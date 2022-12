Mivel egyes országokban rohamosan nő a külföldi munkavállalók száma, az idegen nyelvekkel szemben támasztott követelmények egyre csökkennek. Természetesen nehéz külföldön karriert csinálni vagy magas beosztású munkát kapni a helyi nyelv ismerete nélkül, de sokan mennek külföldre rövid időre pénzt keresni, hogy azután visszatérjenek hazájukba. Ha úgy döntesz, hogy hosszabb időt töltesz az országban, akkor a helyi nyelvet is megtanulhatod. A továbbiakban is megosztjuk majd az információkat arról, hogy az idegen nyelvek hogyan segíthetnek, és mikor nem feltétlenül szükségesek.

Az angol rendkívül hasznos

Az angol nyelvet a világ számos részén és szinte egész Európában beszélik. Ezt valószínűleg nem nehéz észrevenni a nyaralás, utazás során. Még ha nem is beszél minden más ország lakója angolul, biztosan nem nehéz találni olyan embert, akivel kommunikálni lehet. Ha külföldön dolgozol, az angol nyelv elég lehet, és egyes országokban nagyon sokan beszélik. Dánia például folyamatosan a világ 4 legjobb országa között szerepel az angol nyelvtudás és a folyékony angol nyelvtudás tekintetében. Mi több - a dán lakosság mintegy 90 százaléka beszél angolul. A legtöbb esetben nem szükséges kifogástalan angol nyelvtudás ahhoz, hogy külföldi munkaajánlatot kapjunk, elég egy biztos alap. Az angol nyelv tökéletes a munkavállaláshoz Angliában, Írországban, ahol ez a szakirány. Az angol nagyon hasznos Hollandiában, Belgiumban, Dániában vagy bármely skandináv országban. Kicsit nehezebb lehet munkát találni csak angolul beszélve Németországban, Ausztriában és Svájcban, ahol a német nyelv tudás nagyon hasznos.

Önéletrajz

Fontos, hogy készítsen önéletrajzot online, hiszen így több platformon is megtalálhatják megkeresésekkel, illetve a munkák minősége és fizetése is valószínűleg sokkal előkelőbb lesz.

Ajánlott különböző munkakereső szervezeteknek is leadni az önéletrajzunk, így nekünk nem kell majd a munkáltatók után rohannunk, elég csak várnunk a fejleményekre.

Dolgozni a helyi vagy az angol nyelv ismerete nélkül

Számos olyan ember keres munkát, aki csak az anyanyelvét beszéli, és ami a fontos, sikeresen meg is találja azt. Leggyakrabban azoknál a cégeknél lehet idegen nyelvtudás nélkül dolgozni, ahol több külföldi munkavállaló van. Ez lehet gyári munka, raktározás/logisztika vagy építőipar. Ilyenkor a honfitársak, akik már ismerik a munkát és a szabályokat, segítenek az új embernek bekerülni a csapatba, betanítják őket, minden szükséges információt biztosítanak, azoknak, akik nem beszélnek idegen nyelvet, ideális az idénymunka a mezőgazdaságban, üvegházakban stb. ahol nagyobb csoporttal dolgoznak. Ilyenkor egyedül vagy párban, nyelvtudással rendelkező barátokkal vagy családtagokkal együtt mehetnek dolgozni. Ez megkönnyíti a munkába állást és a munkahelyen szükséges utasítások megértését.

A helyi nyelv folyékony ismerete növeli a karrierlehetőségeket

Ha ismered egy adott ország nyelvét, és oda szeretnél menni dolgozni, akkor nagyon magasak az esélyeid. Ilyenkor nem csak könnyebb munkát találni, de karriert is lehet elérni, ami különösen igaz, ha azt tervezed, hogy a jövőben az adott országhoz kötöd az életed. Minél jobban ismered a nyelvet, annál nagyobb lehetőségek nyílnak meg előtted. A munkaerőpiacon ugyanúgy megbecsülnek, mint a helyieket, vagy még jobban, ha rendkívül szorgalmas vagy. Természetesen a sikeres karrier érdekében fontos szem előtt tartani, hogy nemcsak a nyelvtudásodat, hanem a munkatapasztalatodat is értékelni fogják. A külföldi munkavállalás tehát valóban mindenki számára kedvező. Természetesen a külföldi életet és munkát nagyban megkönnyítheti, ha legalább angolul beszélsz, de ne ess kétségbe, ha nem tudsz angolul - rengeteg munka idegen nyelvtudás nélkül is elvégezhető.

A tanulás módjai

Ha új nyelvet szeretnél tanulni, rengeteg forrás áll rendelkezésedre. Vannak fantasztikus alkalmazások, mint például a Duolingo vagy a Babbel, amelyekkel saját magadat taníthatod! Mindkét platform szintről szintre vezet végig a nyelven, és útközben különböző kategóriákat vezet be, mint például a "köszönés" vagy az "éttermi rendelés". A Duolingo és a Babbel nagyszerű a vizuális vagy auditív tanulók számára, mivel beszéd- és hallásgyakorlatokat is tartalmaznak.

Ha pedig inkább oktatótól szeretnél tanulni, vannak olyan weboldalak amelyek nagyszerűek erre a célra. Ezek az oldalak online oktatók széles választékát kínálják, attól függően, hogy mit keresel. A korrepetitorok keresését az ország, a beszélt nyelvek és a díjszabásuk alapján is szűrheti. Ez egy igazán kényelmes módja annak, hogy új nyelvet tanulj, méghozzá a saját szobád kényelméből!

Mindent egybevetve, ne hagyd, hogy a nyelvtanulás visszatartson attól, ami életed egyik legnagyobb kalandja lehet! Mindig van idő és lehetőség a tanulásra, ha elég motivált vagy. És addig is, a többi külföldihez hasonlóan te is jól fogsz boldogulni a helyváltoztatásban.