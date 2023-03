„A Talentum Képességfejlesztő Központ programja elsősorban figyelemzavarral vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek szól, de tehetségfejlesztésre is kiválóan alkalmazható. Az első lépés mindig egy teszt − úgynevezett Gibson-teszt − elvégzése. Ennek segítségével mérjük fel a zavar valódi okát, és illesztjük az egyéni igényekhez az agytréning programot. Ily módon a probléma gyökerei megszüntethetőek. Mindenki számára elérhető, aki szeretné megtudni, hogy mi áll a rendellenesség hátterében” − avatott be Bokros Zsuzsa szakmai vezető. Hozzátette, a tesztet a program végén is elvégzik, hogy lássák a fejlődés eredményét. Azonban ennél sokkal fontosabb a közvetlen környezet visszajelzése.

Fotós: Szalay Károly

A képességfejlesztő program hatéves kortól alkalmazható, tulajdonképpen felső korhatár nélkül. A kicsiknek szóló programunk 4,5 éves kortól iskola-előkészítő programként is funkcionál. Gyermekek esetében kiválóan alkalmazható és eredményes tanulási nehézségek, figyelemzavar, ADHD esetében. A felnőtteknél segítséget nyújthat az időskori demenciában vagy az agyi sérülésekből való felépülésben, de a nyelvtanulást is támogatja.

„Mindenki a teszteredményének megfelelően kezdi el a programot, amelynek során minden képesség fejlesztését egyaránt végezzük, de hangsúlyosabban azokat, amelyekből az illetőnek elmaradása van. Az agytréning program nem összetévesztendő a korrepetálással, hiszen az egy adott tantárgyra vonatkozik. A Talentum Képességfejlesztő Központban minden képességre próbálunk ráhatni és segíteni, ezzel is hosszú távú és tartós eredményt biztosítva” − hangsúlyozta a szakmai vezető. „Egy óra két részből áll. Az első részben trénerrel végeznek feladatokat, amelyek a többi között a figyelmet, a hosszú és rövid távú memóriát, valamint a logikai képességet fejlesztik. Az óra második fele digitálisan történik, ahol szintén a saját képességeikhez mérten, célirányosan kapnak feladatokat a tanulóink” − mondta el Bokros Zsuzsa.

Fotós: Szalay Károly

A Talentum Képességfejlesztő Központban háromféle programcsomag érhető el a kicsiknek és a nagyoknak egyaránt, amelyek meghatározott óraszámokból állnak. A teszteredmények alapján javaslatot tesznek arra, hogy az adott személynek hány órára lenne szüksége. A legrövidebb program 95 órás, a leghosszabb pedig 145 órás.

„Hiszünk abban, hogy a programnak intenzívnek kell lennie, így tudunk tartós és hosszú távú eredményeket elérni. A feladatok során alkalmazunk egy speciális eszközt is, a metronómot, ami egy figyelemelterelő disztraktor. Ezt úgy kell elképzelni például egy figyelemzavaros gyermek esetében, hogy végzi az adott feladatát, és közben belép egy másik, figyelemelterelő dolog. Ezzel a gyermek megtanulja azt, hogy az alapfeladatra fókuszáljon. A kisebbek esetében az órák játékosabbak, náluk használunk például labdát, de ott is alkalmazzuk a metronómot” − részletezte Bokros Zsuzsa.

Fotós: Szalay Károly

További információ elérhető a Talentum Képességfejlesztő Központról a https://talentumsopron.hu honlapon vagy az [email protected] e-mail-címen.

Továbbá kérdés esetén keressék bizalommal a +36-30/959-4899-es telefonszámot!