Három éve süti a Pedró a Szerencse Tarsolyt, amely igazi díjesőt hozott a pékségnek: nyert nemzetközi szakmai díjat Aradon, megválasztották az ország, majd a Győri Kenyérfesztiválon a megye kenyerének is. Nem csoda, hiszen az ősmagyarok tarsolyára hasonlító búzakenyér nagy lyukú, csillogó, szaftos bélzetével hamar a kicsik és a nagyok kedvence lett. Azoké is, akik érzékenyek az élesztőre, hiszen vadkovásszal, kizárólag természetes anyagokból – lisztből, vízből, sóból és kovászból – készül. Sőt, a 40 dekás kenyeret több mint egy éve már helyben, a Pedró-üzletekben sütik, ahol frissen, melegen kerül a vásárlók kezébe. „Ennél frissebbet sehol nem kap az ember, néha még a papíron keresztül is süti a kezét!”, mondja Vajda Péter, a Pedró Pékség tulajdonosa. Az üzletek kemencéinek ajtaja egyébként húszpercenként nyílik és kerül ki belőlük valamilyen finomság, a Szerencse Tarsoly mellett a többi között magos és sima császárzsemle, valamint a forró tejjel locsolgatott „kőttek”: a kelt túrós batyu, a kakaós és a diós csiga.

A Szerencse Tarsoly, mint a hónap kenyere, januárban 100 forint kedvezménnyel vásárolható meg a Pedró applikációval, amely számos meglepetést kínál a pékség törzsvásárlóinak. Kedvezmények, nyereményjátékok és ajándékok várják azokat, akik letöltik és rendszeresen vásárolnak a használatával, például ajándék kávé, linzer vagy kifli kerülhet a kosarukba.

Vajda Péter és csapata az idei évben is sok újdonsággal és finomsággal készül. Nem hiányozhatnak például a polcokról az olyan szezonális termékek, mint a medvehagymás pogácsa és kifli, a grillvekni, vagy a farsangi időszakban a fánkok.

– Még több fesztiválon, városi rendezvényen és falunapon találkozhatnak majd az emberek a Pedró langallós kocsijával, újdonságokkal indulunk a szakmai versenyeken, sőt Győr-Nádorvárosban új üzletet is nyitunk idén! Sokorópátkai központunkban a tervek szerint közösségi kemencét építünk, ahol a látogatók közelről is megismerkedhetnek a hagyományos kenyérsütés titkaival, a leendő új rendezvénypajtában pedig hagyományőrző táncos- és gasztroprogramokkal várunk mindenkit – árulta el Vajda Péter. A jótékonyság sem maradhat ki a Pedró életéből, hiszen a cég minden évben odaáll valamilyen nemes cél mellé. Idén a magyarságot erősítő gesztust tesz: a Nemzeti Összetartozás Napján avatják fel a Sokoró Kapuját – a világ legnagyobb székelykapuját – Sokorópátkán, a Pedró Pékség kezdeményezésére és támogatásával. (x)