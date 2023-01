Példátlan mennyiségű fejlesztés valósult meg tavaly a vármegye településein, a vármegye önkormányzatának elnöke, Németh Zoltán értékelése szerint minden területen sikerült fejlődni. Idén is pályázatdömping várható.

– Visszatekintve a 2022-es évre, nem mondhatjuk, hogy a Covid-járvánnyal terhelt évek után fellélegezhettünk volna... Milyen volt az elmúlt év?

– Talán furcsán hangzik, de bizonyos szempontból rég volt ilyen jó évünk. Annak ellenére, hogy a járvány, az orosz–ukrán konfliktus, az energiaárak növekedése mindannyiunk életére hatással van, soha ennyi fejlesztés nem történt. Láttam, ahogy egy-egy településnek a 20-30 éves álma valósult meg azzal, hogy a gyalázatos állapotban lévő orvosi rendelője helyett egy XXI. századi, korszerű intézménybe mehetnek majd a betegek, vagy hogy megjelent a bölcsődei szolgáltatás a településen, amire korábban inkább csak a nagyvárosokban volt példa. Az elmúlt évtizedekben voltak időszakok, amikor egy megyei közgyűlési elnöknek évente öt alkalommal „kellett” szalagot átvágnia – a tavalyi évben előfordult, hogy nekem ez egy pénteki napon megvolt… Ráadásul 2022 speciális, vegyes év volt, elindítottuk ugyanis az új területfejlesztési ciklust, így az előző időszakot zártuk, és már indult az új. Az utóbbi stratégiaalkotással kezdődött, kijelöltük azokat az irányokat, amelyek a vármegye fejlődését a jövőben meghatározzák, ezután el tudtuk indítani az újabb fejlesztési pályázatokat.

– Nem vetette vissza a folyamatokat a hazánk és az EU közti konfliktus?

– Valóban volt egy méltatlan vitája Magyarországnak az Európai Unióval a területfejlesztési források felhasználásával kapcsolatban, annak ellenére azok járandóságok, hiszen mi is befizetői vagyunk az Európai Uniónak, mi is megadjuk azokat a vám- és adókedvezményeket, amelyek a tagállamoknak kölcsönösen előnyt jelentenek. Ennek ellenére a területfejlesztési forrásokat – a pénzek visszatartásának dacára – folyamatosan tudtuk biztosítani a tavalyi évben is a települések részére, ugyanis a magyar kormány bevállalta azt, hogy ezeket meghitelezi a részükre. Ezzel a bravúros döntéssel példa nélküli mennyiségű fejlesztés tudott megvalósulni, ezért én nem tudom olyan borúsan látni a tavalyi évet, és a jövőt sem.

– Meg tudta-e őrizni a megye – pontosabban január elsejétől már a vármegye – a gazdasági vezető szerepét?

– Azt gondolom, hogy igen. A járványidőszakban volt ugyanis egy kis elmozdulás a munkanélküliség tekintetében, átlagosan 3-5%-ra ugrott fel a munkanélküliségi ráta ebben a vármegyében, de ez nagyon gyorsan visszaállt és néhány hónap alatt újra elértük az 1%-ot. Ma már inkább a munkaerőhiány jellemzi a vármegyénket, ami mutatja, milyen gazdasági erővel bírunk. Aki itt dolgozni szeretne, annak lehetősége van elhelyezkedni. Ezt remélhetőleg meg tudjuk tartani a jövőben is, mint ahogy eddig is sikerült, a számos ágazatot sújtó gazdasági nehézségek, az energiaválság, az egészségügyi veszélyhelyzet ellenére.

Négy új határátkelő nyílt

– Ha visszatekint az elmúlt évre, milyen fejlesztésekre a legbüszkébb?

– Nagyon sok mindennel foglalkoztunk, tehát egy évre visszatekinteni nem olyan könnyű. Volt olyan fejlesztés, amelynek eredményeként egy fogorvosi széket sikerült egy adott településen megvalósítani, ami ott helyben nagy jelentőségű, és én erre is ugyanolyan büszke vagyok, mint arra, hogy négy határátkelőt nyitottunk az osztrák határon, amiért nemzetközi szinten nagyon meg kellett küzdenünk. Egy kicsit személyes sikeremnek is érzem, hogy új határhíd épülhet Dunakiliti és Doborgaz között, illetve a mosonmagyar­óvári különleges gazdasági övezet létrehozását is, ami újszerű megoldás a gazdaság fejlesztésére. Az utóbbinál a vármegyei önkormányzatnak az a szerepe, hogy az iparterület fejlesztését elindítsa.

– Mit takar pontosan ez a különleges övezet?

– Az a lényege, hogy a település meglévő szabályozását nem érintően lehet kedvező adókörnyezetet teremteni az új betelepülő cégek számára: míg például egy város esetében 2%-os helyi iparűzésiadó-kulccsal adóznak a cégek, addig a különleges gazdasági övezetben mi 1,4%-os adókulcsot biztosítunk, letelepedésre és fejlesztésre ösztönözve a vállalkozásokat. Ez kölcsönös előny, ugyanis a vármegye önkormányzatához befolyó adóbevételeket mi átadjuk a településnek. A tavalyi év a tervezésé volt ebben a projektben, az idei pedig a megvalósításé, a többi között iparterületi utak és közműhálózat kiépítésével.

Milliárdokat nyert Győr a geotermikus energiával

– Egyre hangsúlyosabbak a vármegye önkormányzatának a klímavédelmi feladatai, amire az energiaválság is ráerősít. Hogy kapcsolódnak ezek a helyi, települési intézkedésekhez?

– A vármegyei önkormányzatnak feladata az is, hogy tanácsot adjon a településeknek, vagy a rendszerek megváltoztatásával próbáljon rávilágítani bizonyos korszerű megoldásokra. Személyesen részt vettem például a bőnyi és péri geotermikus erőmű megvalósításában, amelynek köszönhetően kevesebb égéstermék kerül a légkörbe, a geotermikus hőenergia ugyanis nagyon környezetbarát, mert nincs károsanyag-kibocsátása. Ennek vannak gazdasági előnyei is, például Győr esetében. Sok személyes munkám van abban, hogy sikerült rávenni Győr városát arra, hogy a geotermikus energiát nagyobb mértékben vegye igénybe és a nyári hónapokban egyáltalán ne használjon gázt, hanem kizárólag a geotermikus hő jusson be a távfűtésbe, és az biztosítsa a melegvíz-ellátást. Ez a döntés csak a tavalyi évben mintegy 4 milliárd forintot jelentett a városnak, megtakarítás és pluszbevétel formájában.

– Ha már az energiatakarékosságnál tartunk: az elmúlt időszakban nagyon sok energetikai beruházás történt, főleg az önkormányzatoknál. Mennyire érezhető ennek a hatása most, az energiaválság idején?

– Az elmúlt időszak legnehézkesebb és legbonyolultabb beruházásai az energetikai fejlesztések voltak. Nem is nagyon lelkesedtek értük a polgármesterek, mert míg egy épület komplex felújítása gyönyörűvé varázsolt mindent, addig az energetikai pályázatokból csak ilyen célú feladatokat lehetett elvégezni. Azzal ugyan energetikai szempontból korszerű lett az épület, például hőszigetelést kapott a homlokzat és új ablakok, új kazán került az épületbe, de belépve ugyanaz a hetvenéves csempeburkolat fogadta az embert. Ezért a helyiek nem érezték ezt annyira hasznos feladatnak, hiszen ők sosem arra kíváncsiak, ami nem látszik, és ha nem jutott forrás mondjuk a teljes belső festésre, nem érezték azt a hatást, amit elvártak. Pedig ezek az energiahatékonysági beruházások most, az energiaválság idején meghozták a gyümölcsüket, most mindenki ebbe az irányba szeretne lépni. Mindenki a saját bőrén érzi, hogy milyen, ha a havi 3 millió forintos gázszámlából csak 400 ezer lesz, vagy adott esetben nulla energiafogyasztással ki lehet hozni az épületet.

„Minden álomhoz találtunk pályázati forrást”

– Milyen területeken tudott előrelépni a vármegye az elmúlt évben?

– Szerintem mindenhol. Tavaly a gönyűi vízügyi műtárgy fejlesztésén kívül éppen nem voltak olyan nagy infrastrukturális fejlesztések, mint az előző évben, viszont büszkék lehetünk sok kisebb fejlesztésre, például a csapadékvíz-elvezető rendszerekre, az óvodák, a bölcsődék építésére és felújítására, az energetikai korszerűsítések vagy az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére. Sok milliárd forintot fordítottunk arra is, hogy a 4-5 számjegyű, tehát jellemzően a falvakat összekötő utak megújulhassanak. Gyakorlatilag, ha egy település vezetése megálmodott valamit, arra tudtunk számára forrást találni. Örömteli, hogy ilyen lelkes és tudatosan fejlesztő polgármesterek irányítják a településeket, az együttműködésünk magában hordozza a sikert!

– Akkor tehát idén pályázatdömping várható? Milyen évre számít?

– Azt várom, hogy sok dolgunk legyen, és már tudom is, hogy így lesz! Körülbelül 300 olyan fejlesztési pályázat van, amelynek a zárását végezzük vagy az elindításával foglalkozunk. Van, ahol már engedéllyel, kiviteli tervvel is rendelkezik a nyertes önkormányzat, máshol most indul a tervezés, a közbeszerzés, a kivitelezés, de mindenképpen munkával teli évünk lesz. Mindig keresni kell az új lehetőségeket, nem állhatunk meg, különben lemaradunk. A világ gyorsan változik, és egy olyan régióban, ahol Ausztria és Szlovákia a szomszédunk, csak folyamatos innovációval maradhatunk versenyképesek.

– Eddig csak a fejlesztésekről esett szó, de a vármegye önkormányzatának a felzárkóztatás is fontos feladata…

– Foglalkoznunk kell azzal is, hogy esélyt adjunk a lemaradóknak. Azok, akik ebben a térségben valamilyen okból leszakadnak a társadalom többségétől, sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint mondjuk Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol a leszakadt réteg és a középréteg sokkal közelebb van egymáshoz. Aki Győr-Moson-Sopron vármegyében – ahol az életszínvonal sokkal magasabb – leszakad, nagyon hamar elveszti a talajt a lába alól. Mi különböző programokkal, képzésekkel, támogatásokkal azoknak az embereknek is igyekszünk segíteni, akik talajvesztettek ugyan, de megvan bennük a szándék, hogy dolgozzanak és visszatérjenek a munkaerőpiacra, hogy eltartsák magukat és a családjukat. Fontos tehát, hogy támogassuk a fejlesztéseket, de egyben gondoljunk azokra is, akik rászorultak, hiszen nekünk minden egyes ember számít.