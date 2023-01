Az első lépések

Az a legegyszerűbb, ha kijelöljük vendégeink számára az úgymond tiltólistás területeket. Ha vannak olyan szobák, amiket be tudunk zárni, akkor azt használjuk ki! Ahol nincs erre lehetőség, oda beszerezhetünk vicces táblákat is az ajtókra, például „Tilos a belépés!”, vagy „Behajtani tilos!” feliratokkal. Ez egyben szórakoztató és hatékony megoldás is a kíváncsi szemek távoltartására.

Hasznos tippek a bútorok és otthonunk védelmére

Azokban a helyiségekben pedig, ahol garantáltan nagy lesz a forgatag, meg kell tennünk néhány védekező intézkedést, hogy a mi esténk se idegeskedéssel, hanem szórakozással teljen!

Kanapé

Egy ilyen estén bármikor megeshet, hogy kilöttyinti valaki az innivalóját, vagy leejt valamit a tányérjáról. De nincs is ezzel baj, hiszen az a jó, ha önfeledten tudjuk élvezni a társasági életet! Ha meg szeretnénk óvni a lepottyanó borcseppektől és ételmaradékoktól a kedvenc ülőalkalmatosságunkat, akkor vásárolhatunk például egy kanapéhuzatot.

Bármilyen stílusban megtalálhatjuk a nekünk legjobban tetszőt, és akár össze is kombinálhatjuk a lakásban lévő többi dekorációval is. A vendégség végeztével csak le kell húznunk a kanapéról a huzatot és berakni a mosógépbe. A következő alkalommal ugyanúgy felhasználhatjuk majd, így máris egy gonddal kevesebb nyomja majd a vállunkat. Plédekkel ugyanígy eljárhatunk, ha pénztárcabarát megoldásban gondolkodunk. Nyugodtan rakhatunk fel több, különböző színben is, ha nincs akkora méretű, mint a kanapénk.

Szőnyeg

A csodaszép szőnyegek megóvása érdekében is tehetünk pár dolgot. A legegyszerűbb lépés például, ha fogjuk és felcsavarjuk őket, majd félretesszük azokat a darabokat, amik nem feltétlenül szükségesek a vendégek fogadása alatt. Az utcai cipők által behordott szennyeződések ellen védekezhetünk vendégpapucsokkal is. Ha nem szeretnénk, hogy saras, vizes foltok jelenjenek meg a kárpiton, akkor készülhetünk pár darabbal a vendégek részére.

Már a szőnyegvásárlásnál is lehetünk előrelátóak. A mai modern szőnyegek között akadnak kifejezetten folttaszító szőnyegek is. Ezek egy úgynevezett Aqua Clean szennytaszító bevonattal rendelkeznek, amely egy vékony, szemmel nem látható védőréteget alkot a kárpit felületén. Ez a védőréteg nem engedi a különböző szennyeződéseket a szőnyeg szálai közé jutni, így a folttisztítás egy sima vizes ronggyal is megoldható lesz.

Asztal

A fából készült bútorok pompás díszei lehetnek az otthonunknak, ezért kiemelt figyelmet is érdemelnek, ha a megóvásukról van szó. Esetükben is megtehetjük azt, hogy nemes egyszerűséggel letakarjuk őket asztalterítővel. A dohányzóasztalra is könnyen találhatunk kisebb méretű terítőt, így az étkezés után bátran leülhetünk köré beszélgetni egy jót.

Használhatunk poháralátéteket is, amivel kiküszöbölhetjük a poharak által okozott vízkarikák problémáját. Nyugodtan emlékeztessük vendégeinket az alkalmazásukra, ne féljünk attól, hogy esetleg megbántunk vele valakit.

Dísztárgyak

Sokszor a méregdrága dekoráció és számunkra fontos emlékeket idéző tárgyak esnek áldozatául a mulatozásnak. Azért, hogy ezt megakadályozzuk, elhelyezhetjük őket egy biztonságos helyre. Rakjuk őket a „tilos zónás” szobák egyikébe, az irodába vagy egy zárt szekrénybe. Az is megoldás lehet, ha egy magasabb polcra helyezzük őket, ahol már senki nem érheti el.

Poharak, tányérok

A lakodalmakon hagyományos tányértörésnek valószínűleg jobban örülünk, mint amikor az otthoni vendégségben pottyannak le a törékeny dolgaink. Ha kültéri összejövetelt tartunk, akkor vásárolhatunk műanyag étkészletet és poharakat. Sokan kínosnak tarthatják ezt a megoldást, pedig megvan a maga rusztikus életérzése! Nincs is annál jobb, mint amikor kimerjük a kis tálkákba az addig bográcsban bugyogó finom, zamatos ételt és élvezzük a természet bájait étkezés közben.

Ha otthonunkban fogadjuk a vendégeket, akkor lehetőleg ne a legdrágább porcelán étkészletet vegyük elő! Persze akadnak olyan események, amikor illik bemutatni a családi örökségként őrizgetett legszebb tányérkészletet, de ha tudjuk, akkor minimalizáljuk ezeket az alkalmakat.

Élvezzük!

Ha kellően felkészülünk a vendégfogadásra, azzal nemcsak látogatóinknak teszünk szíveséget, hanem saját magunknak is. Az ilyen alkalmak célja, hogy mindenki önfeledten szórakozhasson , beleértve saját magunkat is! Készítsük fel bútorainkat és újonnan vásárolt modern szőnyegünket az érkezésükre, hogy ne kelljen azon aggódni, mi történik a lakással!

Ha elkezdődik az este, akkor pedig csak élvezzük a finom ételeket és italokat, merüljünk bele a tartalmas beszélgetésekbe és legyünk büszkék rá, hogy milyen szuper házigazdák vagyunk!

