- Vásárlóink is hasonlóan gondolkoznak, sokan közülük kivárnak az építkezéssel. Szükség lenne kormányzati beavatkozásra, az alacsonyabb kamatszintek jót tennének a piacnak. Év végén kifut a hárommilliós felújítási támogatás is, annak meghosszabbítása nemcsak az építkezőknek és felújítóknak kedvezne, de sok kisiparosnak is biztosítaná a megélhetését. Ne felejtsük el, hogy az építőipar a teljes magyar GDP-nek közel a 10 százalékát teszi ki! – mondta Komlós Andor. A Leiernél a fejlődés nem áll meg, Hajdúszoboszlón az idén avatták fel a cég új tetőcserépgyárát, amely a korábbi üzemhez képest ötszörös kapacitásnövekedést jelent.

Komlós Andor szerint nagy szükség lenne új építésű lakásokra. „A magyar lakásállomány elöregedett és rossz műszaki állapotban van. Ahhoz, hogy százévente megújuljon, évente 40 ezer új lakásnak kellene épülnie, de ennek csak a fele teljesül, jövőre pedig még rosszabb is lehet a helyzet. Fokozottan igaz ez Győrre, ahol még mindig nincs új építési szabályzat, nincs a beruházók számára kiszámítható környezet, ezért Győrben sokkal kevesebb lakás épül, mint amennyi egyébként épülne…”

Komlós Andor, a Leier Hungária Kft. ügyvezető igazgatója kihívásokkal teli évre számít.

Ebben a kiszámíthatatlan időszakban még fontosabb, hogy minél gyorsabban, tervezhető költségek mellett és határidővel lehessen új otthonhoz jutni. Ehhez a Leier is hozzájárul típusházaival, amelyekből néhány nap alatt, minimális munkaerőigénnyel fel lehet húzni egy házat szerkezetkész állapotig. Jelenleg 14, hamarosan pedig már 25 típusterv közül lehet választani a cég honlapján, a kis lakásoktól a tágas családi házakig. A gyors házakhoz szükséges, akár hűtő-fűtő csövezéssel is ellátott betonelemeket folyamatosan gyártják három magyar üzemben, amely országos kiszolgálást biztosít.

Sajnos vannak, akiket egy tragikus baleset, például lakástűz kényszerít bele egy építkezésbe. A Leier minden évben jótékony felajánlással segít több ilyen családon. „Idén év elején Rábapatonán vesztette el ideiglenesen az otthonát egy háromgyermekes család, amikor kigyulladt a házuk, számukra építőanyagot biztosítottunk az újjáépítéshez. Hasonló felajánlással segítettünk egy Pécs melletti családnak. Ezen kívül számos civil egyesületnek, egyháznak és önkormányzatnak adományoztunk térkövet, építőanyagot, hogy szebbé varázsolják a környezetüket”, mondta Komlós Andor.