A bankváltás menete jelentősen egyszerűsödött az elmúlt években, az ügyintézés sokkal gyorsabbá, gördülékenyebbé és ügyfélközpontúbbá vált. Ugyanakkor még mindig léteznek olyan buktatók, amelyek meghiúsítják a folyamatot vagy oda vezethetnek, hogy összességében rosszabbul jövünk ki a műveletből. Nézzük is meg, mit tehetünk az ilyen helyzetek elkerülése érdekében!

Mi a bankváltás menete?

A bankváltás menetét akár teljesen automatizálhatjuk néhány dokumentum benyújtásával, ugyanakkor arra is van mód, hogy személyesen közreműködve rendezzük például a bankszámlánkat terhelő rendszeres átutalások, beszedési megbízások sorsát.

Az egyszerűsített bankváltás kifejezetten gyors és gördülékeny eljárás, amelynek során a régi bankunkkal egyáltalán nem is kell kapcsolatba lépnünk. A folyamat elindításához egy számlaváltási meghatalmazást kell benyújtani az új pénzintézetnél. Ebben lehetőség van rendelkezni a csoportos beszedésekről, illetve a rendszeres átutalásokról, innentől kezdve pedig jó esetben az új bank intéz helyettünk mindent: felveszi a kapcsolatot a régi szolgáltatóval, aki továbbítja részére a szükséges adatokat, amelyek birtokában megnyitja az új számlát.

A régi szerződés felmondásra, az egyenleg pedig átvezetésre kerül. Ha a meghatalmazásban úgy rendelkeztünk, akkor bankunk automatikusan átvezeti a fizetési megbízásokat, illetve a megváltozott adatokról értesíti a szolgáltatókat vagy akár a munkáltatót is.

Mire kell figyelni bankváltás során?

A bankváltás szinte automatikus folyamat, kiváltképpen, ha az egyszerűsített ügyintézést választjuk. Azonban ahhoz, hogy mindez zökkenőmentesen végbemenjen, valamennyi adatnak és körülménynek stimmelnie kell, egy kisebb pontatlanság, esetleg figyelembe nem vett tartozás könnyen meghiúsíthatja célunkat. Nézzük is, mire érdemes odafigyelni!

1. Ne legyen tartozásunk

Magánjellegű tartozásainkat ugyan nem minden esetben tartja számon bankunk, ha viszont valamilyen folyószámlahitel-elmaradásunk van az előző pénzintézet felé, akkor nem fogjuk tudni a hatályos szerződést felmondani, végeredményben pedig az új szolgáltatónál történő bankszámlanyitás is elmarad.

Ugyanígy akadálya lehet a bankváltásnak, ha valamilyen köztartozást halmoztunk fel vagy végrehajtás terheli a számlánkat, például a gyerektartás vagy NAV-inkasszó. Ezeket a kérdéseket mindenképpen rendezni kell, egy újabb próbálkozással sikerrel járhatunk akkor is, ha egyszer elutasítottak minket. Ehhez viszont sokszor személyesen is fel kell keresnünk egyeztetés céljából korábbi bankunkat.

2. Stimmeljen minden adat

A bankváltás gördülékeny menetéhez az is szükséges, hogy az adminisztratív jellegű adatokkal is minden rendben legyen. Akadályt jelenthetnek az olyan hibák, mint az elírások, esetleg a születési dátum, leánykori név vagy más személyes adat pontatlan megadása. Emellett azt is jelezni kell bankunk felé, ha megváltozik lakcímünk, új személyazonosító okmányt kaptunk vagy új telefonszámunk lett.

Az új banknak adott meghatalmazást az aláírás teszi hitelessé, ezért ezt szintén vizsgálni fogják az eljárás során. A szignó szintén megváltozhat az évek alatt, azonban ezt is valamilyen úton jelezni kell a pénzintézet felé. Ha nem stimmel az általuk tárolt, illetve a meghatalmazási okmányon szereplő aláírás, akkor szintén „hibát jelez” a rendszer – érvényes aláírás híján a bankváltás nem megy végbe.

3. Legyen meg minden jóváhagyás

Olyan helyzetek is léteznek, amikor ugyanannak a bankszámlának több tulajdonosa van. Ilyenkor valamennyi jogosult beleegyezése szükséges a szolgáltatóváltáshoz. Az egyhangú hozzájárulás hiányában nem lehet érvényesen rendelkezni sem a régi megállapodás felmondása, sem a bankszámlanyitás kapcsán, így a pénzintézet el fogja utasítani az erre irányuló kérelmünket.

+1: Várjunk a régi számla megszüntetésével

Ha több helyen is használtuk régi számlánkat, akkor érdemes még egy rövid időt várni, mielőtt végleg megszüntetjük azt. Előfordulhat, hogy jóváírás érkezik rá, esetleg véletlenül más összeg landol rajta, soha nem lehet tudni. Ráadásul bizonyos esetben érdemes lehet megszüntetéskor egy kis összeget a számlán hagyni, hiszen, ha bármilyen, kisebb összegű levonás, például havidíj, negatívba fordítja az egyenleget, akkor a bank szintén megtagadhatja a szerződés megszüntetését.

A bankváltás menete tehát gyors és gördülékeny folyamat, ha minden részlet stimmel. Sok mindenre nem kell odafigyelni, ezeket a feltételeket viszont érdemes mindig ellenőrizni, hogy a szolgáltatóváltás valóban a legkisebb terhet jelentse számunkra!

