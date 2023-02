„Feszültség és ellentét csak a nagypolitika szintjén van a két ország között, a személyes találkozások során kiderül, hogy az esetek nagy részében azonos oldalon állunk” − mondta Németh Zoltán, a vármegye közgyűlésének elnöke a közelmúltbeli németországi látogatása után.

Győr-Moson-Sopron vármegyének több mint húsz évre visszanyúló kapcsolata van Enzkreis­szel: a vármegye és a német járás között több területen is gyümölcsöző az együttműködés, illetve a tapasztalatcsere. A minap Németh Zoltán Baden-Württemberg gazdaságilag erős és innovatív járásában működő német−magyar társaság évnyitó rendezvényére volt hivatalos, ami a közgyűlési elnök szerint azért is volt kihagyhatatlan látogatás, mert a két ország közti diplomáciai feszültség miatt felértékelődtek a személyes kapcsolatok.

„Egyáltalán nem távoliak az álláspontjaink”

A Deutsch−Ungarische Gesell­schaft Pforzheim/Enzkreis e. V. aktív szereplője a járás közéletének, tagjai között politikusok, üzlet­emberek, a diplomáciai és a kulturális élet szereplői is képviseltetik magukat. A pforzheimi rendezvényen közel 130-an voltak jelen, közülük a helyi egyetem rektorától a püspökön át a stuttgarti főkonzulig és a térségi cégvezetőkig. A társaság sokat tesz hazánk és a magyarok elfogadásáért, elismertségéért, aminek mostanában minden eddiginél nagyobb jelentősége van.

„A nagypolitika szintjén az utóbbi időben kifejezetten feszült a viszony a két ország között, a német kormány teljesen »lezárt« Magyarország felé, ami a kommunikációt illeti. A helyzetet súlyosbítja, hogy sajnos a német média nem ad valós képet hazánkról, számos esetben negatív színben tünteti fel, sok álhír és ferdítés jelenik meg a híradásokban… Ebben az időszakban különösen fontossá válnak az alacsonyabb szintű diplomáciai és politikai kapcsolatok, ahol teljesen más módon folyik a kommunikáció” – mondja Németh Zoltán, aki éppen a fentiek miatt tartotta fontosnak részvételét a pforzheimi eseményen.

„Nagyon hiszek a személyes kapcsolatokban, az emberek közti közvetlen kommunikációban, és azt vettem észre, hogy szemtől szemben alig vannak nézetkülönbségek a németek és a magyarok között. Egyáltalán nem távoliak az álláspontjaink, sőt, mondhatom, hogy a fontos dolgokban alapjaiban egyezik a véleményünk, legyen szó az ukrán−orosz konfliktusról vagy a Németországot is jelentősen sújtó migrációról. Szerencsére az ott élő németek nagyon nyitottak és elfogadók, jó érzés volt megtapasztalni, hogy teljes egyetértésben tudunk beszélgetni” – mondta Németh Zoltán.

Németh Zoltán személyesen világította meg a magyar álláspontot több politikai kérdésben.

Volt már rossz tapasztalata

Az Enzkreisben élő magyaroktól megtudta, hogy gyakran kapnak kínos kérdéseket a Magyarországról szóló híradások miatt a magánbeszélgetésekben, munka­helyeken. A közgyűlési elnök szerint a hazánkról szóló tévhitek eloszlatása kizárólag az őszinte kommunikáció révén sikerülhet.

„Én azzal tudok segíteni, hogy személyesen is igyekszem felszámolni a tévhiteket és előítéleteket, továbbá bemutatom a magyar álláspontot az egyes kérdésekben, amire a német média nem ad lehetőséget. A beszédemet azért is németül mondtam el, nehogy egy esetleges pontatlan fordítás konfliktust okozzon. Sajnos van rossz tapasztalatom ezen a téren: volt már rá példa, hogy hasonló helyzetben néhány mondatomat nem volt hajlandó lefordítani egy német rendezvény tolmácsa, arra hivatkozva, hogy tart a következményektől, még akkor is, ha az én gondolataimat tolmácsolja…” – mondta Németh Zoltán.

Hozzátette: ennek az az oka, hogy a tapasztalatai szerint Németországban kevesen merik megfogalmazni a „fősodortól” eltérő véleményüket, egy szűk kisebbség erős hangja mellett a többség inkább hallgat. Németh Zoltán szerint az is ezt támasztja alá, hogy a mostani látogatása után is elferdítve jelentek meg a helyi lapban az általa mondottak.

„Bár a beszédemben az szerepelt, hogy nem szeretnénk, ha Brüsszel olyan dolgokba avatkozna, ami kizárólag a magyarok ügye, és ezzel megsértené a nemzeti szuverenitásunkat, a másnapi újságban már azt adták a számba, hogy »brüsszeli diktatúráról« beszéltem…

A Brüsszellel szembeni magyar állásponttal kapcsolatban megvilágítottam a hátteret. Elmondtam a résztvevőknek, hogy míg régen a magyar politikusok Moszkvába, a rendszerváltás után pedig Brüsszelbe jártak »eligazításért« és utasításokért, a jelenlegi kormány viszont a magyar érdekeket képviseli, ami a fentiek miatt szokatlan az európai politikában. Ahogy az is, hogy a nemzeti szuverenitásunkat sértő döntések ellen határozottan fellépünk, amit egyébként a véleményem szerint más országoknak is meg kellene tenniük. Remélem, sikerült egy kis »muníciót« adnom a kinti magyaroknak, hogy lássák, nem kell szégyellniük a magyarságukat.”

Utazhat a balett

Az évindító rendezvény személyes találkozásai, a jó hangulatú és egyetértésben telt beszélgetések pozitív dolgokat is hoztak. Kilátásban van a többi között − a stuttgarti magyar intézet közvetítésével − egy jövő évi németországi turné a Győri Balett részvételével, és a két ország fiatal sakkozói között is együttműködés születhet.

„Bízom benne, hogy a jelenlétemmel tudtam építeni a megértést és az elfogadást, hiszen, ahogy az már többször bebizonyosodott, mindig meg lehet találni a közös pontokat. Így volt ez a többi között 2021-ben is, amikor a Párbeszéd Európa jövőjéről program keretében idegen átlagembereket kapcsoltunk össze a két ország között az online térben. Ahogy akkor, most is kiderült, hogy sokkal több köztünk az egyetértés, mint a különbség” – zárta Németh Zoltán.