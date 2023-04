A védeni kívánt egységre szerelve ezek a biztonsági zárak kiviteltől függően megakadályozzák, illetve jelzik az illetéktelen hozzáférést. Azonban ahhoz, hogy az elvárt eredményt maradéktalanul elérhessük, fontos tisztában lenni a plombák különböző típusaival. Ez főképp azért lényeges, mert döntésünk során meghatározó, hogy fizikai védelemre is szükség van-e.

Amennyiben a cél elsősorban a sértetlenség ellenőrzése, akkor egy műanyag plomba kiváló választást jelenthet. Ezek ráadásul megannyi előnnyel is bírnak, hiszen könnyedén, külön eszköz nélkül felszerelhetők, egyszerűen feliratozhatók, mindamellett az előállítási költségük is kedvező. Ugyanakkor bizonyos felhasználási területeken elengedhetetlen, hogy a biztonsági plomba ne kizárólag csak jelezze a jogosulatlan hozzáférést, de kellő mértékben akadályozza is azt.

Még magasabb fokú hamisítás elleni védelmet érhetűnk el fémbetétes műanyag plombák használatával. Előállításuk gazdaságos, ám sokkal nehezebb hamisítani őket, mint a tisztán műanyag kivitelt, mindamellett pedig jóval ellenállóbbak is a fizikai behatásokkal szemben.

Ilyen esetekben a fémplomba jelent remek alternatívát. Ezek akár egy tonna feletti szakítószilárdsággal is bírnak, így eltávolításuk komoly vágóerejű szerszámokat igényel. Elsősorban logisztikai vállalkozások esetében van ennek kiemelt jelentősége, de egyéb felhasználási területen is rendkívül hasznos lehet.

A legfontosabb azonban, hogy mindig az adott alkalmazási módnak megfelelő darabot válasszuk. Bármelyik változat mellett is tesszük le a voksunkat, ne feledjük, hogy a plombák kapcsán kardinális jelentőséggel bír az egyedi feliratozás. Szerencsére ez lézergravírozással, illetve dombornyomás segítségével könnyedén megoldható. (x)