Távmunkavégzés

Persze még ma is számos olyan munkakör létezik, amelyeket otthonról nem lehet elvégezni. A mai modern, irodai világban -, ahol egy vezető még aláírni is tud digitálisan - azonban alig tudunk olyan pozíciót említeni, amely indokolná az irodai jelenlétet. A vállalatok egymás után döntenek úgy, hogy részben vagy teljesen bevezetik a távmunkavégzést. Ennek több előnye is van, így nem meglepő az átállás.

Egyrészt a munkavállalók a kötött, sokszor fárasztó és demotiváló 9-5 munka helyett szabadabban oszthatják be idejüket. A COVID járvány során több felmérés is készült, amikből kiderült, hogy a munkavállalók több órát töltenek munkával, ha otthonról dolgoznak. Végül pedig a vezetőségnek nem szükséges költséges irodaépületeket fenntartania. Ma már az emberek szívesebben dolgoznak olyan munkahelyen, ahol rugalmas a munkaidő és ők dönthetik el, hogy honnan dolgoznak. Ezért érdemes minden vállalatnak átgondolnia ezt a kérdést.

Felhő alapú szolgáltatások

Távmunkavégzés mellett szó szerint elengedhetetlen szolgáltatásokról beszélünk. De még az irodai jelenlét esetén is jelentősen hatékonyabb a munkavégzés a felhőszolgáltatásoknak köszönhetően. Az on-premise rendszerek idővel elavulnak, fejlesztésük költséges és időigényes folyamat, ami nem mellesleg szakértelmet igényel és jelentős kiesést okozhat a munkavégzésben, a vállalat működésében.

Ellenben a felhőszolgáltatások bevezetése pillanatok alatt megtörténik, költséghatékony és a dolgozók semmit sem érzékelnek a telepítés folyamatából. A telepítéshez nem szükséges minden munkavállaló céges eszköze. Csupán hozzáférések és jogosultságok kellenek a használathoz. Egy felhő alapú tárhely például korlátlan kapacitással bír. Teljesen kiváltja a vaskos aktákkal telepakolt szekrényeket. És ez csak egy a számos felhő alapú program közül.

Rohamos léptekben fejlődik a digitális világ, amivel kénytelenek vagyunk lépést tartani. Ha te is szeretnéd céged hatékonyságát és ezzel az elért sikereket növelni, a Systemfarmer Zrt. nemcsak megtervezi a vállalatodat segítő leghatékonyabb IT infrastruktúrát és felhőszolgáltatás-csomagot, de be is vezeti azt cégednél és még a frissítésekért és karbantartásért is felel. (x)