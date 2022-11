Polgármester úr, Győrt az ipar viszi előre, az tartja fönn, az ipar ad munkát az itt élőknek. Nézze meg, hányan élnek itt az iparból és hányan a mezőgazdaságból! Tudom, hogy fontosak a győrszentiváni szavazatok, de higgye el, a város többségének az ipari park fejlesztése az érdeke. Nem lehetne ebből végre kihagyni a politikát?!

Egyetértek, az ipar fejlesztése az egész város alapvető érdeke, nem véletlenül képviselem ezt kezdettől fogva. Egyeztetni, tárgyalni kell a fejlesztésről, amely mellett kiállok. Bár az ultimátumokkal, rágalmakkal és rémhírterjesztéssel tarkított közegben nehéz párbeszédet folytatni, de akkor is fontos, hogy a korrekt tájékoztatás eljusson azokhoz az emberekhez, akikben indokolatlanul félelmeket keltenek. Egy politikusnak természetesen minden szavazat számíthat, hiszen azok adják a felhatalmazást a munkájához. De számomra ennél sokkal fontosabb, hogy minden győri polgármestereként egészségügyi és egzisztenciális szempontból is biztonságot tudjak nyújtani a város területén élő embereknek. Nincsenek fontos és kevésbé fontos körzetek! Ezért is lényeges számomra, hogy a szentiváni emberek kérdéseire is korrekt válaszokat adjak.

Az ipari parkban négyszer két héten át levegőtisztasági méréseket is végeznek. Fotó: Ács Tamás

Ha itt nem fejlesztik az ipart, emberek ezrei kerülhetnek az utcára. Vajon az a néhány szentiváni földtulajdonos/nagybirtokos, aki most hangosan tiltakozik – és aki leginkább csak idénymunkára szerződtet napszámosokat –, mit gondol, ők majd eltartják őket?

Nyilván nem tudnak ezreket eltartani, ez illúzió. Teljesen megértem, hogy féltik a földjeiket, a vállalkozásaikat, de több ezer ipari szakembernek, dolgozónak ugyanígy joga van félteni az állását, és Győr jövőjét, amit itt több mint száz éve elsősorban az ipar tud garantálni.

Dr. Dézsi Csaba András győri polgármester számára nincsenek fontos és kevésbé fontos körzetek. Fotó: Ács Tamás

Látom, megjelentek a helyi ellenzék sokszor bukott képviselői is, viszik a tiltakozó táblákat. Talán árnyékipart is alapítanak az árnyékkormány mintájára. „Mindegy, csak dolgozni ne kelljen.”

Az itt felmerült kérdések jelentős többségének szerintem nincs köze a pártpolitikához. Szerintem is fontos, hogy válaszoljunk minden olyan kérdésre, amire tudunk, akár megnyugtató a válasz, akár nem. Őszintén kell beszélni az emberekkel, nekem ez minden esetben bevált, legalábbis hosszú távon. Ezért sem zárkózom el olykor attól sem, hogy akkor is elmondom a véleményemet, ha ez néhány embernek nem tetszik. Az orvoslásban sem lehet sumákolni, és szerintem egy városvezetőnek sem szabad.

Egyébként az igaz, hogy az ipari park felügyelőbizottságának az a győri DK-képviselő is tagja − mégpedig a város önkormányzata képviseletében −, aki aztán kimegy a térre, és kicsit tüntet az önmaga által meghozott döntések ellen. Az efféle „politizálást” komolytalan dolognak tartom, de ahogy látom, ezzel a győriek is így vannak.

(A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.)