Mi az a babakelengye?

A baba születése sok előkészülettel jár, ahhoz pedig, hogy megkönnyítsük a saját dolgunkat, a megfelelő babakelengye összeállítása az egyik legfontosabb lépés. Mivel itt nem csupán egy-két termékről van szó, úgy kell elképzelnünk, mint egy alaposan megírt bevásárlólistát. A babakelengye lista minden olyan esszenciális dolgot és terméket tartalmaz, amire még a legvadabb vagy legváratlanabb helyzetekben is számíthatsz.

A babakelengye választásánál egyébként érdemes figyelembe venni azt, hogy a baba télen vagy nyáron fog születni, hiszen más és más dolgokra lesz szükségük az eltérő évszakokban. További tanácsunk pedig az, hogy ne halaszd el túlságosan a bébitermékek beszerzését, hiszen a kapkodás általában nem vezet jóra. Azzal azonban sok pénzt és időt spórolhatsz, ha egy weboldalról rendeled meg az összes terméket, nem pedig innen-onnan.

Ezzel jelentősen csökkented az összesített postköltséget is, melynek összege a különböző termékek rendelésénél igen magasra rúghat. A részletes babakelengye lista összeállításában a védőnő is segít, itt azonban azokat a fajsúlyos dolgokat találod, ami nélkül szinte lehetetlen túlélni a baba születése utáni időszakot.

Pelenkázó táska

A pelenkázó táska egy jó időre lecseréli majd a retikült, hiszen az egyik legfontosabb kellék a baba születése után. A legjobb az, ha a táska sok zsebbel és jól zárható fakkokkal is rendelkezik, hiszen a legfontosabb, hogy sürgős helyzetben mindent azonnal megtalálj. A pelenkázó táska jó ideig az egyik legtöbbet hordott kiegészítőd lesz, ezért az sem árt, ha stílusos darabot választasz.

Ez a „varázslatos” táska minden olyan babadolgot elnyel majd, amire bármilyen helyzetben szükséged lehet, amint kilépsz az ajtón. Benne lesz majd a cumi, a cumisüveg, a kedvenc plüss, a pelenkák, a textilpelenkák, a popsikrém, a törlőkendők és még sorolhatnánk. Az biztos, hogy egy jó pelenkázó táska életmentő lehet.

A legjobb babakocsi

Nem is kérdés, hogy a babakocsi a legfontosabb babakellékek egyike. Az elérhető választék hatalmas, ezért nem csoda, ha nehéz a döntés. A babakocsi estében azonban a minőségi kivitelezés és praktikusság az első. Egy jó minőségű babakocsival minden sokkal gördülékenyebben fog menni, a kavicsos úton való haladástól az összecsukásig bezárólag.

Nem a babakocsin érdemes pénzt spórolni, hiszen a silány minőségű termékek rengeteg bosszúságot okozhatnak a mindennapokban. A legoptimálisabb megoldás a három az egyben babakocsik. Amennyiben viszont biztosra akarsz menni abban, hogy a legmagasabb minőségű babakocsit szerzed be, akkor válassz a ministudio.hu weboldaláról, ahol garantáltan prémium termékeket találsz.

Minden, ami a pelenkázáshoz kelleni fog

A pelenkacsere az egyik leggyakoribb programotok lesz, ezért érdemes a legszebb és legkényelmesebb pelenkázó szettet beszerezni. Ehhez szükséged lehet egy nagyon kényelmes és megfelelő magasságú pelenkázóasztalra, hogy ne fájjon a derekad a rossz tartástól. Emellett természetesen szükséged lesz a legmenőbb pelenkázómatracra, popsikrémre, pelenkákra, textilpelenkákra, nedves törlőkendőre és gyakori, hogy azonnal kell majd váltás ruha is.

Szoptatós párna

A folyamatos szoptatás bizony igénybe veszi a testet, ezért egy megfelelő szoptatós párna valódi megváltás lehet. Ezek a párnák úgy vannak kialakítva, hogy a lehető legkényelmesebbé tegyék a szoptatás idejét. Nem érdemes kihagyni őket a bevásárlólistáról.

A megfelelő öltözékek

Nem is kérdés, hogy a babakelengye egyik legfontosabb kellékei az édes, cuki babaruhák lesznek. Attól függően, hogy a kisbaba melyik évszakban született, szükségetek lesz vastagabb vagy lengébb ruhákra.

Kellenek bodyk, zoknik, kisnadrágok és hosszúujjú felsők is. Emellett okvetlen szükség lesz sapkára és kesztyűre is, hogy a pici ne tudja kaparni az arcát. Újszülöttek számára egyébként az 50-56-os méretek a megfelelőek.

Takarók, textilek

A babának igen változatos textilneműre lesz szüksége a ruhákon kívül. Ide tartoznak a takarók, az ágyneműk, a baldachin, a lepedő, a hálózsák, a matracvédő és hasonlók. Ezekből a termékekből érdemes több szettet is beszerezni, „baleset” esetére.

Babanapló

A babanapló, bár nem tűnik esszenciális terméknek, valójában mégis az. Amennyiben azt gondolnád, hogy később is ráérsz feljegyezni a napi történéseket, biztosíthatunk róla, hogy az idő gyorsabban szalad, mint azt elsőre hitted volna. Egy babanapló megörökíti a legszebb pillanatokat, amiket évekkel később majd együtt idézhettek fel, a legjobb pedig, ha minél előbb elkezded írni.

Cumisüveg

Az etetés és alvás a legfontosabb teendők közé tartozik majd, ezért érdemes beszerezni a legkényelmesebb és legjobb minőségű cumisüvegeket is. Az, hogy használsz-e majd szoptatás mellé is cumisüveget, tőled függ, azonban ezt gyakran inkább majd az újszülött dönti el. Az a legbiztosabb, ha akad a háznál opció az ilyen eshetőségekre is.

Hordozókendő vagy babahordozó

Nem véletlen, hogy a babahordozó az anyukák megmentőjeként ismert, hiszen a kisbaba annál nyugodtabb, minél közelebb van az anyukájához. Mivel babával az öledben nehéz bármit is csinálni, a megoldást a babahordozó jelenti. Mindkét kezed szabadon van, miközben a kicsi is rajtad lehet, ennek köszönhetően nyugodt marad. Nem kérdés, a babahordozó valódi Jolly-joker.

Az alváshoz

A megfelelő kiegészítők megkönnyítik az alvást, ami nem csak a babának, de az egész családnak hasznos lehet. A babaöböl például népszerű megoldás, hiszen közel vagy a babához, azonban az öbölnek köszönhetően nem gurulhatsz rá éjszaka alvás közben.

Az alvó hinták, a bölcsők, a különböző ringató kagylók is mind kiváló megoldások lehetnek, a lényeg, hogy mindketten tudjatok pihenni.