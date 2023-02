Mit tehetünk azonban akkor, ha jogi segítségre van szükségünk? Mennyire bízhatunk az online térben elérhető lehetőségekben? Létezhet-e egyáltalán reális alternatívája a személyes ügyvédi tanácsadásnak? Mostani cikkünkben megnézünk néhány hasznos tanácsot, amelyekkel érdemes elindulni, ha gyors, megbízható jogi segítségre lenne szükségünk!

Termék- és szolgáltatásértékesítés a világhálón

Amíg az évezred elején még ritkaságszámba mentek az interneten rendelt termékek vagy igénybe vett szolgáltatások, napjainkban egyes árucikkek esetében általános jelenség az online vásárlás, gondoljunk például bizonyos elektronikai termékekre. Felgyorsult világunk ritmusával a szolgáltató és kereskedelmi szektornak is tartania kell a lépést, olyan praktikus és egyszerű megoldásokkal előállni, amelyek megfelelnek a modern kor elvárásainak.

Az online térben ugyanakkor pénzünk mellett személyes adataink is veszélyben lehetnek – az országhatárokon átnyúló internetes kereskedelem pedig megköveteli az egységes fellépést és szabályozást a fogyasztók és felhasználók védelme érdekében. Biztos sokat hallottunk már az adatvédelmi rendeletről, azaz a GDPR-ról. Az Európai Uniós jogszabály célja a természetes személyek adatainak védelme, a mindennapi életben ugyanúgy, mint az digitális térben. Ezért minden egyes weboldal, ami valamilyen személyes adatot is kezel, adatvédelmi tájékoztatóban köteles a felhasználók tudomására hozni minden fontos információt, a kezelt adatok körétől kezdve az adatkezelés céljáig vagy időtartamáig.

Emellett számos uniós irányelv és hazai jogszabály segíti a fogyasztói jogok érvényesülését. Fontos, hogy a legtöbb jogosultság kizárólag akkor illet meg minket, ha kereskedőtől, nem pedig magánszemélytől vásárolunk. Ha viszont így teszünk, akkor valamennyi interneten vásárolt termék és szolgáltatás esetében megillet minket a jog, hogy 14 napon belül, indoklás nélkül elálljunk a vásárlástól. A kereskedő köteles továbbá külön felhívni a figyelmet a fizetési kötelezettséggel járó megrendelésekről és biztosítania kell számunkra – például egy gomb formájában – ennek tudomásulvételét.

Egy termékvásárlás során egyszerű a dolgunk, hiszen 14 napon belül akkor is visszaküldhetjük a csomagot, ha a kereskedő mindenben megfelelően teljesítette a megrendelést. Ha viszont szolgáltatást veszünk igénybe, sokszor személyes, egyedi problémánkra keresünk megoldást, például amikor valamilyen jogi jellegű akadályba ütközünk. Bizonyos esetekben, például egy ingatlanvásárlás során megkerülhetetlen személyes ügyvédi tanácsadás. Ugyanakkor, ha egyszerűbb jogi tanácsra lenne szükségünk, létezhetnek egyéb praktikák, ahhoz, hogy gyorsan juthatunk megbízható segítséghez. Nézzünk is meg 3 hasznos tippet!

3 ötlet a gyors jogi segítséghez

Az online világnak természetesen megvannak a maga buktatói, fordulnak elő csalások, átverések, adataink biztonságára pedig kifejezetten ügyelnünk kell. A fentebb ismertetett veszélyeket viszont szerencsére ismerjük, így pontosan tudhatjuk, mire kell figyelni, kis körültekintéssel kiszűrhetjük a kevésbé hiteles, komolytalan ajánlatokat. Ez különösen fontos akkor, amikor jogi témában keresünk hasznos információkat.

Tájékozódjunk hiteles forrásokból!

Az interneten minőségi tartalmak is karnyújtásnyira vannak, bárki számára elérhetők. Jogi témában is szakmai oldalakon vagy blogokban sokszor gyakorló szakemberektől kaphatunk hasznos tippeket, de a komolyabb hírportálokon is fellelhetünk szakmailag megalapozott cikkeket. Ha szánunk rá időt, hogy egy gyors kereséssel áttekintsük a cikk írójának szakmai múltját, az elegendő bizonyítékul szolgálhat az író szakmai hitelessége tekintetében. Blogokból, szaklapokból történő a tájékozódás bizonyos keretek között segíthet, a legtöbb tartalom általános jelleggel tud csak tanácsokat adni egy-egy jogi kérdés vonatkozásában.

Keressük a hivatalos felületeket!

Ha már internet: a világhálón szinte valamennyi kapcsolati és ügyfélszolgálati adat elérhető. Bármilyen hivatalos ügyet is kell intéznünk, a másik fél is alapvetően a gördülékeny ügymenetben lesz érdekelt. Az önkormányzat és kormányhivatal ugyanúgy, mint az adóhatóság vagy a pénzügyi intézmények. Kérdezni mindig hasznos például az ügyfélszolgálati elérhetőségeken keresztül, hiszen úgy szerezhetünk értékes információkat, hogy mindez semmibe nem kerül. Elsősorban hivatalos tájékoztatást kaphatunk, személyre szabott tanácsadást ügyfélszolgálaton keresztül aligha. Mindenesetre néhány hasznos tudnivaló is lendíthet az ügymeneten.

Az egyes szervezetek, intézmények vagy vállalatok weboldalain szintén találhatunk jogi szempontból releváns információforrásokat, például a már említett adatvédelmi tájékoztatóban. Az általános szerződéses feltételeket (ÁSZF) pedig valamennyi webshop köteles közzétenni, amelyek hasznos tudnivalókat tartalmazhatnak például a jótállási igények érvényesítésével kapcsolatban. Emellett egy gyakran ismételt kérdések (GYIK) szekció is tartalmazhat fontos tájékoztatásokat, megoldásokat olyan problémákra, amelyekkel előttünk már többen szembesültek.

Használjunk újszerű módszereket!

Az ügyvédi munka kifejezetten sokoldalú, amelynek a jogi tanácsadás az egyik legfontosabb tevékenységi köre. Némely feladat, mint a perbeli képviselet vagy egy szerződés ellenjegyzése, kizárólag személyesen látható el, míg egy egyszerűbb okirat, például egy foglaló vagy meghatalmazás akár online is intézhető. Egyes ügyvédi irodák, jogi szolgáltatást közvetítő oldalak honlapjaikon mintadokumentumokat kínálnak, amelyek formailag megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, tartalmukban pedig minden fontos kérdést érintenek, amelyet általánosságban elvárunk egy okirat kapcsán.

Az általános tartalmakon túl szükség lehet az egyedi igények, részletek rögzítésére. Hazánkban is kezd elterjedni az a megoldás, amikor ügyvédekkel online térben chatablakokban folytathatunk le rövid konzultációkat. A módszer az egyszerűbb megítélésű ügyekben, akár néhány rövid üzenetváltás nyomán elegendő lehet a hatékony segítséghez. Ráadásul online okiratokkal is remekül kombinálható, így rövid konzultációt követően, ügyvédi segítséggel juthatunk igényeinkhez igazított megoldáshoz.

Az online jogi tanácsadás bizonyos országokban már működő megoldás

Érdekesség, hogy az Egyesült Államokban már élesben tesztelik az első robotügyvédet. Ez egy okostelefonra telepíthető applikáció, amely a mesterséges intelligencia segítségével tanulmányozza a korábbi eseteket és elsősorban egyszerűbb, például gyorshajtásos ügyekben nyújt hatékony segítséget ügyfeleinek.

Ez is azt mutatja, hogy a jövő az újszerű megoldások felé, olyan irányába halad, ahol nemcsak a vásárlás, hanem jogi tanácsadás online formái is mindennapi életünk részévé válhatnak. (x)