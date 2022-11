- Régen lépett fel utoljára a városban a 100 Tagú. Minek köszönhetik a győriek a szerencsét?

- Zenekarként, szervezőként és magánemberként is mindannyian nagyon szeretjük a várost. Sajnos a járványhelyzet nem engedte, hogy előbb visszatérjünk. Mivel mostanra úgy néz ki, túl vagyunk a pandémián, eljött az ideje, hogy az egykor szinte hagyománnyá vált ünnepi turné Győrbe is ellátogasson, és nagy örömünkre szolgált, hogy egy olyan nagyszerű helyszínre találtunk, mint a Richter Terem hangversenyterme. Nagyon várjuk, hogy felléphessünk ott.

- Mire számíthat a közönség a december 28-i koncerttől? Kinek ajánlják ezt az estét?

- Mindenkinek, aki szereti. (nevet) A célközönség életkora nagyon széles skálán mozog. Nagyon sokan családi programnak szánják, és jön minden generáció. Kiváló ünnepi ajándéknak és programnak ígérkezik a koncert. Klasszikusok és tradicionális dalok éppúgy a program részét képezik, mint a könnyedebb dallamok, ráadásul társulat legkiválóbb muzsikusai és szólistái tolmácsolásában.

- Jellemző, hogy a koncertjegy ajándékként kerül a fa alá?

- Tapasztalataink szerint nagyon is az, hiszen igazi prémium kategóriás program, mind a zenei élményt, mind a koncert légkörét tekintve. A fiatalok szívesen ajándékozzák meg a nagyszülőket, szülőket egy 100 Tagú- élménnyel. De valójában, ahogyan már említettem, az egész családnak nagyszerű közös estét, felejthetetlen élményt kínál a koncert.

Fotó: KulturÁlom Projekt

- Milyen hosszú lesz a koncert?

- Mindig kétfelvonásos. Az első, 50-60 perces első felvonás után 20 perces szünet következik, amikor is kicsit megpihenhet, frissülhet a publikum. A második felvonás általában kicsit hosszabb, hiszen a finálé után soha nem maradt még el a visszataps.

- Napjainkban mennyire van létjogosultsága a cigányzenének?

- Leszögezem, hogy a 100 Tagú zenei világa átmenet a cigányzene, a komolyzene és a könnyűzene, és még olykor a világzene között is. A koncertlátogatottság és a meghívások száma alapján úgy néz ki, hogy az igény nem csökken a cigányzene iránt. Azért ez a zenei világ egészen speciális, amit nem minden nap nézhet és hallgathat meg az ember élőben. Ráadásul az utóbbi időben nagyon sok együttműködés is történik más műfajban tevékenykedő, híres előadókkal. Sok ilyen jellegű felkérés éri a zenekart, ami ugyancsak azt mutatja, hogy jól tud alkalmazkodni, és a társulat abszolút megtalálja a helyét a mai kor zenei világában.

- Mi a titka a világszerte ismert zenekarnak?

- A természetesség, a szív, a lélek, és az egyedi, sajátos íz, amit a zenéjükben képviselnek. A 100 Tagú Cigányzenekar már 37 éves. Ez már önmagában beszédes információ, egyben garancia a minőségre, hiszen aki ennyi ideig sikerrel meg tud maradni a zenei életben, ott ez már nem is kérdés. Már az együttes létrejötte is érdekes, mondhatni egyedi. Hiszen 1985-ben, az akkori prímás király, idősebb Járóka Sándor temetésére álltak össze régi hagyomány szerint zenélni, és ott született az ötlet, hogy létrejöjjön egy nagylétszámú koncertzenekar. A többi pedig már történelem...

- Könnyű velük dolgozni?

- A zenekar jól szervezett, nagyszerű muzsikusok és emberek alkotják: nagyon vidám, életigenlő közeg. Jó velük a kapcsolat. Szeretnek jókat enni, inni, viccelődni. És a zene fanatikusai. A találkozókon már a gyülekező alatt előkerülnek a hangszerek, és a buszon is zenélnek, sokszor még hazafelé is. A koncerthelyszínen az ülő-, illetve a hangpróba alatt, sőt, a koncertre várakozás idejében is muzsikálnak. Spontán hangversenyek alakulnak ki. De nem ritkán az idősebb vagy ügyesebb muzsikusok játékát csodálják tömött sorokban a többiek. Vagy mutatnak egymásnak zenei témákat, “fikcsiket”, ahogyan azt zenész körökben mondják. Sokszor úgy kell őket elcsitítani, hogy csöndet kérünk, mert rövidesen kezdünk. (nevet)

- És mit jelent a közönségnek ez a muzsika?

- Szerintem ez is változó. Van, aki csak a családját kíséri el, aztán tátott szájjal hallgatja, élvezi, majd hihetetlen ovációba tör ki, nem egyszer voltam már ennek tanúja. Vannak olyanok is, akik a komolyzene világából érkeznek, és onnan közelítik meg ezt a zenét, ők is szeretni szokták az egyedi ízt és a filharmonikusokhoz képest lazább zenei hozzáállást. Gyakran a komolyzenészek maguk is csodálattal tekintenek a társulatra. És amit én tapasztalok: sokszor nem értik, miért nem kérünk - és nem is hoztunk- kottaállványt. Mert ez a zenekar nem kottából játszik. Látni, ahogy a közönség soraiban az idősebb párok egy-egy dalnál megbökik egymást, egymásra néznek, biccentenek, elmosolyodnak, mert a fiatalságukat jelentik bizonyos nóták és dalok. És egy érzelmi hullámvasútként élik meg az estét, hol együtt nevetve, hol könnyezve, hol mulatva.

- Mit üzennek a közönség számára?

- Csupán ennyit: Boldog Ünnepeket Kívánunk! És ünnepeljenek velünk a Richter János Hangverseny- és Konfereciateremben december 28-án!

