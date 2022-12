Testünk sejtekből és szövetekből áll, ami mindezt összetartja pedig nem más, mint a kollagén nevű fehérje (a név maga a görög “kólla” szóból származik, ami nagyon találóan ragasztót jelent). Jelentős szerepe ebből látszik, hogy nem is vitás, hiszen arról a fehérjéről beszélünk, ami egyben tartja szinte az egész testünket: csontjainkat, izmainkat, ereink falát, inainkat és ínszalagjainkat egyaránt. De még a fogainknak, csontjainknak, bőrünknek, hajunknak és körmünknek is fontos építőeleme.

Miért jó a kollagén? Alább elmagyarázzuk legfontosabb hatásait:

Csontok, ízületek, porcok

A kollagén biztosítja, hogy csontjaink, porcaink és ízületeink ellenállóbbak és rugalmasabbak legyenek, valamint a csontritkulás kialakulásának megakadályozásában is segíti.

Bőr

Lassítja a ráncok kialakulását, fokozza a bőr rugalmasságát. Belsőleg hidratál, a meglévő ráncokat csökkenti, valamint lassítja a bőr öregedését.

Szív és erek

Az egészséges érfalak állapotáért is a megfelelő kollagénszint felel, ezáltal vérkeringésünk zavartalansága is a kollagén termelésünktől függ.

Fotó: Shutterstock



Haj, fogak és körmök

Erősebb körmöket és dúsabb hajat jelent, ha a kollagén szintje elég magas a szervezetben. A haj növekedését fokozza, valamint csökkenti fogaink töredezettségét.

Máj és gyomor

A glicin – mely a kollagénben található – csökkenti a méreganyagok káros hatását a májra.

Belek

Az egészséges bélfalak állapotáért is felel.

Melyek a legjobb kollagén termékek?

A legjobb kollagén készítményt megtalálni nem könnyű feladat. Először is tudnunk kell, mennyi az a mennyiség, amire szervezetünknek naponta szüksége van, így már egy lépéssel közelebb kerülhetünk a megoldáshoz.

Ahogy telnek az évek, bőrünk veszít feszességéből, csontjaink és porcaink gyengébbekké válnak, könnyebben sérülnek. Szervezetünk ugyanis egyre kevesebb kollagént termel évről évre (nagyjából 30. életévünk környékén indul el ez a kedvezőtlen folyamat). Ezt azonban megfelelő mennyiségű kollagén bevitellel kompenzálni tudjuk. 30 év alattiak számára ahhoz, hogy az általános egészségi állapot megmaradjon, valamint megelőzés céljából napi 5000 mg a javasolt kollagén adag. A harmadik ikszet elhagyva ez a mennyiség már duplázható, főleg, ha ízületi problémákkal is küzdünk.

Túladagolni nem lehet, ennek ellenére azért javasolt még a legjobb kollagén por csomagolásán is a feltüntetett utasításokat követni az adagolást illetően.

Most, hogy már a napi szükséges kollagénbevitelünk mennyiségét meghatároztuk, nézzük meg, milyen kérdések merülhetnek fel a számunkra legjobb kollagén por kiválasztása során:

Marha vagy hal?

A kérdés elsőre furcsán hangozhat azok számára, akik nem merültek még el a kollagén készítmények világában. Tudni kell, hogy közel harminc féle kollagén létezik, amik közül az I-es, a II-es és a III-as típusú az, amelyik szervezetünkben legnagyobb mennyiségben jelen van. Ez az értékes fehérje marhából, halból, sertésből, sőt csirkéből is kinyerhető, de az előző kettő a legnépszerűbb forrása a kollagén utánpótlásnak.

A marha kollagén leginkább az I-es és a III-as típusú kollagén fehérjében gazdag. Ez azt jelenti, hogy főleg a csontok és a belek egészségének fenntartására, valamint az ízületeink erősítésére alkalmas. Rengeteg benne a glicin és a prolin, amik a bőrre, porcokra és ízületekre fejtenek ki jótékony hatást. Abban az esetben is a marha kollagént javasoljuk, ha allergiás vagy a tengeri eredetű élelmiszerekre, hiszen akkor a halkollagén sem javasolt.

A halkollagén a jelenleg ismert legtisztább és legbiztonságosabb, emellett pedig valószínűleg a legjobb kollagén por is egyben, bár ez utóbbi természetesen egyénenként változhat, hogy kinek mi a tökéletes. Könnyen emészthető és gyorsan felszívódik, mert molekulái rendkívül kis méretűek, ráadásul a gyomrot is kíméli. Mindemellett a halkollagén aminosav összetétele szinte teljesen megegyezik az emberi szervezetben található kollagénnel. Akkor is ezt javasoljuk, ha vegetáriánus étrendet folytatsz vagy autoimmun diétát követsz. Kétségtelen, hogy ezek az egyik legjobb kollagén termékek jelenleg.

Fotó: Shutterstock

A csirkeporc legnagyobb előnye viszont, hogy az egyébként táplálékkiegésztőkben igen ritkán előforduló II-es típusú kollagént tartalmazza. Mivel ez a típus a legnehezebben pótolható kollagén, a csirkeporc előnye a marha- és a halkollagénnel szemben máris megnő, amik egyáltalán nem tartalmaznak II-es típust. Ráadásul a porcok legfontosabb összetevőjét, a kondroitint is tartalmazza, ami a kevésbé ismert hialuronsavval kiegészülve képes megkötni a vizet az ízületeinkben.

Most akkor melyik a legjobb kollagén por?

Nos, a fentiek alapján már nagyon közel járunk, tudjuk már a megfelelő mennyiséget és ismerjük a legfontosabb típusait is ezeknek a készítményeknek. Mutatunk azonban még egy öt pontból álló listát, aminek, ha a kiválasztott készítmény megfelel, biztosak lehetünk abban, hogy a legjobb kollagén port választottuk:

1. Hal- vagy marha alapú (igen, tudjuk hogy a csirke tökéletesnek tűnt, de a másik kettő igazán hatásos, hidd el)

2. Kevesebb, mint 15 ezer dalton molekulasúlyú, hidrolizált kollagén (peptid)

3. Nincs benne színezék, mesterséges aroma, vagy bármilyen más felesleges adalékanyag, tisztasága pedig a lehető legmagasabb

4. Egy adagban legalább 5 gramm magas koncentrációjú kollagén található (ez ugye 5000 mg, csak hogy a fenti matek kijöjjön)

5. A készítmény gyártója megbízható (kérd nyugodtan hozzáértők segítségét, hogy melyik számít annak), minden összetevő rajta van a csomagoláson, csakúgy mint az adagolási információk.

Reméljük, hogy cikkünkkel segítettünk neked a legjobb kollagén por kiválasztásában.