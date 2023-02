Alapképzés és felsőoktatási szakképzés formájában is tanulható több vonzó szakma a győri egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karán.

A kereskedelem és marketing, a gazdálkodás és menedzsment – utóbbi angol nyelven is elérhető –, valamint a turizmus és vendéglátás szakok nem véletlenül népszerűek, hiszen a diplomás pályakövetési rendszer adatai szerint már a pályakezdőknek is gyors elhelyezkedést és versenyképes jövedelmet ígérnek. Valamennyi szak elvégezhető felsőoktatási szakképzés (FOSZK) keretében, ebben az esetben államilag elismert felnőttképzési oklevelet kapnak a végzett hallgatók. Mindkét képzési forma kínál államilag finanszírozott és költségtérítéses formát, így valóban nagy a jelentkezők mozgástere.

A felsőoktatási jelentkezés határideje 2023. február 15. Fontos átgondolni, mely szakokat jelöljük meg, valamint azok sorrendjét. Arra az esetre, ha a pontok száma nem a tervek szerint alakul, az állami finanszírozású szak helyett a költségtérítésest, illetve az alapképzések mellett a felsőoktatási szakképzést is érdemes megjelölni.

Bármelyik képzést is választja a felvételiző, biztos lehet benne, hogy piacképes tudást kap a győri egyetemen, a szülők pedig megnyugodhatnak, hogy jó pályára állították a gyermeküket. Ezt bizonyítja a hosszú évek óta jól működő vállalati kapcsolatrendszer, a járműipari együttműködések nagy száma vagy a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő szakkollégium, amely már az egyetem alatt színvonalas szakmai közeget és közösségi életet kínál a hallgatóknak. Utóbbi keretein belül lehetőségük van a többi között olyan kurzusok és előadások hallgatására, amelyek nem találhatóak meg az egyetemen oktatott tárgyak között, és személyesen találkozhatnak a tanult szakmák elismert szakembereivel, illetve a vállalati szféra képviselőivel is. Mindezt az európai színvonalú, egyben természetközeli infrastruktúra és a hallgatóbarát szolgáltatások is támogatják.

A turizmus-vendéglátás iránt érdeklődők pedig az egyetem tanszállodájában és tanéttermében szerezhetik meg a gyakorlatukat a képzésük során.

Fotós: Májer Csaba József

Akit érdekel a gazdaság, a vállalatok működése, a pénzügyek, a piackutatás, a projektek vezetése, a marketing, a fogyasztók megértése, a turizmus-vendéglátás, vagy éppen saját vállalkozás indításán gondolkodik, esetleg a családi vállalkozást szeretné továbbvinni/fejleszteni, azt várja a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar!

Aki pedig a fent említett képzések elvégzése után továbbra is szeretné az ismereteit bővíteni, specializálni, számos magyar és angol nyelvű mesterszak (MSc) közül választhat. A már diplomával rendelkező, más területről érkezőket pedig a szakirányú továbbképzésein várja a kar.

További információk: felveteli.sze.hu, kgk.sze.hu

