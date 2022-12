A 2023-as operaszezonban a világ egyik legkedveltebb operájának, George Bizet Carmenjének köszönhetően lesz a világ zenekedvelőinek találkozóhelye a Szentmargitbányai Kőfejtő. Minden bizonnyal nagy izgalom előzi majd meg az operavilág egyik legkeresettebb művésznője, Kristīne Opolais szoprán debütálását Carmen szerepében a kőfejtő színpadán. Arnaud Bernard rendezésében a darab premierje 2023. július 12-én lesz.

Carmen – a szerelem és a szabadság balladája

Georges Bizet Carmenje nemcsak az operavilág egyik legtöbbet játszott darabja lett, hanem azt a bravúrt is elérte, hogy a dohánygyári munkások, az egyszerű katonák és a pitiáner csempészek bizonytalan miliőjének is halhatatlan emléket állított az operaszínpadon.

A tüzes dohánygyári munkáslány, Carmen és az érzéketlen őrmester, José végzetes szerelme, a féltékenység, a gyűlölet és az undor örvényébe sodorja őket. Végül a tisztességes katona gyilkol: megöli azt a nőt, aki soha semmit és senkit nem szeretett igazán − kivéve a határtalan szabadságát.

Georges Bizet grandiózus zenéjével szólaltatja meg ezt a minden elképzelést felülmúló szerelmet: a Habanera, a Virágária, a Torreádor-dal, a Seguidilla és a Csempész-ötös – ezen dallamos remekművek csendülnek fel a Szentmargitbányai Kőfejtő vadregényes közegében, ahol az operaszínpad egyik leglenyűgözőbb figurájának példázatát hallhatja a nagyközönség.

Kristīne Opolais szoprán kipróbálja magát a mezzoszoprán világában

Bár napjainkban többnyire mezzoszopránok interpretálásában hallhatjuk Carment, számos szopránt ismerünk, akik megmérettették magukat Bizet mesterien megírt szerepében, és emlékezetesen alakították azt: például a legendás Geraldine Farrar Enrico Caruso oldalán vagy Maria Callas, aki nemcsak színpadon énekelte a szerepet, hanem hangfelvétel is megörökíti az alakítását, valamint Anja Silja, aki a Bécsi Állami Operházban alakította Carment, de Régine Crespin és Jessye Norman alakításában is ismerünk hangfelvételeket, most pedig Kristīne Opolais-on a sor.

A világ minden színpadán otthonosan mozgó „La Opolais“ híres az érzelemdús alakításairól. Kíváncsian várjuk, hogy a kifürkészhetetlenül mitikus Carmen-figurának vajon melyik oldalát emeli ki majd Arnaud Bernard rendezése alatt.

Szabadtéri rendezésben gyakorlott, elismert rendezői gárda

A francia rendező, Arnaud Bernardnak nem ez lesz az első Carmen-rendezése. Az elmúlt években Helsinki, Lausanne, Tokió és Szentpétervár színpadain láthatta a közönség az interpretációit. Azonban a kőfejtőben Alessandro Camera látványtervezővel és Carlo Ricotti jelmeztervezővel egy vadonatúj produkciót hoznak létre. A régmúlt idők álomvilágot idéző filmstúdiójává alakítják át a Szentmargitbányai Kőfejtő kulisszáit.

Arnaud Bernard a legfiatalabb rendező, aki valaha a híres Veronai Arénában vihetett színpadra alkotást: 2005-ben Puccini Bohémélet című operáját, majd 2017-ben Verdi Nabuccóját. Ez utóbbi rendezést tavaly nyáron újra színre vitték, és az előadás felvételeit televíziós közvetítések, valamint mozielőadások segítségével egy még szélesebb nagyközönség elé juttatták el.

Valerio Galli kiváló művészeket irányít

Valerio Galli, a fiatal, de már nemzetközi karriert magáénak tudható karmester először fog vezényelni ezen a helyszínen. Az irányításával a nemzetközi élvonalba tartozó énekesekből álló együttes szólaltatja majd meg Bizet muzsikáját.

Kristīne Opolais mellett a norvég Lilly Jørstad mezzoszopránt − akit A sevillai borbély Rosinájaként ünnepel az operavilág, a többi között a Bécsi Állami Operaházban nyújtott alakításáért − hallhatják majd Carmen szerepében.

A boldogtalan szerelmes, Don José szerepében Migran Agadzhanyan, Matthew White és Brian Michael Moore lép majd a színpadra a különböző szereposztásokban. Migran Agadzhanyant a lírai-drámai mezőny egyik legígéretesebb fiatal tenoristája között tartják számon, és ugyanez vonatkozik Moore-ra, valamint az amerikai Matthew White-ra is, aki ezzel a produkcióval debütál Európában. A hűséges Micaela szerepében Carolina López Morenót láthatják majd, aki két évvel ezelőtt a Turandot Liù-jaként órási sikert aratott itt a Szentmargitbányai Kőfejtőben. További szereposztásban két fiatal szopránt, Yulia Suleimanovát és Ana Garoticot hallhatjuk majd. A rámenős torreádort, Escamillót az olasz baritonsztár, Vittorio Prato, illetve Sergey Kaydalovo viszi színpadra. Pratót nemzetközileg mindenekelőtt a könnyed belcanto-interpretációi miatt ünneplik, Kaydalov pedig a Bécsi Állami Operaház friss társulati tagjaként már nagy sikereket tudhat maga mögött. További szerepekben újra köszönthetünk a színpadon olyan művészeket is, akik a korábbi években nagy sikerrel szerepeltek, mint például Nina Tarandek, Angelo Pollak, Mikołaj Bońkowski vagy Ivan Zinoviev.

Az elmúlt évekhez hasonlóan jövőre is a kiváló és jól bevált kórus, a Walter Zeh irányítása alatt álló Philharmonia Chor Wien lép fel. A negyedik évadába lépő Piedra Fesztiválzenekart, a kőfejtő rezidens zenekarát a Nabuccóban, a Turandotban és A varázsfuvolában nyújtott kiváló teljesítménye után senkinek sem kell bemutatni.

A két évvel ezelőtti Turandotban a látványos kaszkadőrmutatványokért felelő Ran Arthur Braun kaszkadőrcsapata mellett ismét száz, minden korosztályt képviselő statisztákból álló csapat lép majd fel a kőbánya hatalmas, természetes színpadán.

„A Carmen a legnépszerűbb operák egyike. Bizet főhőse a femme fatale megtestesítője, számítóan veti be a bájait, végül pedig féltékeny szeretője keze által leli halálát. Bizet mesterműve magával ragadó dallamokkal és ritmusokkal varázsolja el a hallgatóságot. A rendezői csapat és jómagam már most égünk a szervezés, rendezés vágyától és attól, hogy a csodás estékkel örvendeztethessük meg a publikumot“ − nyilatkozta várakozással telve az új rendezés kapcsán Daniel Serafin, a Szentmargitbányai Kőfejtő opera-előadásainak művészeti vezetője.

Carmen egy kővel a kezében

Míg az utóbbi években visszatérő motívumként főként különböző drágaköveket láthattunk az egyes operaelőadások plakátjain, az új kreatív vonal visszatér a még részben napjainkban is aktív kőfejtő gyökereihez. Az innen származó kövekből építették a bécsi Ringet, de a Stephansdom építői is dicsérték ennek a kőnek az egyedülálló formálhatóságát. A kőfejtő minden nyáron természetes színpaddá formálódik, a látványtervezők mindig ügyelnek a természeti szépség és a kulturális élmény harmóniájára. Jövő nyártól ezt a sikeres együttállást harmonizálja a főszereplők kezében látható durva, de szinte puhává váló kő.

Jegyek

A Szentmargitbányai Kőfejtő Carmen előadásaira már kaphatók a jegyek

Alessandro Camera (színpadkép), Carla-Ricotti (jelmezek), Arnaud Bernard (rendező), Kristine Opolais (Carmen), Daniel-Serafin (művészeti vezető) Fotó: Andreas Tischler

IDŐPONTOK & INFORMÁCIÓK

Premier: 2023. július 12.

További előadások:

2023. július 13., 14., 15., 20., 21., 22., 23., 27., 28., 29. és 30.

2023. augusztus 3., 4., 5., 7., 10., 11., 12., 13., 17., 18., 19. és 20.

Júliusi kezdés: 20.30 óra, beengedés: 18.30 órától.

Augusztusi kezdés: 20 óra, beengedés: 18 órától.

Az előadás hossza: körülbelül 2 óra 45 perc.

Árak: 49−168 €.

December 23-ig 15% kedvezményt biztosítunk a belépőjegyek árából.

SZEREPOSZTÁS:

CARMEN: Kristīne Opolais/Lilly Jørstad/Francesca di Sauro

DON JOSÉ: Migran Agadzhanyan/Matthew White/Brian Michael Moore

MICAELA: Carolina López Moreno/Yulia Suleimanova/Ana Garotic

ESCAMILLO: Vittorio Prato/Sergey Kaydalov

FRASQUITA: Leah Manning/Aleksandra Szmyd

MERCÉDÈS: Nina Tarandek/Sofia Vinnik

LE DANCAÏRE: Oleh Lebedyev/Matthias Störmer

LE REMENDADO: Angelo Pollak/N. N.

ZUNIGA: Mikołaj Bońkowski/Ilja Kazakov

MORALÈS: Stefan Astakhov/Ivan Zinoviev

Philharmonia Chor Wien (begyakorlás: Walter Zeh)

A Szentmargitbányai Kőfejtő opera-előadásának kaszkadőrjei és statisztái

Piedra Festival Orchester

ZENEI VEZETŐ: Valerio Galli

RENDEZÉS: Arnaud Bernard

SZÍNPADKÉP: Alessandro Camera

JELMEZEK: Carla Ricotti

KASZKADŐRÖK: Ran Arthur Braun

KARMESTER: Walter Zeh

HANGOSÍTÁS: Volker Werner

