Reumával leginkább az idős emberek küszködnek… Vannak azért fiatalok is?

Szép számmal! Egyrészt azért, mert az orvosok szerint egyre több 14 éven felüli fiatalnak van testtartási, mozgásszervi, ízületi problémája, így nekik is szükségük van a gyógyvízre. Másrészt a mi termálfürdőnk „a megújulás és az élmény forrása”, azaz gondolunk azokra is, akik „csak” fürödni, úszni, pihenni, sportolni, kikapcsolódni jönnek hozzánk. Részükre új szolgáltató részlegeket és látványelemeket építünk. De gyógyulni is jobb egy tartalmas, esztétikus környezetben.

Erre a többes szerepre utal az intézményük neve, a Flexum Thermal & Spa?

Igen, ám a kezdetektől hosszú vezetett, mire erre rászolgáltunk. Az 53 évvel ezelőtti kétmedencés népfürdőből mára olyan fürdőkomplexummál váltunk, amelynek 9 medencéje, korszerű gyógyászati részlege, több pihenőcsarnoka, szaunavilága, gyermekparadicsoma, három szállodája, egy kempingje és egy fitness klubja is van.

Mondják, hogy aki nem fejleszt, lemarad!

Mi is ezt valljuk. Megindítottuk a Termálfürdő gyógyhellyé és a Termál Hotel gyógyszállóvá való minősítésének akkreditációs folyamatát. Az évtized hátralévő részében pedig két további projektet tervezünk. A „Flexum Flow” keretében a meglévő területünkön egy „wellnesspalotát” szeretnénk megépíteni eltolt szintű medencékkel, fedett csúszdákkal, pihenősétányokkal. Bár a másiknak még akár „Flexum Dream” is lehetne a neve, már kirajzolódnak a körvonalai. A 3 és fél hektáros területünkhöz tavaly vásárolt ingatlanra négycsillagos szállodát és sportpályákat álmodunk, de a tényleges tartalom a valós igényeknek és a pénzügyi források meglétének a függvénye.