeik vezérlik, egy jó ingatlanos azonban tudja, hogy melyik vevőnek hogyan mutassa be az ingatlant, és segít az eladónak a reális árazásban is.

„Az ártárgyalás egyébként is kritikus pontja az adásvételnek, sokszor azon bukik meg az ügylet, hogy a felek nem tudnak megegyezni az árban. Egy szakember objektív mederben tudja tartani az ártárgyalást, hogy végül az eladó és a vevő is elégedett legyen” – árulja el Molnár Kristóf.

Az ingatlaneladás egyébként sem egyszerű procedúra, könnyű elveszni az adminisztráció sűrűjében.

„Ebben egy laikusnak – aki legfeljebb egy-két ingatlaneladást bonyolított le életében – nincs tapasztalata, ráadásul nincs két egyforma ügylet” – figyelmeztet Hegedűs Sándor, az Openhouse értékesítési szakmai vezetője. „Egy nagy ingatlaniroda végigviszi az egész folyamatot, hatalmas terhet véve le ezzel az ügyfelei válláról. Az Openhouse irodáiban egy helyen összpontosul számos szakterület tudása, többek között bankfüggetlen hiteltanácsadással, ingyenes jogi tanácsadással támogatjuk a lakáseladókat és -vásárlókat. Sőt, ha az eladó szeretne új otthont találni magának, nálunk rögtön segítséget kap a lakáskereséshez is” – fogalmazott a vezető.

Kiszűrik az „ingatlan-turistákat”

Már az ingatlan meghirdetése is jó kezekben van, ha egy neves ingatlanirodához fordulunk, az ugyanis időt és pénzt igényel, különösen, ha szeretnénk kiemelt helyen látni az ajánlatunkat. Tudja például, hogy egyetlen ingatlanra egy vezető ingatlanhirdetési portál féléves előfizetése és egy olvasott napilapban megjelentetett kiskeretes hirdetés listaára együttesen meghaladja a 120 ezer forintot? ...és ez még egyáltalán nem garancia a sikeres értékesítésre. Az Openhouse valamennyi nagy ingatlanportálon és számos kisebben is hirdet, megtöbbszörözve a lehetséges érdeklődők számát. Sőt, az Openhouse nemcsak komplex szolgáltatást nyújt, de egyedülállóan nagy adatbázisból is dolgozik, az Otthon Centrummal kötött megállapodás értelmében ugyanis a két cég győri irodái megosztják egymással az exkluzív megbízásaikat, ami különösen nagy merítést jelent.

Egy másik fontos szempont a biztonság: a magánhirdetők ugyanis kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek azáltal, hogy egy telefonhívás alapján kell kiszűrniük, kiket engednek be az otthonukba. A helyzetet nehezíti, hogy a telefonálók jelentős része csak „ingatlanturista”, azaz valós vásárlási szándék nélkül jelentkező nézelődő… Az Openhouse értékesítői minden esetben személyes találkozást és adatfelvételt követően mutatják be az ingatlant, így ki tudják szűrni a komolytalan érdeklődőket.

Nincs megoldhatatlan helyzet

Jellemző az is, hogy egyre több a problémás adásvétel, például a végrehajtás alatt álló ingatlanoké. Hegedűs Sándor szerint ilyenkor az ingatlaniroda gyakran a moderátor szerepét is felvállalja, közvetítve a vitás felek között, legyen szó válófélben lévő házastársakról vagy civakodó örökösökről.

„Nem beszélve egy-egy ügylet jogi és finanszírozási hátteréről, amelynek rendezése, a legjobb megoldás megtalálása szintén szaktudást kíván. Az Openhouse-nál nincs megoldhatatlan helyzet, nálunk a legjobb kezekben van az eladásra váró ingatlan, hiszen a víziónkat is ebben határoztuk meg, mely szerint: Az ingatlan és az otthon közötti út élményéért dolgozunk.”(x)