A baden-württembergi Enzkreisszel már két évtizedre visszanyúló Győr-Moson-Sopron megye együttműködése; a német járás mérete közel akkora, mint Győr-Moson-Sopron megyéé, és a székhelye, Pforzheim is Győr nagyságú település, ezért sok a közös bennünk, hasonlóak az adottságaink. Az elmúlt egy-két évben a Covid miatt a két megye vezetői csak online tudták megoldani a kapcsolattartást, ám most végre lehetőség nyílt a személyes találkozásra. A szoros kapcsolat egyik motorja Szalay Antal magyar üzletember, a Provertha Zrt. tulajdonosa, akit erős szálak fűznek a megyénkhez – a kapuvári, sárvári és beledi gyárában közel nyolcszáz ember dolgozik −, de az ottani német−magyar társaság is sokat tesz a magyarok elfogadtatásáért, a magyar kultúra megismertetéséért.

Félreértéseket szül az információhiány

Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke szerint a regionális diplomáciai együttműködés az utóbbi időben különösen fontossá vált.

„Az országos diplomácia Németországban nem igazán nyitott a párbeszédre, ezért jelenleg csak az alacsonyabb szinteken tud megvalósulni az információ-, tapasztalat-, illetve véleménycsere a két ország lakói és döntéshozói között. A megyei és települési szintű megbeszéléseken alkalom nyílik arra, hogy az uniós politikáról, a háborús helyzetről, a környezetvédelemről beszélgessünk, és mi, magyarok eljuttassuk a véleményünket a határainkon túlra” – mondja az elnök. „A tapasztalatom szerint ezeken a szinteken megvan a kellő nyitottság a regionális politikai szereplők részéről, s amikor érvekkel alátámasztva tudunk egy-egy nehéz kérdést megvitatni, kiderül, hogy mennyire nincsenek valós információik arról, ami Magyarországon történik. Ilyenkor a németek más megvilágításban kezdik látni a dolgokat, és számos kérdésben − amiben ellentét van a két ország vezetése között − egyet is tudunk érteni. Sajnos a német médiumok sem tájékoztatnak korrekten a magyarországi ügyekről, ezért is értékelődött fel minden olyan fórum jelentősége, ahol érdemben meg tudjuk vitatni a problémákat, a közös ügyeinket.”

Bastian Rosenau, Enzkreis elöljárója és Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke.

Példának Németh Zoltán a közelmúltban megrendezett, Párbeszéd Európa jövőjéről című programot hozta fel, amelynek keretében német és magyar civilek kapcsolódtak össze az online térben egy-egy beszélgetés erejéig.

„Azt láttam, hogy azok a németek, akik jártak nálunk, és valóban ismerik a magyarországi helyzetet, időnként még a saját honfitársaikkal is szembeszállnak, hogy megcáfolják az általános németországi közvélekedést. Nincs tehát olyan nagy szakadék köztünk, magyarok és németek között, mint a nagypolitika szintjén” − véli Németh Zoltán.

Nem sokat tudnak a magyarokról

A politikus az információhiány okozta nézetkülönbséget tapasztalta a Covid-oltások kapcsán is.

„Azok a német emberek, akikkel beszélgettem, elismeréssel adóztak annak, hogy mi, magyarok hónapokkal korábban jutottunk a védőoltáshoz, mint ők, azért, mert nem utasítottuk el politikai okokból az orosz Szputnyik vakcinát. Annak ugyanis, hogy az ezzel beoltott magyaroknak hátrányos megkülönböztetéssel, utazási korlátozásokkal kellett szembenézniük Nyugat-Európában, nem egészségügyi, hanem tisztán politikai okai voltak – mi más magyarázná azt, hogy a San Marinóban szintén Szputnyikkal beoltott emberek korlátozás nélkül utazhattak bárhová, ellentétben a magyarokkal?

Természetesen erről a német sajtó − amely számos ügyben erősen elfogultan és szelektíven tájékoztat − nem számolt be… Mint ahogy arról sem, hogy hazánk az ország történetének talán legnagyobb segélyakcióját hajtja végre az ukrajnai menekültek – gyakran erőn felüli – segítésével” – mondja Németh Zoltán.

Hozzáteszi: Németországban vajmi keveset tudnak Magyarország és Ukrajna kapcsolatának történelmi hátteréről, a legtöbben még azt sem tudják, miért élnek kint magyarok, mi történt Trianonban.

„Nem hallottak arról sem, milyen atrocitások érik a magyar kisebbséget a nyelvhasználatuk és a nemzeti identitásuk őrzése miatt, ami egy kicsit más megvilágításba helyezi azt, sok magyar miért gondolkodik másként a háborúról, mint például a németek, akik sokkal távolabb vannak ettől az egésztől. Szerencsére számos tévhitet sikerül eloszlatni Magyarországgal szemben, amennyiben lehetőségünk van megvilágítani, mi miért történik.”

A kényes kérdések megvitatása mellett a megyei küldöttség részt vett egy kulturális programon is a helyi zsinagógában, ahol a magyar vendégek meglepve tapasztalták, hogy rendőri biztosítást rendeltek melléjük.

A Fekete-erdő növényállománya is átalakul a csapadék intenzitásának változása és a hőmérséklet-emelkedés következtében.

„Nem értettem a dolgot, mire a vendéglátóim elmagyarázták, hogy minden, a zsinagógában rendezett program kiemelt rend-őri jelenlétet igényel. Ehhez képest itthon, Magyarországon − amelyről azt gondolják, hogy intoleráns és nem elfogadó ország − ilyen extra »védelemre« nincs szükség, hiszen nálunk mindenki biztonságban érez¬heti magát, atrocitásoktól nem kell tartani egyetlen vallási eseményen sem, pláne nem egy kulturális rendezvényen” − jegyezte meg Németh Zoltán.

Az enzkreisi látogatáson szóba került a migráció kérdése is, amely folyamatosan komoly problémákat okoz a német településeken.

„A német szövetségi kormány folyamatosan vitatható döntéseket hoz: például a menekültek ellátásának gondját, valamint költségét áttolta az önkormányzatokra, ahol emellett az is komoly feszültséget szül, hogy a menekültek jobb ellátást és nagyobb anyagi támogatást kapnak − mindenféle hozzájárulás nélkül −, mint a német átlagnyugdíj… Az emberek haragja pedig a településvezetőkre zúdul, akik ráadásul még a 2015-ös menekültválság következményeivel is küzdenek” – mondja Németh Zoltán.

Helyi energetikai ügynökség ad tanácsot a családoknak

További pozitív hozadéka a németországi látogatásnak, hogy a két megye képviselői a többi között számos környezetvédelmi kérdést is áttekintettek. Németh Zoltán szerint ebben a témában érdemes tanulni a németektől, akik a környezettudatosság terén sokkal előttünk járnak, a környezeti nevelés például óvodáskortól a nyugdíjasokig nagyon hatékony.

„Ez a szemléletmód mindenhol jelen van a gondolkodásukban. Innovatívak, tudatosak, és megszokták, hogy az erőforrásokat csak a szükséges mértékben vegyék igénybe. Követendő példa az Enzkreisben megala¬kított helyi energetikai és klíma¬ügynökség, ami gyakorlati megoldásokat, klímastratégiát és akciótervet nyújt nemcsak az önkormányzatoknak, hanem a magánszemélyeknek is. A szakemberei kérésre átvilágítják és elemzik az adott település vagy család energiafelhasználását, energetikai működését, majd kidolgoznak egy tervet konkrét ajánlásokkal és fejlesztési javaslatokkal, sőt, pályázatokat is mellétesznek a finanszírozáshoz. Úgy gondolom, ezt nálunk is érdemes lenne megvalósítani” – véli az elnök.

A megújuló energiaforrások felhasználására is számos jó példát látni Németországban, például az energiaközösségek létrehozását. Ilyenek a közösségi napelemparkok, amelyeket az időjárás és a hálózat technikai paraméterei szempontjából optimális helyre telepítenek, közösségi finanszírozásból. A megtermelt energiából pedig – a szaldóelszámolásnak köszönhetően − azok is részesülhetnek, akiknek egyébként önállóan nem lenne lehetőségük napelemek telepítésére, például azért, mert a házuk kialakítása ezt nem teszi lehetővé, vagy mert nem családi házban, hanem lakásban élnek.

„Sajnos a hasonló energiaközösségek létrehozását egy friss magyar jogszabályváltozás éppen most lehetetlenítette el azzal, hogy megtiltotta a visszatáplálást a hálózatba… Számomra érthetetlen ez a kategorikus tiltás, mert eddig is engedélyeztetni kellett a csatlakozást az elektromos hálózathoz, így ahol ezt technikailag nem tette lehetővé a hálózat, ott eddig sem engedélyezték a visszatáplálást. Szívből remélem, hogy a szükségszerű hálózati korszerűsítések után változni fog a szabályozás, mert az energiaközösség nagyszerű módja a fenntartható energiafelhasználásnak” − mondja a közgyűlés elnöke.

Németh Zoltán rácsodálkozott arra is, milyen hatékonysággal sikerül megvalósítani Németországban a „bölcsőtől bölcsőig” építkezés elvét. Ez azt jelenti, hogy egy építkezés során kizárólag olyan anyagokat, elemeket használnak fel, amelyek az épület későbbi elbontása után újrahasznosíthatók, ami nemcsak az építőanyagok kiválasztását, hanem az építési módszereket is befolyásolja. Ez a szellemiség a középületek kivitelezésénél is megjelenik, ahogy arról a magyar küldöttség a helyi tűzoltóság építését látva is megbizonyosodhatott.

Tanulságos volt a megyei küldöttség Németország legnagyobb erdejében, Fekete-erdőben tett látogatása is, ahol az erdészet hosszú évek óta komoly kutatásokat folytat a csapadékeloszlás, a hőmérséklet-változás témakörében, s arra vonatkozólag, hogyan változik a jövőben az ország faállománya. Az eredményeik nekünk, magyaroknak is tanulságosak: kiderült például, hogy a bükk teljesen eltűnhet a klímaváltozás következtében, mert bár a természet rugalmas, képtelen ilyen gyorsan alkalmazkodni a változásokhoz.