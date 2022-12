Új, még magasabb szintre emelkedik a győri Széchenyi István Egyetem angol nyelvű gazdálkodás és menedzsment képzését elvégző hallgatók diplomájának értéke azáltal, hogy a szak 2026-ig elnyerte a nagy presztízsű, londoni székhelyű ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) akkreditációját.

Az 1904-ben alapított ACCA az egyik legnagyobb nemzetközi számviteli képesítést adó szervezet. A képzésein olyan ágazatközi számviteli-pénzügyi ismereteket, készségeket, valamint etikai értékeket nyújt, amelyekre számos szervezetben és iparágban szükség van. A szervezet 178 országban 233 ezer taggal és több mint félmillió hallgatóval rendelkezik, emellett 900 egyetem partnere. Az általa kiállított akkreditáció a legnagyobb presztízzsel bíró szakmai elismerések közé tartozik.

Ezt érdemelte ki a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar angol nyelvű gazdálkodási és menedzsment képzése az egyes tantárgyak szakmai színvonalának szigorú értékelése után. Az erről szóló tanúsítványt ünnepség keretében adta át dr. Pavel Prochazka, az ACCA képviselője az egyetem és a kar vezetésének. Gratulált az intézménynek a sikeres akkreditációhoz, amit fontos lépésnek nevezett az együttműködés erősítésében. Kiemelte: a tanúsítvány a hallgatók számára olyan előnnyel is jár, hogy az angol nyelvű gazdálkodás és menedzsment szakon tanultakat elismerik, így az ACCA képzésein felmentést kapnak bizonyos modulok alól. A gyakorlatban egyetlen vizsga letételével „Diploma in Accounting and Finance” minősítést szerezhetnek, valamint magán az ACCA-minősítésen felül alapszakos Oxford/Brooks egyetemi vagy akár mesterszakos University of London diploma megszerzésének lehetősége nyílik meg számukra.

A rendezvényen dr. Lukács Eszter, az egyetem nemzetközi stratégiai elnökhelyettese kifejtette: az intézmény angol nyelvű szakjainak száma a 2016-os ötről az idei tanévre 37-re nőtt, és a kilenc karból nyolcnak van ilyen a kínálatában. Hozzátette: a most már mintegy 70 országból érkező nemzetközi hallgatók egyre növekvő számával a nemzetköziesítési folyamat „mennyiségi” szakasza lezárult, így mostantól a minőségre kell még nagyobb hangsúlyt fektetni.

„A karok előtt álló kihívások e tekintetben kettősek: egyrészt törekedniük kell a kutatási teljesítményük fokozására, másrészt további nemzetközi akkreditációk megszerzésére, amelyek megkönnyítik a kettős képzések indítását is” – szögezte le, megjegyezve, hogy az ACCA akkreditációja a nemzetközi elismerés felé tett újabb lépést és az egyetem globális láthatóságának megerősítését jelenti.

Dr. Csicsmann László, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánja úgy fogalmazott: a nemzetközi akkreditáció megszerzése minden nemzetközi program külső minőségbiztosításának számít.

„Mi vagyunk a második egyetem Magyarországon, amely megkapta az ACCA-akkreditációt, ami megerősíti a képzésünk minőségét, és növeli az általunk nyújtott diploma értékét. Ez fontos a munkaerőpiacon is, ahol már nemcsak más hazai egyetemekkel versenyzünk, hanem a globális színtéren is” – hangsúlyozta.

Dr. Kovács Gábor egyetemi docens, szakfelelős arról beszélt, hogy az angol nyelvű gazdálkodás és menedzsment szakot három éve indították el, a korábbi magyar nyelvű szakra építve.

„Ez az egyetem egyik legnépszerűbb angol nyelvű képzése, egyre bővülő nemzetközi hallgatói közösséggel” – ismertette.

Dr. Tóth Árpád adjunktus – aki az egyetem és a kar veze­tése mellett dr. Borbély Katalin egyetemi docenssel együtt rendkívül sokat tett az akkreditáció megszerzéséért – a siker kapcsán kifejtette: ez a kar első nemzetközi oktatási akkre­di­tációja, amelynek révén a hallgatók diplomájának értéke jelentősen emelkedik a foglalkoztathatóság, a nemzetközi karrierlehetőségek révén. Ezenfelül az egyetem egy globálisan elismert hálózat tagjaként remélhetőleg egy hosszú távú minőségi fejlődési folyamat első jelentős lépését tette meg.