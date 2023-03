Egy keresés során három szereplővel kell számolnunk, a felhasználóval, a keresőmotorral és a weboldalakkal, amiket a keresés során megtalál a felhasználó. A keresőmotor jelentése rögtön tiszta lesz egy példával: a Google egy keresőmotor, de ilyen a Bing vagy a Yahoo is. A keresőmotorok azt szeretnék, hogy a felhasználó őket válassza online keresés során, amit azzal tud elérni, ha minél relevánsabb találatokat mutat számára. Igaziból a felhasználó és a keresőmotor célja azonos, csak a cél eléréséhez a felhasználónak nincsenek olyan eszközei, mint a keresőmotornak.

Egy keresőmotornak két típusú eszköze van. Az egyik egy olyan program, ami az interneten elérhető weblapokat pásztázza, információkat gyűjt róluk majd ezen információkat tárolja. Ezt a keresőprogramok minden elérhető weblappal megteszik függetlenül attól, hogy később bármely keresés eredményeként listázzák-e majd. Ezen felül vannak algoritmusok, tulajdonképpen ezek szabályok, amik meghatározzák azt, hogy az adott kereséshez mennyire illeszkedik egy előzetesen feltérképezett honlap. Ha jól illeszkedik, akkor előrébb sorolják őket, ha nem, akkor hátrébb. A keresőmotoroknak sok algoritmusuk van és ezek titkosak, így csak tapasztalati úton illetve a kereső által nyilvánosságra hozott információkból lehet pontos működésükre következtetni.

A harmadik szereplő a keresésben a weblap, ami szeretne elérni a felhasználóhoz, amit úgy tud megtenni, hogy megfelel az algoritmusok feltételeinek és ezért előrébb kerül a kereső találati oldalán. Valamilyen szinten minden honlap rangsorolásra kerül, akkor is, ha semmilyen online marketing tevékenységet nem folytatott. Ugyanakkor a keresőoptimalizálás vagy rövidebben SEO azzal foglalkozik, hogy hogyan tudna a honlap tudatosan megfelelni az algoritmus szabályainak és hogyan tudná fontosnak mutatnia magát a keresőnek és így a felhasználóak is.

A keresőoptimalizálás számtalan eszközzel dolgozik, de alapvetően két célja van. Az egyik, hogy növelje a weblap rangját, általános elismertségét, megbízhatóságát, a másik az, hogy növelje adott keresés esetén a honlap kapcsolódását a kereséshez, azaz minél relevánsabb, hasznosabb legyen a felhasználónak. A keresőmotorok a megbízható, a kereséshez legjobban illeszkedő weblapokat sorolják legelőre. E cél elérésében a linképítés és a tartalomgyártás a két legfontosabb eszköze a SEO-nak.

A link egy olyan kattintható hivatkozás, ami egy másik oldalra mutat. A Google és sok más keresőmotor is azzal az alapelvvel dolgozik, hogy azok a fontos és megbízható honlapok, amik sok más honlap számára is fontosak. Azaz minél több hivatkozás mutat egy honlapra vélelmezhető, hogy annál értékesebb a tartalma. Ugyanakkor nem csak a mennyiség számít, hanem a minőség is. A keresőmotorok azokat a honlapokat is ismerik, ahonnan a hivatkozás érkezik. Jó minőségű honlapról érkező link többet ér, tehát a linképítéskor nem pusztán a hivatkozások számára kell figyelni. A linképítés tehát alapvetően határozza meg azt, hogy mennyire fogja jó minőségűnek és megbízhatónak tartani a weblapot a keresőmotor, függetlenül attól, hogy mi a tartalma.

A tartalomgyártás azt célozza, hogy minél relevánsabb legyen a honlap. Ehhez tudni kell azt hogy milyen szavakra és kifejezésekre szeretnénk, hogy találatot adjon a kereső. Ezeket a kifejezéseket kulcsszavaknak hívjuk. Ha megvan a cél, akkor olyan tartalmú természetes szöveget és képeket kell elhelyezni a honlapon, amik a kulcsszavakhoz illeszkednek. Nem feltétlenül a kulcsszavakat kell sokszor ismételni, hanem a kulcsszavakhoz illeszkedő természetes szöveget alkotni.

Összességében tehát a SEOzseni szoftverével SEO / keresőoptimalizálás során a felhasználó számára hasznos, kulcsszavakat tartalmazó és ahhoz illeszkedő tartalmat hozunk létre egy honlapon, a weblap rangját hivatkozási kapcsolatokkal támogatjuk, így azt a keresőmotor pásztázó robotjai olyan információkkal tárolják, hogy egy keresés indításakor azt relevánsnak és megbízhatónak ítélik, ezért elsők között jelenítik meg a keresés találati oldalán.