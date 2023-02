“A végtelenbe és tovább!”

“Hakuna Matata”

“Ejnye, ejnye, úgy látszik esőt kapunk.”

Három ikonikus mondat, három igazi klasszikussá vált és a Disney által megfilmesített mese. Ha így elsőre nem ugrik be, honnan is valók az idézetek, akkor segítünk egy kicsit. Toy Story, Az oroszlánkirály, Micimackó. Ha arra kérnénk a barátainkat, hogy mondjanak az elmúlt 25 évből három olyan Disney-mesét, ami számukra a legmeghatározóbb volt, bizonyára nagyon sokféle Top 3 lista készülne. Egy biztos: valamilyen formában, akár csak részleteiben, de biztosan mindenkinek ismerősek ezek a mesék. Jöjjön most néhány olyan Disney-mesehős, akik a ‘90-es és a 2000-es években ott voltak sok gyerek szobájában akár konkrét tárgyként, akár csak filmként.

Simba

Ha már az idézetek közé emeltük a Hakuna Matatát, ami Timon és Pumba életfilozófiája, akkor kezdjük Az oroszlánkirály főszereplőjével, Simbával. A tipikus felnövéstörténetben, a korán elárvult kis oroszlán kalandjai révén érik az állatok királyává. Szinte mindenkinek megvan az a jelenet, amikor Mufasa lezuhan a sziklaszirtről, sokunk szeme lett könnyes tőle. Ezt ellensúlyozandó viszont jókat nevethettünk Timon és Pumba párosán. Simba

plüssfiguraként, tolltartón, ruhán, mindenhol felbukkant miután Az oroszlánkirály berobbant 1994-ben.

Pocahontas

Pocahontas egy valóban létező indián nő volt, aki többek között azáltal lett híres, hogy feleségül ment egy angol gyarmatosítóhoz. A Disney feldolgozásában megjelent mesében is szerelem szövődik közte és John Smith (az egyik telepes) között, ám a valóságban őt csak megmentette a lefejezéstől. Apja törzsfőnök volt. Pocahontas erős személyiségét és meggyőzőképességét mutatja, hogy a férfiközpontú póhatan indián törzsben is érvényt tudott szerezni az akarátnak. Ez a mesében is megjelenik.

Bell

A szépség és a szörnyeteg gyönyörű Bellje sokak számára lehet példa az elfogadás és a belső értékek előtérbe helyezése kapcsán. A szörnyeteg mellett kitartó, majd végül a herceget elnyerő lány meséje örök klasszikus. Bell mellett itt is megjelennek a Disney-mesék elengedhetetlen vicces és kedves karakterei. Tik-Tak úr, Csészike, Lumiére a gyertyatartó és még sorolhatnánk. A történet kicsit Csipkerózsika-szerű, hiszen szintén egy boszorkány átka okozza a kastély és lakóinak szenvedését.

Micimackó

Mindenki kedvenc medvebocsa, akit Milne álmodott meg, szintén a Disney-nek köszönhetően jutott el sokakhoz színes mesefilmként. Őt nem igazán kell bemutatni, hiszen jószándékú, csetlő-botló figurája 1926-os első megjelenése óta töretlen népszerűségnek örvend. Kalandjai egyre bővültek az évek során. Micimackó az elkövetkező generációk előtt is meg fogja állni a helyét, csak úgy mint elmaradhatatlan társai Róbert Gida, Tigris, Malacka és a többiek.

Aladdin

A szegény fiú története, aki a dzsinn segítségével Jázmin, a szultán lányának kezét elnyeri igazi sikersztori. Varázsszőnyeges romantika, gonosz tanácsadó, vicces dzsinn. Az Aladdinban is megvan minden, ami egy jó Disney-meséhez kell. 1992-es megjelenésekor minden kislány Jázminnak akart beöltözni az óvodai farsangon, sőt a név igen népszerű lett nálunk is. Aladdinnal, a szerethető, leleményes csirkefogóval pedig sok kisifú tudott és tud azonosulni.

Mulan

A nemrég élőszereplős filmként is megjelent Mulan az ókori Kínába vezet el minket. A mongol hordák ellen harcoló császárság behívókat küld szét az országban, hogy a hadra fogható férfiakat a seregbe rendelje. Mulan apja már öreg, egy korábbi csata során meg is sérült, ezért egy kis hajvágás után, az éj leple alatt Mulan ölti fel apja páncélját, és jelentkezik nőként a kiképzőtáborban. A csere természetesen egy idő után lelepleződik, de addigra Mulan kreativitásával és intelligenciájával már elnyeri társai tiszteletét és szeretetét. Mulan alakja a nemek társadalomban betöltött szerepeiről, a nyitottságról, a kiteljesedésről mesél. Az útról, ami nem sikerülhetett volna barátok, jelen esetben egy kis sárkány nélkül.

Tarzan

Tarzan a dzsungelben, gorillák közt felnövő kisfiú története, aki emberekkel csak felnőttként találkozik. A mese ma különösen aktuális, amikor a dzsungelek és élőviláguk veszélyben vannak a vadászat, a földművelés, a globális felmelegedés miatt. A mesében is azért érkeznek a fehér emberek a dzsungelbe, hogy egzotikus állatokat fogjanak be. Ezt aztán Tarzannak sikerül megakadályoznia. Egy kis szerelem ebbe a mesébe is jutott, ugyanis Jane, a tudós lánya közel kerül Tarzanhoz. Az indákon és fákon egy artista ügyességével “röpködő” Tarzan erősíti az állatvilág felé érzett felelősséget és érzékenységet. Az eredeti alakot 1912-ben találta ki Edgar Rice Burroughs amerikai író. (x)