Vásárolni céltudatosan érdemes, főleg ha olyan termékről van szó, aminek a piacán nem vagyunk otthonosak. Ilyenek lehetnek a szivattyúk is, amiknek működéséről, típusairól, az elérhető márkákról nem mindenki rendelkezik átfogó tudással. Az adott termék kapcsán fellelhető és megbízható márkákat is fontos sorra venni, hogy lássuk, nekünk melyik felel meg majd leginkább. Az alábbiakban ebben szeretnénk segítséget nyújtani. Jöjjön tehát 3 vezető márka a szivattyúk terén.

Grundfos

A Grundfos egy dán szivattyúgyártó vállalt, amit 1944-ben Bjerringbroban alapított Poul Due Jensen. Eredetileg fűtéstechnikával foglalkoztak, de egy munkájuk alkalmával nem találtak megfelelő szivattyút, így Jensen maga fejlesztett ki egy megfelelő típust. Ez 1945-ben történt, azóta innen datálják a márka igazi születését. Első szivattyújuk neve a Foss 1 volt, és a talajvíz szivattyúzására tervezték.

Szinte az alapítástól kezdve exportáltak külföldre is szivattyúkat, elsőként Norvégiába, 1960-ban pedig már leányvállalatuk is létezett, mégpedig Wahlstedtben, Németországban.

A vállalat kifejezetten alkalmazottbarát munkahely hírében áll, már a kezdetektől figyeltek arra, hogy munkavállalóik képezhessék magukat, sőt igazi úttörőként már 1968-ban figyeltek arra, hogy akadálymentesített műhelyük is legyen, megkönnyítve ezzel a megváltozott munkaképességű emberek alkalmazását.

A Grundfos szivattyúk történetében a Foss 1 dugattyús talajvíz szivattyút követte a CP centrifugális szivattyú, melyet 1952-ben kezdtek el gyártani, és jóval kisebb alkatrészeinek köszönhetően gazdaságosabban lehetett előállítani, mint elődjét.

Keringetőszivattyújuk olyan energiahatékony, hogy máig alkalmazzák őket a különböző fűtőrendszerekben. Rozsdamentes acél csapágyakkal rendelkeznek ezek a szivattyúk, így ellenállók a vízmelegítő- és fűtőrendszerek néha extrém körülményeinek is.

1962-től már merülőszivattyúkat is gyártottak, amikben minden alkatrész rozsdamentes acélból volt. Azóta is folyamatosan fejlesztik a szivattyúkat, amik 1980-tól már a mikroprocesszorok általi vezérlést is magukban foglalják egyes típusok esetében.

Magyarországon négy gyárrészel, egy értékesítési központtal, logisztikai, pénzügyi és informatikai központtal képviselteti magát a Grundfos. Helyileg Budapesten, Székesfehérváron és Törökbálinton.

Az ipar és a mezőgazdaság mellett lakossági felhasználásra is gyártanak szivattyúkat.

Lowara

A Lowara a Xylem víztechnológiai vállalat márkája. A Xylem a fenntartható vízhasználat előmozdításában érdekelt amerikai vállalat, melynek székhelye Washington. 2011-ben alapították. A xylem név egy görög szóból eredeztethető, és azt a kis szövetet jelenti, amely a növényekben a víz továbbításáért felelős.

A tiszta víz megőrzése, a természetes körforgásba való visszacsatolása egyre égetőbb probléma világszinten. A Lowara szivattyúk tiszta vagy szennyvíz szivattyúzásában nyújtanak minőségi segítséget.

A Lowara szivattyúkat használják a bányászatban, az olaj- és gáziparban, a mezőgazdaságban, de lakóépületek fűtési és hűtési rendszereinél, szennyvízelvezetésnél, tűzvédelemnél is.

Öntöttvas csigaházas, soros, többfokozatú rozsdamentes acél szivattyúik a top termékek között vannak, sőt magas hatásfokú nedves forgórészű keringetőket is találunk a Lowara márkától.

Wilo

A Wilo egy igazi “nagyöreg” a szivattyúk piacán, hiszen ha még nem is szivattyúgyártással, de már 1872-ben létezett Dortmundban a vállalat elődjeként számontartott vörös- és sárgarézüzem. Épülettechnikában és vízgazdálkodásban is a vezető márkák között szerepelnek a Wilo szivattyúk.

Az előző két vállalathoz hasonlóan ők is gyártanak szivattyúkat egyszerű lakossági felhasználásra is, az iparon és mezőgazdaságon kívül. Családi házak részére például

kínálnak termékeket a hűtés- és fűtéstechnika kivitelezéséhez, az esővíz kezeléséhez, valamint a vízellátás és a nyomásfokozás megoldásához.

Az árvízvédelemhez kapcsolódóan a vízelvezetés is a profiljuk része. A szennyvízgyűjtés és -szállítás szintén.

Sajnos egyre nagyobb hangsúlyt kap a különböző tűzoltási rendszerek kiépítése is, hiszen a száraz és forró nyarak következtében megnőtt a tüzek kialakulásának esélye is. A tűzivíz rendszerekben is helytállnak a Wilo szivattyúk. Mivel a víz hihetetlen nagy kinccsé vált, fontos, hogy ne pazarlóan, hanem hatékonyan, a megfelelő nyomással és mennyiséggel történjen az oltás. A tűzivíz rendszerek kialakítását befolyásolják a terepviszonyok is.

Világmárkák a tiszta vízért és biztonságért

Láthattuk tehát, hogy mindhárom vezető márka elérhető a családi házak és lakások számára, de ipari, mezőgazdasági szereplőknek is. Bármelyik jó választás lehet, hiszen több évtizedes szakmai gyakorlat és tudás áll a vállalatok mögött, amik ráadásul folyamatosan fejlődnek, alkalmazzák a legújabb technológiákat.

A jövőben a szivattyúknak valószínűleg egyre fontosabb szerep fog jutni a vízgazdálkodás területén, ezért nem árt alaposan meggondolni, hogy egy-egy kútba vagy fűtési rendszerbe milyen fajtát választunk. Mindhárom márka széles választéka elérhető Magyarországon, sőt szakszerű segítséget is kaphatunk forgalmazóktól ahhoz, hogy a legjobban dönthessünk.

Ha valamibe, akkor a minőségi szivattyúkba érdemes pénzt fektetni, mert sokszorosan visszahozzák az árukat a vízfogyasztás optimalizálásával. Erre tehát bátran költsünk magán felhasználóként is, ipari szereplőként is. Ha a gyár vagy bármely kereskedelmi egység védelméről hatékony működéséről van szó, akkor is elsődleges, hogy ezeket megfelelő eszközök biztosítsák. (x)