Nincsenek könnyű helyzetben azok, akik családi ház építését tervezik, hiszen a kamatkörnyezet, az infláció és a szakemberhiány is nehezíti a dolgukat, sokan ezért inkább kivárnak és halogatják az építkezést. Józsa Attila, a családi házak generálkivitelezésével foglalkozó J-A Homes tulajdonosa szerint azonban nem érdemes várni, hiszen a szakmai előrejelzések szerint nem várható, hogy olcsóbb lesz az építkezés. „Már csak azért is javasolt lépni, mert Győr vonzáskörzetében fogynak a jó adottságú építési telkek, pedig számos településen a nagyvárostól mindössze 15-20 kilométerre nyugodt, élhető otthon teremthető” – mondja Józsa Attila. Szerencsére számos támogatás igénybe vehető az otthonteremtéshez, s a babaváró hitel és a CSOK mellett a jövő év végéig biztosan marad az új lakások kedvezményes, 5%-os áfája is.

Ha szeretnénk az építkezést egy kézben tudni, érdemes megbízható generálkivitelezőt megbízni az építéssel, aki az alapoktól akár a kulcsrakész átadásig kíséri a folyamatot. A J-A Homes akár a tervezéstől partner, s a piacon kiemelkedő ár-érték arányban, akár 430 ezer Ft/m2 áron felépíti otthonunkat, ami a piacon átlagos 500 ezer Ft/m2 árhoz képest kedvező megoldást jelent. Ehhez a minőségben nem kell kompromisszumot kötni, a cég régivágású, tapasztalt mesterei a piacon fellelhető legjobb minőségű anyagokkal, magas minőségben dolgoznak. Az egyre fontosabbá váló energiahatékonyság is fontos szempont; a J-A Homes házaiban alap az alacsony rezsi, a 20 cm-es hőszigetelés és a háromrétegű nyílászárók, de igény szerint zöld energiaforrások beépítését is elvégzik.

A cégvezető szerint a J-A Homes is bizonyítja: tévhit, hogy reális áron nem lehet jó minőségű, új házhoz jutni. Nem véletlen, hogy megbízóik nagy része ajánlás útján, elégedett háztulajdonosok révén érkezik hozzájuk. „Referenciával is szívesen szolgálunk a hozzánk fordulóknak és szeretjük az éppen futó építkezéseket is megmutatni, hogy az érdeklődők folyamatában is meggyőződhessenek arról, milyen minőségben dolgozunk” – mondja Józsa Attila.

Munkájához biztos alapot jelent a családi alapokon nyugvó vállalkozás közel másfél évtizedes építőipari tapasztalata, a kis létszám pedig garantálja a költséghatékonyságot. Nem utolsó szempont a zökkenőmentes kommunikáció sem: náluk nem fordulhat elő, hogy a kivitelezés vezetője elérhetetlen – a megrendelői kérdésekre mindig és gyorsan van válasz, és gyorsan reagálnak az esetleges változtatásokra is. Sőt, nem tűnnek el a ház elkészülte után sem, gyakran nyújtanak például segítséget egy későbbi teraszbeépítésben vagy hozzáépítésben.

