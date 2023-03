Már két éve, hogy a Pedró Pékség polcaira került az a búzakenyér, amelyet a Pedró pékmesterei Győr várossá válásának 750. évfordulójára készítettek el először. Azóta pedig rengetegszer, a hagyományos búzakenyér ugyanis a vásárlók egyik kedvence lett: évi 40 ezer darab sül belőle a Pedró sokorópátkai kemencéiben. A kenyér rajongóinak is köszönhető, hogy tavalyelőtt kétmillió forint gyűlt össze a győri városháza harangjaira, ugyanis minden Győr750 kenyér árából 100 forintot erre a nemes célra ajánlott fel Vajda Péter, a pékség tulajdonosa.

A Győr750 kenyér népszerűsége nem véletlen; visszanyúl a hagyományokhoz, mindössze három összetevő – liszt, víz és só – alkotja. Élesztő nélkül, kizárólag anyakovásszal készül, lassú kelesztéssel, ami nagy odafigyelést igényel. Ezzel az ősi technológiával készültek a kenyerek akkor is, amikor még nem lehetett hozzájutni az élesztőhöz, ma pedig reneszánszát éli az igazi, kovászos búzakenyér, hűen tükrözve a Pedró célját és filozófiáját: visszahozni a régi idők értékeit. Az egykilós, jubileumi kenyér márciusban a hónap kenyere a Pedróban, ami azt jelenti, hogy a pékség applikációját használva 100 forint kedvezménnyel vásárolható meg. Egyébként is érdemes letölteni az alkalmazást, hiszen a törzsvásárlókat folyamatos akciók, kedvezmények, sőt apró ajándékok várják a Pedró-üzletekben. Április végéig pedig még megkóstolhatjuk a Pedró szezonális ínyencségeit, a farsangi fánkokat is, krémes csokis, vaníliás és házi baracklekváros ízekben!

Közben a Pedró Pékség javában készül a hónap nagy eseményére, a Sokorói Gálaestre. A jótékonysági rendezvény bevétele az összetartozás szimbóluma, a világ legnagyobb székelykapuja felállítását támogatja, amely Sokorópátkán ível majd át az út felett. A március 14-i esten − amelynek a Pannonhalmi Főapátság ad helyet −

zenés műsorok, énekesek, neves közéleti személyiségek váltják egymást a színpadon, s a nézők találkozhatnak Böjte Csaba testvérrel is. A művészeti árverés és a tombola mellett a résztvevők támogatójegy vásárlásával is hozzájárulhatnak a székelykapu felállításához. Az aukció egyik legkülönlegesebb tárgya éppen egy székelykapu − Pethő Sándor fafaragómester alkotása – lesz. Március 15-én 18 órakor pedig szentmisét rendeznek a Sokoró Kapujáért a győri székesegyházban, szintén Böjte Csaba részvételével. (x)