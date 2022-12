A kerti tó télen

Ahogy beköszönt a tél, nem meglepő módon a kerti tó vizének hőmérséklete is csökken. Először csak a hűvösebb reggelek érződnek a vízen, amit a nap sugarai idővel felmelegítenek, ám ahogy közeledik a csípős, hideg tél, úgy egyre inkább átveszi a víz a külső hőmérsékletet. Amikor mínuszba fordul a hőmérő higanyszála, a víz teteje fokozatosan fagyásnak indul, majd jégréteget képez, ami az időjárástól függően lehet vékonyabb és vastagabb is. Érdemes hát felkészíteni a tavat a téli időszakra a növényektől kezdve a halakon át egészen a kerti tó szivattyúig.

A kerti tó téliesítése

A téli hónapok alatt nem sok tennivalónk van a tóval, különösen akkor, ha a hideg időt megelőzően kellően felkészítettük azt a következő hónapokra. A kora téli időszak akár arra is alkalmas lehet, hogy megfelelő mélységű tavat alakítsunk ki. Ez különösen akkor fontos, ha halak is vannak benne, és szándékunkban áll átsegíteni őket a hidegen.

A megfelelő mélységű tóra azért van szükség, mert csupán ezáltal lehetséges, hogy a vízi élőlények hibernálva vészeljék át a telet. Mivel a víz tetején jégréteg képződik, ők kizárólag a mélyben tartózkodhatnak, ám ehhez szükség van arra, hogy a tó teljes egészében biztosan ne fagyjon be. Ha a magyarországi általános időjárási viszonyokat vesszük alapul, nem kell attól tartanunk, hogy tavunk teteje 40 centiméternél vastagabb jégréteget növeszt a tél folyamán, így ha egyméter mély a tó, biztosak lehetünk benne, hogy az élőlények kibírják a nehéz időszakot.

Fotó: Invitalpet.hu

Fotós: ROMAN CHOKNADII

Nagyon fontos azonban, hogy az év során használt kertitó-szivattyút ne hagyjuk a vízben a téli időszakra, ugyanis ezáltal felkeverjük a vizet, és a hidegebb víz lejut a mélyebb rétegekbe, így okozva nehézséget az élővilágnak. Ahhoz azonban, hogy halaink oxigénhez jussanak, szükségük van a segítségünkre! Gondoskodjunk arról, hogy egy lék mindig legyen a jégen, ugyanis így az oxigén könnyedén lejuthat hozzájuk. Ez azért is fontos, mert ezáltal több fény is bejut, és a növények is tudnak fotoszintetizálni, oxigént biztosítva ezzel a halaknak.

Fény tekintetében azzal is sokat segítünk a lenti élővilágon, ha leseperjük a havat a jégtakaróról, ugyanis így jóval több fény jut be, mintha csupán a lék állna rendelkezésre. Természetesen az is megoldást jelenthet, ha léktakarót használunk, ami megakadályozza, hogy egy adott területen befagyjon a víz. Ha mi magunk alakítjuk ki a léket, legyünk óvatosak, és használjunk olyan eszközt, amivel nem csapunk nagy zajt, ugyanis ha a halak felébrednek hibernált állapotukból, a víz teteje felé mennek, és könnyen hozzáfagyhatnak a jéghez.

A legjobb eljárás az, ha egy tetszőleges méretű fazékban vizet forralunk, és forrón kivisszük a tóhoz, majd a jégre tesszük. Ha vastag a jég, rajta is hagyhatjuk egy darabig, ám ha vékony, fogjuk a kezünkben a lábast, ugyanis nem az a cél, hogy keresztülessen a léken. Ha fenntartjuk a léket, jó eséllyel minden halunk boldogan fog üdvözölni bennünket tavasszal, és a növények is egészségesek maradnak.

A víz felszínéről is gondoskodnunk kell, hogy biztosan ne jusson semmi olyan a vízbe, ami roncsolhatja a minőségét. Így tegyünk arról, hogy ha a tó közelében lombhullató fa van, a levelek ne hulljanak bele a vízbe! Ezt egy háló segítségével érhetjük el a legkönnyebben, amit egy egyszerű mozdulattal megszabadíthatunk a benne összegyűlt levelektől.

Ahogy érkezik a tavasz és melegszik az idő, a halak ismét aktívabbak lesznek és újra igényelni fogják az élelmet. Lassanként az átteleltetett, nem hidegtűrő növényeket is visszatehetjük, és a kertitó-szivattyúja is visszakerülhet, ha 10 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.

A kerti tó, akárcsak a kert többi része, téli álomba szenderül, ám az élet nem áll meg benne. Ha ügyelünk rá, hogy a tó lakói levegőhöz jussanak a tél során is, biztosak lehetünk benne, hogy tavasszal újra visszatér minden a régi kerékvágásba.