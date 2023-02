Nem is lehetne sürgetőbb a nyílászárók megfelelő biztosítása a hőingadozás ellen, mint a rohamosan emelkedő fenntartási költségek idején. A PortaTherm szalagfüggönyöket gyártó csehországi anyacég dél-szlovákiai leányvállalata azonnali megoldást kínál és szállítja a keresett terméket határon innen és túl egyaránt. Szakemberre lenne szükséged? A teljes körű szervizt is igény szerint vállalják, alapesetben viszont egy egyszerű útmutatónak köszönhetően te magad is sikeresen felszerelheted az eszközt. Nincs ennél gyorsabb módszer a hőfok stabilizálására a raktáraidban és csarnokhelyiségeidben. A hőenergia-veszteség csökken a minőségi termékek egyszerű, de nagyszerű technológiája által: csupán egyszer kell befektetni és hosszú éveken kitart, üzemeltetési költség nélkül. Hogy mennyi időt bír ki maga a szalagfüggöny? Az a használattól függ: nem mindegy, hogy békákat tologatsz, vagy fémkonstrukciót szállítasz-e keresztül rajta. Az amortizáció tehát többtényezős, a megtérülés viszont garantált! Hogy ez számokban mit mutat? Irány a honlap nyitóoldala!

Lengőajtó PVC betéttel. Forrás: Portatherm SK s.r.o.

Mit kínál a PortaTherm?

A hőfüggöny (ismertebb nevén szalagfüggöny) általában sima felületű, lágyított PVC szalagból készül. Biztonságosabb kivitelezés azonban a bordázott szalagból készült függöny, amely megoldással a sima felületre, mint a zsugorfóliába csomagolt áru, kevésbé tapad rá. Logikus, nemde? Sok esetben érdemes a sima felületű lapfüggönyt lecserélni, így az elakadásra jellemző felületek kisebb valószínűséggel téphetik le azt.

Egyedülálló PVC-betéttel ellátott lengőajtót keresel? A szakszerű szerelési igényű típus sokkal tartósabb egy merev opciónál. Megéri váltani!

Hűtőházak számára speciális fagyálló PVC-szalag ajánlott. A normál PVC szalagok alacsony hőmérsékleten megkeményednek, sérülést okozhatnak. Van azonban megoldás! A gyakori kérésnek eleget téve az alacsony hőfokot is bíró, nem keményedő, fagyálló változat javasolt!

Ami az átláthatóságot illeti, átlátszó és áttetsző megoldást is kínálnak!

Sőt, elektronikai-, gyógyszeripari üzemekben, vagy szervertermekben az elektrosztatikus feltöltődésből adódó kisülés sem jelent többé problémát. Az antisztatikus szalagfüggöny ugyanis pont erre lett kifejlesztve, hogy a hőszigetelést és az antisztatikus követelményeket egyszerre teljesítse! Nem tapad meg a töltéssel rendelkező por, a malomiparban és faiparban jelentkező porrobbanás ideje lejárt!

Hegesztőműhelyek, hegesztősarkak levédésére fény- és UV-szűrővel ellátott elemek állnak rendelkezésre.

állnak rendelkezésre. Általában az átlátszó szín a kelendő, míg a pirossal az akadályokat, oszlopokat jelölik látványosan. Ám egyéb színekben a dizájnhoz illően tetszőlegesen válogathatsz.



A szerelés miatt se aggódj…

A PortaTherm által mellékelt útmutató egyértelműen végigsegít a folyamaton – a honlapon elérhető videós segédanyaggal kiegészítve. Alapvetően sajátkezűleg felszerelhetőek a kiválasztott függönyök, a talajegyenetlenség miatt biztonsági ráhagyással küldött hosszabb termék pedig végső lépésként könnyedén méretre vágható. Nincs más teendő, mint felakasztani és a végén szikével a padlóhoz szabni. Specifikus esetről lenne szó? Hagyatkozz bátran az egész ország területéről gondoskodó szakszerű szervizre! Ha nincs lehetőség közvetlenül a falra szerelni, esetleg szendvicspanelekből álló csarnokról van szó, egyedi ajánlat alapján a bonyolult szerelési munkálatokat is vállalják.

PVC szalagfüggönyből hegesztő box. Forrás: Portatherm SK s.r.o.

Kinek ajánlatosak a felsorolt függönyök?

Valójában bárkinek, aki szeretne spórolni a havi energiaköltségeken. Ipari épületek, csarnokok, raktárak bejáratai, haszongépjárművek felépítményei, hűtő- és fagyasztókamrák, de szóba jöhet akár borospincék, vagy istállók huzatvédelme is. A PortaTherm nem ismer határokat – egy lépéssel a huzat előtt járnak, határon innen és túl egyaránt! A teljes paletta egyes darabjait teljes gőzerővel szállítják hozzád – a megrendelés jóváhagyását követően.

Kérj árajánlatot és élvezd a játszi könnyedséggel elérhető stabil hőmérsékletet! Mind a szállítási, mind a szerelési határidő rendkívül gyors, a nyílás méreteinek és tagoltságának függvényében akár egy héten belül is tető alá hozható! Minden megtalálható a raktár kínálatában, akár egy teljes hangár felszereléséhez is.

Aki már ezreket spórolva élvezik a PortaTherm előnyeit: DM-drogerie market Kft., Lidl, TESCO, SZE-TI INDUSTRIAL Kft. Győr, Propex Furnishing Solutions Kft. Győr, HEVESTHERM HEVESI-HÚS Kft. Budapest, T-Préstechnika Kft. Budapest és Miskolc, HEKKA Kereskedelmi és Épitőipari Betéti Kft. Zalaszentgrót, Alba Creo Kft. Székesfehérvár.

Keresd a magyar ügyfélszolgálatot, akár személyesen is az észak-komáromi székhelyirodában! Továbbá élj akár a magyar, akár az eurós számlára történő befizetés lehetőségével! PortaTherm, a huzatvédelem máris ott terem!

Elérhetőség:

Weboldal: portatherm.hu

E-mail: [email protected]

Telefonszám: 0670 306 6079