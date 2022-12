„Már gyermekként éreztem, többre vagyok hivatott. Azt akkor még nem tudtam megfogalmazni, hogy milyen feladatokra. Egyre több dolgot láttam előre, és olyan információim voltak másokról, amiket nem tudhattam, csak egyszerűen ott voltak a fejemben. Végül a spiritualitásban kezdtem el keresni a válaszokat” − vágott bele Tamás a mágus és médium, aki az elmúlt 17 évben a veleszületett képességeit időt, energiát, pénzt nem kímélve fejlesztette, és teszi ezt a mai napig.

Az élet egyre nehezebb, és a problémák sorra ütik fel a fejüket mindannyiunk életében. Olykor az emberek olyan helyzetbe kerülnek, ahonnan nem találják a kiutat, legyen szó párkapcsolati, önismereti, anyagi vagy egészségügyi elakadásokról. A legtöbb esetben ezek az elakadások gyermekkori, magzati kori vagy akár előző életbeli traumákhoz vezethetők vissza, és ezt bizony kezelni kell. Ha ezzel nem foglalkoznak, az ahhoz vezet, hogy családok mennek tönkre mind lelkileg, egészségügyileg, mind pedig anyagilag.

„A mai világban hatalmas szükség van a testi, lelki és szellemi egyensúlyra, amihez nem szégyen segítséget kérni. Az viszont nem mindegy, hogy kit keres meg az ember. Manapság rengetegen foglalkoznak spiritualitással, de sokan az emberek kiszolgáltatott élethelyzetét szeretnék kihasználni, amivel hatalmas károkat tudnak okozni a lélekben és a hitben egyaránt. Azt látom, hogy sokan csalódnak, így nem mernek felkeresni vagy eleve bizalmatlanul keresnek fel spirituális segítőt, amit teljesen megértek” − osztotta meg a gondolatait a mágus. Tamás a segítségnyújtáson túl szeretné a figyelmet olyan spirituális, de racionális segítőhöz irányítani, aki valóban hiteles tudással rendelkezik, mert nagyon fontos, hogy amikor az ember eldönti, változtat, illetve megoldási lehetőséget keres, ne egy újabb trauma érje.

Az emberek életébe való beavatkozás és a segítségnyújtás egy hatalmas felelősség, amivel sajnos nagyon kevesen vagyunk tisztában.

A mágus szükségesnek tartja a nyugati orvoslást is, de ő maga a spiritualitás eszközeivel nyújt kiegészítő segítséget az élet bármely területén, mint a védelmi és célmágiák vagy szerelmi harmonizációk. Továbbá egyedi módszerrel végez teljes lélektisztítást, lélekátengedést, illetve -elengedést, tértisztítást, egészségharmonizációt és blokkoldást, valamint segít bármely elakadás megoldásában.

„Nem vállalok el mindent, csak olyat, ami az egyén sorsával összeegyeztethető − ebből adódik számtalan ügyfelem sikertörténete a velem való együttműködés kapcsán. Nem az a lényeg, hogy egy ügyfélnél azt segítsük, amit mindenáron akar, hanem azt, ami a sorsa, és abban tudjon kiteljesedni, hisz ez a boldogság kulcsa. Saját módszerekkel és egy állandó társsal, Horváth Diánával dolgozom együtt, aki pszichológiai mentor, családsegítő konzulens, személyi és életvezetési tanácsadó. Diána az asztrológia számos formájával is segítséget tud nyújtani” − avatott be a módszereibe Tamás, aki a hosszú távú megoldásokban hisz. „A segítségnyújtást nem egy-egy konzultációval kell elképzelni. Van, hogy hosszú időn át dolgoznunk kell egy probléma megoldásán, és csak akkor engedem el az ügyfeleim kezét, amikor arra ők készen állnak, valamint nagyon fontosnak tartom a folyamatos visszacsatolást is, a szívemen viselem az ügyfeleim további életét.”

Tamás vállalkozóként sokat tesz a környezetéért is. Az évek során házakat újított fel rászorulóknak, valamint szállást is nyújt a szegényeknek. Többször segített már elindulni embereknek a kiegyensúlyozott, emberséges élet irányába. Mindezen példaértékű tevékenységét 2017-ben Széchenyi-díjjal is elismerték.

