Ezen újítás mellett persze a GyorAllas.hu számos egyéb módon is kedvez mind a munkaadók, mind az álláskeresők számára, így a portálról való teljes képalkotás érdekében érdemes ezekről is ejtenünk néhány szót. Hirdetői szempontból egy állásoldal megítélését jelentős mértékben az befolyásolja, hogy rajta keresztül mennyire széles körben lehet megszólítani az álláskeresőket. A GyorAllas.hu kifejezetten jól áll e téren, hisz a kínálatában szereplő hirdetési csomagok segítségével helyi (Győr és környéke), megyei (Győr-Moson-Sopron megye) vagy akár országos (teljes Magyarország) szinten is el lehet érni az elhelyezkedni kívánókat.

Emellett a portál a passzív álláskeresők megszólítását is szem előtt tartja, vagyis aktívan tevékenykedik például a Facebookon, ahol a Győr állás Facebook oldal követőinek a száma a 30 ezret is meghaladja. Ez azért fontos, mert az egyes álláslehetőségek rendre ezen a platformon is megosztásra kerülnek, s így azokhoz is el lehet jutni, akik egyébként nem böngészik napi rendszereséggel az állásoldalakat. A 30 ezer ugyan meglehetősen nagy szám, de ezt az elérést van lehetőség akár tovább is bővíteni, példának okáért az országos hirdetési csomaggal, amely az AllasOrias.hu kötelékeibe tartozó összes portál Facebook felületén megjelenést biztosít, amelyeken a követők összességében 1,1 milliónál is többen vannak.

Természetesen ezen központi oldal kötelékeibe tartozik a GyorAllas.hu is, amiből kifolyólag az álláskeresők az AllasOrias.hu-n, illetve annak mobil applikációján keresztül is elérhetik a győri álláslehetőségeket. További jó hír lehet a számukra, hogy ezek között az állások között gyakorlatilag bárki megtalálhatja a számára ideális pozíciót, vagyis az alap-, közép-, és felsőfokú végzettséggel rendelkezők, valamint a pályakezdő és a már tapasztalt munkavállalók is bukkanhatnak az érdeklődési körükkel összhangban álló munkalehetőségekre. Minden aktuális állást itt talál: gyorallas.hu/allasok. Néhány példát említve: lehet itt találkozni különböző betanított munkákkal, szakmunkákkal, adminisztrációs pozíciókkal, egészségügyi munkakörökkel, vagy akár műszaki, informatikai és pénzügyi állásokkal is.

Mit takar a győri állásportál videós előszűrő funkciója?

A GyorAllas.hu videós előszűrő funkciójának a lényege, hogy a business vagy az enterprise hirdetési csomagokat választva, a munkaadóknak lehetőségük nyílik öt kérdést feltenni az álláskeresőknek, akiknek azokra maximum 1 perces videók formájában kell válaszolniuk, majd az elkészült videós anyagokat a pályázatukhoz csatolniuk. A kérdések természetesen íródhatnak saját megfogalmazásban, ugyanakkor előre meghatározott, beépített kérdések is segítik a hirdetőket a témafelvetésben. Ez utóbbiak főként a motiváció, a karriertervek, illetve az eddig megszerzett szakmai tapasztalatok témakörét firtatják, vagyis olyan területeket, amelyek egy állásinterjú alkalmával rendre szóba kerülnek.

Forrás: Freepik

Miért előnyös ez a funkció a hirdetőknek, és miért az álláskeresőknek?

Hirdetői szempontból a legnagyobb előnyt egyértelműen az jelenti, hogy már a kiválasztási folyamat korai fázisában egy jóval átfogóbb képet kaphatnak a munkáltatók a jelöltekről, mintha csak a szokásos önéletrajzokra, motivációs levelekre támaszkodnának. Ezek a videós anyagok ugyanis sokkal inkább rávilágíthatnak a pályázók egyes személyiségjegyeire, hozzáállására, motivációjára. Ily módon a munkáltatók egyben rengeteg időt is spórolhatnak, hisz nem kell bíbelődniük az első körös szűrő jellegű interjúkkal, hanem egyből azokat a jelentkezőket kereshetik meg, akiket nem csupán alkalmasnak, hanem szimpatikusnak is találnak.

Álláskeresői perspektívából pedig ez egy kiváló alakalom a korai bizonyításra. Például, ha valaki kiemelkedő kommunikációs képeségekkel rendelkezik, s a feltett kérdéseket kellő komolysággal, átgondoltsággal válaszolja meg, az biztosan versenyelőnyre tesz majd szert a többi jelentkezővel szemben. Ennek fontosságát ugyanis nem szabad lebecsülni, mivel az összeszedettség, a magabiztosság, a hatékony kommunikáció, illetve úgy összességében a pozitív fellépés számos munka esetében kitüntetett jelentőséggel bír.