A Csallóközi kenyér a hónap terméke a Pedróban, ezért aki szereti a karakteres ízvilágú, félbarna kenyeret, az november végéig száz forint kedvezménnyel vásárolhatja meg, ha az üzletben használja a Pedró applikációját. A hagyományos, kovászos technológiával készülő rozsos kenyér egyik titka a burgonya, amit már régóta használnak a pékek, mert különösen szaftossá-lággyá teszi a kenyér bélzetét, ráadásul a „pityókától” hosszabban eltarthatóvá is válik. A Pedró alkalmazással minden hónapban kedvezményesen vásárolható meg a hónap kenyere – decemberben a Szent László kenyér lesz soron −, és egyéb akciók, nyereményjátékok is elérhetők a törzsvásárlók számára.

Kedden különösen érdemes betérni a „Nagy Pedróba”, azaz a pékség győri, Vágóhíd utcai üzletébe, ahol – a pékség húszéves születésnapját ünnepelve – a kitelepült stúdióból szól majd a Győr+ Rádió reggel hat és tíz óra között. Ez idő alatt minden vásárló rábaközi kiflit kap ajándékba, részt vehet a nyereményjátékban a Pedró-ajándékcsomagért, számot kérhet a születésnapi kívánságműsorban, és megszólalnak a Pedró dolgozói, vezetői is.

Ők egyébként gőzerővel készülnek a karácsonyi szezonra, hiszen a pékség sokorópátkai üzemében már ja­vában sülnek a bejglik. Vajda Pétertől, a Pedró Pékség tulajdonosától megtudtuk, hogy igazi prémiumtermékről van szó, amely megkoronázza az ünnepi asztalt, vagy akár minőségi ajándék lehet az ünnepekre.

„Valódi vajjal készítjük, sokorópátkai tojásból és lébényi tejfölből, a tészta-töltelék arányról pedig csak annyit, hogy az utóbbi van többségben, így lesz igazán tartalmas finomság. Három éve készítettünk először zserbós bejglit helyben főzött baracklekvárral és csokoládéval, ez várhatóan idén is nagy kedvenc lesz. Egyébként a diós és a mákos bejgli töltelékébe is teszünk egy kicsi lekvárt, ettől krémesebb lesz” – árulja el Vajda Péter. A bejglik már kaphatók a Pedró-üzletekben, ahol egyébként nemcsak vásárolni érdemes, hanem leülni is egy kicsit, hiszen igazi találkozóponttá váltak a győriek életében. Sokan ide szervezik a baráti, családi, sőt akár üzleti találkozókat, hogy egy jó kávé és szendvics vagy sütemény mellett, hangulatos környezetben beszélgessenek.

(x)