A SPEEDFIT forgalmán látszik, hogy a mozgással, sporttal kapcsolatos fogadalmak még mindig a toplista élén állnak. A folyamatos forgalomnövekedéshez a kedvezményes bérletek is hozzájárulnak, amelyek − a hirtelen felindulásból történő bérletvásárlással ellentétben − a hosszabb távú elköteleződést erősítik. Az biztos, hogy akár fogyni, akár egészségesebbé válni vagy izmosodni szeretnénk, a SPEEDFIT-ben a legjobb helyen járunk: családias, barátságos, tiszta edzőterembe kerülünk.

Az 1.300 négyzetméteres terem több mint száz fitneszgépe garantálja, hogy mindenki megtalálja a számára tökéletes gyakorlatsorokat.

„Gondoltunk azokra is, akik jobban szeretnek társaságban sportolni, ők a sokféle csoportos edzés között válogathatnak, a kreatív köredzéstől a pilatesen át a cross & funkcionális edzésig. Természetesen a 60 pluszos seniorokat is külön edzés várja: számukra a javasolt háromszor egy óra mozgás biztosítja, hogy sokáig megőrizzék a kondíciójukat” − mondja Kovács Péter, a győri SPEEDFIT vezetője. Egyre több diák is felfedezi magának a termet, és abból, hogy sokan elhozzák magukkal a barátaikat is, látszik: trendi lett ide járni.

Mivel a vendégek igényei és személyisége különböző, a SPEEDFIT-ben ennek megfelelően különtermekben is dolgozhatunk a célunkért. Aki például nem szereti a férfiak kíváncsi pillantásait, a női teremben edzhet, de külön tere van a kardioedzéseknek és a senior vendégeknek is. Sőt, már az új spinningteremben is izzadhatunk a 28 vadonatúj spinningkerékpár valamelyikén.

Aki már próbálta, az tudja, hogy a megfelelő mozgásforma megtalálása és az életmódváltás nem is olyan egyszerű – legalábbis akkor, ha mindenféle segítség nélkül vág bele az ember. A SPEEDFIT-ben szerencsére erre nincs szükség, hiszen több mint húsz magasan képzett személyi edző szaktudására támaszkodhatunk. Ők nemcsak az alkatunknak és a céljainknak megfelelő mozgástípus kiválasztásában, az edzésterv összeállításában és végigkísérésében, hanem a megfelelő étrend kialakításában is segítséget nyújtanak. Kovács Péter mindenképpen ezt javasolja a kezdőknek. „Bizonyított, hogy személyi edzővel sokkal gyorsabban érhető el eredmény, ami tartósabb is lesz, mintha egyedül vágnánk bele, ráadásul így a motivációt is könnyebb fenntartani” − mondja a szakember.

Ha pedig szeretnénk egy kicsit ellazítani a megdolgoztatott izmainkat, megtehetjük egy jól megérdemelt szaunázással, hiszen a SPEEDFIT-ben immár panorámás finn szauna is várja a vendégeket, amelyben akár 15 ember is lazíthat egyszerre. Sőt, a mozgásszervi problémákkal küzdőknek fizioterapeuta segít abban, hogy tudják beilleszteni újra a mozgást az életükbe, például egy sérülés után. A SPEEDFIT könnyű megközelíthetősége és a rengeteg ingyenes parkolóhely pedig már csak hab a tortán!

Az edzésekről, pluszszolgáltatásokról és bérletekről – már havi 11.990 Ft-tól – a SPEEDFIT honlapján található információ: www.speed-fit.hu