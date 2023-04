Hirdetés 2 órája

Elég szeszélyes az április, érdemes már feltetetni a nyári gumikat?

Az idei április időjárás szempontjából nem volt hozzánk túl kegyes. Esett hó, eső, fújt viharos erejű szél, de volt olyan is, hogy hétágra sütött a nap, mi pedig már azon gondolkoztunk, hogy a nyári ruhákat is elő lehet-e már venni. Áprilisban már sok autós tanakodik, hogy cseréljen-e már abroncsot vagy sem, hiszen elvileg tavasszal már időszerű, és ha a március mostoha is volt hozzánk, akkor áprilisban már időszerű lenne a csere. Igen ám, de a döntő szót az időjárás adja meg, az pedig nem túl sok információ, hogy tavasszal kell a téli abroncsokat nyári gumira cserélni.

PR-cikk PR-cikk

Forrás: gumiabroncsfelni.hu

Aki nem tudja, hogy időszerű-e már a csere, vagy várjon, annak adunk egy kis segítséget, hogy könnyebben dönthessen ebben a kérdésben. Lássuk, mit mondanak a szakértők, mikor jön el a csere ideje, és hogy most áprilisban valóban szükségszerű-e már? Cserélhetünk már vagy, még várjunk? Nos, a gumicsere kérdésében gumiabroncsfelni és a gumigyártók aranyszabályát érdemes alapul venni, ami a következő: a vízválasztó, a 7 fok, vagyis akkor jön el a nyári gumik ideje, ha a hőmérséklet tartósan 7 fok felett van. Ezen a hőmérsékleten már a téli gumiknak „melege” van, jobban kopnak, de nemcsak az élettartamuk lesz rövidebb, de a tapadás tekintetében sem érnek el már olyan jó teljesítményt, így hosszabb fékúttal is kell majd számolnunk, ha melegebb időben közlekedünk velük. Azt persze meglehetősen nehéz megállapítani, hogy most már tartósan 7 fok felett van-e a hőmérséklet vagy sem. Amikor már azt gondolnánk, hogy jó az idő, elég meleg van a téli abroncsok számára, reggel fagy, vagy nagy minimum lehűl a levegő, így az autósoknak idén nincs könnyű dolguk. Akik a végtelenségig szeretik elodázni a cserét, ők idén szerencsések, mert az április is meglehetősen hűvös még, így akár májusig is várhatnak. Akik azonban előre szeretnek gondolkodni, és időben cserélnének, bármilyen szeszélyes az április, már ritkán vannak talaj menti fagyok, így nem hibáznak nagyot, ha most már felkeresik a gumiszervizt, és lecseréltetik az abroncsokat. Ha már nem akarunk tovább várni Amennyiben ez utóbbi csoportba tartozunk, és már most időszerűnek érezzük a cserét, akkor célszerű időpontot foglalnunk a legközelebbi szervizbe. Ám a nyári gumik, illetve az autónk több figyelmet érdemel, mint csak annyit, hogy téli gumi le, nyári fel. A gumikat érdemes átnézetni, hogy megfelelnek-e még az idei nyárra, jó állapotban vannak-e, esetleg nem igényelnének egy centríroztatást. Ha szükséges, a gumik kiegyenlítését mindenképp célszerű elvégeztetni, de a futóművekre is érdemes vetni egy pillantást, és elvégeztetni a beállítást. Ha pedig a szerelő azt javasolja, hogy itt az ideje a váltásnak, mert a jelenlegi szett túl kopott, akkor hallgassunk a szekértőre, és vásároljunk új nyári gumit az autónkra. A szervizekben általában van lehetőség a vásárlásra, ám nem mindig találjuk meg ott azt az abroncsot, amit szeretnénk. Az online webshopok kínálata lényegesen szélesebb, mint a szervizek készlete, érdemes inkább ott megkeresni az autónk számára tökéletes abroncsot. (x)

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!