Alakítsa ki álmai konyháját

Egy jól megtervezett konyha aranyat ér. A számítástechnika a belsőépítészetbe is behatolt, az eredeti üzletek műtermekké váltak, amelyek a vásárló információi alapján pontosan azt a bútorelemet állítják elő, amelyek megfelelnek konyhája méreteinek. Hasonlóan kényelmes szolgáltatást nyújt a Mömax áruház konyhatervező programja, mely segítségével könnyedén megtervezheti álmai konyháját. Ha rendszeresen figyeli a Mömax akciós újságokat, az egyes konyhai elemeket, úgymint a Mömax székeket, asztalokat, akár kedvezményes áron beszerezheti. Korszerűvé váltak a konyha nappali összekapcsolásának lehetőségei is. Változatos terek összekapcsolásakor a padlóburkolatokkal szemben támasztott követelmények is megnőnek. A klasszikus megoldás a konyhában a kerámia csempe, amely egyszerű karbantartást igényel. Használhatunk más megoldásokat is, például parafa burkolat vagy fa, ill. laminált parketta. Számos megoldást kínál erre a Bauhaus áruház csempe és burkolat kínálata. A Bauhaus webshopon keresztül kényelmesen kiválaszthatja a burkolat típusát és színvilágát is. A legfontosabb elem azonban mégis a konyhai egység. Kiválasztásakor minden részletet alaposan át kell gondolni, nem csak az ebből fakadó külső kialakításra és műszaki felszereltségre kell koncentrálni, hanem főleg az apróbb részletekre. Ilyenek például a szerelvények, fiókok, bútorélek. A minőségi munkalap egy másik olyan elem, amelyet egyszerűen nem szabad kihagyni. Olyan anyagból kell készülnie, amely tartós és nem kopik el rövid időn belül. Ezért is ajánlja sok konyhastúdió dolgozója a natúr gránitot, ill. természetes követ, amely általában egy hőálló anyag. Több év elteltével is elég a felületet átcsiszolni és ezzel visszaállítani az eredeti állapotot, amit sok más anyaggal nem lehet megtenni. A funkcionális és kényelmes konyhafelszerelésnek az ergonómiai megfelelőségen túlmenően a könnyű karbantartás követelményének is meg kell felelnie. Ezért olyan anyagot keressen, ami kellemes lesz a szemnek, ugyanakkor könnyen tisztítható. Válasszon körültekintően, ez nem csak a munkalapokra és a tárolófelületekre vonatkozik, hanem az egész berendezésre. Segítségére lehet az Obi áruház minőségi Obi járólapjaival és Obi konyhabútoraival. Az egyes nagyszerű Obi akciók keretén belül kedvezményes áron megvásárolhatók.

A konyha megvilágítása

A konyha nagyon aktív helyiség az otthonban. Evéskor a családnak megfelelő világításra van szüksége, de az ételkészítési tevékenységekhez is speciális világítást igényel. Konkrétan a világítás több tényezőtől függ, elsősorban a konyha méretétől, elrendezésétől, de attól is, hogy az étkezőhöz vagy a nappalihoz van-e az kötve. Ha van rá lehetőség, gondoljon elegendő természetes napfényre a konyhában. A nagy ablakok, a világosabb falak és a nyitott tér biztosítják, hogy kevesebb mesterséges világításra legyen szüksége. A konyha fő világításának meg kell világítania az egész helyiséget, kivéve azokat a helyeket, amelyek további fényt igényelnek. Nem kell azonban egyenletesen elhelyezni a lámpákat. Helyezze őket különösen a használni kívánt területek fölé - az asztal fölé, a konyhapult előtti helyre. A függőlámpák valószínűleg a legalkalmasabbak a konyhasziget megvilágítására. Az izzószálas LED izzókkal kikapcsolt állapotban is szép formatervezési funkciót töltenek be. Ügyeljen azonban az optimális magasságra, hogy elegendő legyen a fényszóródás az asztalon, és ezzel egyidejűleg ne kerüljön sor a fejnek a lámpával való nem kívánt ütközésére. A bárpult felett alacsonyabb fényintenzitású spotlámpákat használhat. Érdekes hatást kelt egy LED szalaggal megvilágított konyhasziget is.

Fotó: Elbyt.sk

Háztartási berendezések

A konyhabútor mellett, nagyon fontos az elektronikai eszközök helyes kiválasztása. Hűtőszekrény fagyasztóval, tűzhely és esetleg mikrohullámú sütő. Nem is lenne konyha ezek nélkül az eszközök nélkül. Többféle hűtőszekrény létezik, és sokféle színben kapható. A kínálat bő. Ugyanígy rengeteg formájú és dizájnú gáztűzhely választható a különböző stílusokhoz. További nagyszerű segítők a vízforraló, a konyhai robotgép, a turmixgép vagy a mosogatógép. Ez attól függ, hogy melyik készüléket használja, és mely készülékekre van leginkább szüksége. Ha Ön is a kávé szerelmese, akkor egy jó minőségű automata kávéfőző nem hiányozhat konyhájából. Egy egyszerű gombnyomással elkészíthet egy caffé lattét vagy egy krémes cappuccinót, ugyanúgy, mint egy olasz kávézóban. Konyhai kis- és nagygépek vásárlása során érdemes átnéznie az adott típus értékelését, hogy kiválaszthassa a piacon jelenleg kínált legjobb készülékeket.

A legtöbb háztartásban a konyhában sokkal gyakrabban találkozik a család, mint a nappaliban vagy az étkezőben. Ez egy olyan tér, ahol ételt készíthetünk és felszolgálhatjuk azt, de a konyhát gyakran más célokra is használják. A gyerekek sokszor a házi feladatukat is a konyhaasztalon írják, az otthonról dolgozók pedig szívesen ülnek a konyhában laptoppal, miközben kávét vagy teát isznak. De a konyha mindenekelőtt egy olyan hely, ahol mindig és minden körülmények között otthon vagyunk. A konyha egyedülálló helyet foglal el az otthonunkban, az otthon szíve és lelke.