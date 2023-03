A nemzetközi nagyvállalat, amely hazánkon kívül jelen van többek között az Egyesült Államokban és Mexikóban is, közel 25 éve tevékenykedik Magyarországon, soproni gyárában változatos szolgáltatásokkal szolgálva ki elsősorban az autóipart. A 70 alkalmazottat foglalkoztató, autóipari alkatrészeket gyártó ADS a közelmúltban fontos mérföldkőhöz érkezett, elkészült ugyanis a cég új festőüzeme, amelyben a legmodernebb technológiával végzik el a végső simításokat az új autók legváltozatosabb belső műanyag alkatrészein. Az úgynevezett „smart conveyor” rendszerben működő, high-tech gépsoron matt és magasfényű festés egyaránt megvalósítható – oldószeres és vizes bázisú festékkel egyaránt -, akárcsak az olyan speciális műveletek, mint a plazmakezelés, az UV-szárítás, vagy a munkadarabról minden szennyeződést leégető CO2-előkezelés.

Az ADS Hungary ügyvezetőjétől megtudtuk, hogy a több mint egymilliárd forintos beruházás során fontos szempont volt a környezetvédelem is. „A festőüzem működése kifejezetten anyagtakarékos, a különböző anyagokkal végzett műveletek közötti átállás például minimális anyagveszteséggel történik”, mondja a cégvezető. Hozzáteszi, továbbra is alkalmazzák a régi, de a mai napig használt, bevált tamponnyomási technológiát is, azzal feliratozhatók magas minőségben és tartósan az autóalkatrészek. Ezt kiegészíti a lézeres megmunkálás, amely többek között a sötétben világító gombok készítéséhez szükséges.

A minőségi követelmények nemcsak a festés, hanem a gyártás során is nagyok, hiszen a soproni gyárban készülő alkatrészek nagy igénybevételnek vannak kitéve. Ilyenek az autók belső terében található különböző gombok, kapcsolóházak, köztük a bonyolultabb gyártástechnológiát igénylő kétkomponensű alkatrészek, utóbbiak úgynevezett moulding technológiával készülnek az ADS üzemében.

Az üzemben tavaly történt tűzeset után kiemelkedően biztonságos és egészséges munkakörnyezet épült újjá, amely megfelel a legmagasabb tűzvédelmi előírásoknak, valamint korszerű szűrőrendszerrel és automatikus oltóberendezéssel is felszerelték.

Advanced Decorative Systems Hungary Kft.

Cím: Sopron, Ágfalvi út 24, 9400

Telefonszám: (06 99) 512 600