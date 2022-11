Sporttörténeti jelentőségű világbajnokság közvetítésére készül a közmédia és ehhez mérten állította össze VB-keretét is. Katarból öt kommentátor közvetíti a november 20-án kezdődő torna mérkőzéseit. A csapatot erősíti a Prima Primissima díjas Hajdú B. István, az oroszországi világbajnokságról is közvetítő Ujvári Máté és Varga Ákos, valamint a két VB-újonc Varga Péter és Tóth Attila. A kommentátori stáb mellett két riporter is a helyszínre utazik, Dedecsik Ferenc és Bittmann Emil folyamatosan a legfrissebb hírekkel jelentkeznek Katarból.

A helyszíni stáb mellett, a hazai stúdióból jelentkező műsorvezetői gárdát is jól ismerik a csatorna nézői. Visszatér a képernyőre a Gyulai István-díjas Berkesi Judit. Szintén a csapatot erősíti Petrovics-Mérei Andrea, Székely Dávid és Molnár Mátyás, akik hétről hétre a Bajnokok Ligája és a legnagyobb és legnézettebb világesemények házigazdái. Az összefoglaló magazin, a Góóól! műsorvezetője ezúttal is Mohay Bence lesz.

„Minden szempontból különleges lesz az idei labdarúgó-világbajnokság. Nem túlzás azt állítani, hogy ez nem csak az év futballeseménye lesz, de egyben sporttörténeti torna is. Tisztában vagyunk vele, hogy rendezhetnek egy VB-t nyáron, vagy télen, de abban az egy hónapban az egész ország az M4 Sportra figyel. Ennek megfelelően alakítottuk ki a műsorvezetői és kommentátori csapatot is. Rutinos szakemberek, valamint pályájuk elején járó, ígéretes jövő elé néző, saját nevelésű kollégák hozzák majd közelebb a nézőkhöz a történéseket” – fogalmazott Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója. Hozzátette, hogy több olyan technikai és információs megoldást terveznek a világbajnokságra, amire korábban Magyarországon még nem volt példa.

Berkesi Judit is tagja lesz az M4 Sport katari stábjának

A torna minden mérkőzése látható lesz a közmédia felületein: az m4sport.hu oldalon, az M4 Sporton és a csoportkör utolsó fordulójában párhuzamosan megrendezésre kerülő összecsapások az M4 Sport+ csatornán. Mindennap összefoglalókkal kezdhetik és zárhatják a napot a nézők és újdonságként a helyszínről jelentkezik szintén napi adásokkal a Gurulj be lassítva is! podcast. A világbajnokság eseményeivel a közmédia minden csatornája kiemelten foglalkozik majd. Az m4sport.hu és az M4 Sport applikáció az élő közvetítések mellett folyamatosan exkluzív érdekességekkel, statisztikákkal, unikális tartalmakkal készül.

Az M4 Sport stábja, a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokságon

Kommentátorok:

Hajdú B. István

Tóth Attila

Ujvári Máté

Varga Ákos

Varga Péter



Műsorvezetők:

Berkesi Judit

Petrovics-Mérei Andrea

Mohay Bence

Molnár Mátyás

Székely Dávid



Riporterek:

Dedecsik Ferenc

Bittmann Emil

Labdarúgó-világbajnokság november 20. és december 18. között, élőben az M4 Sporton, az M4 Sport+-on és az m4sport.hu oldalon!