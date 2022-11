A 30. év bűvös szám: saját életünkben is szeretünk fontos jelentést tulajdonítani neki, egy vállalkozás esetében pedig igazi mérföldkőnek számít. A Palatiát 1993. november 8-án jegyezték be, így mostantól egy éven át a jubileum ünneplése járja át a cég hangulatát.

– A hagyományos évzáró eseményünk kicsit különlegesebb lesz, mint az eddigiek – meséli Radek József, aki ezúton is köszönetét fejezi ki minden jelenlegi és már nyugdíjba vonult kollégájának, valamint összes partnerüknek, köztük azoknak, akik a kezdetektől fogva hűségesek hozzájuk.

Az ofszet és digitális nyomdai termékek komplett kivitelezésével foglalkozó Palatia a töretlen fejlődést tűzte zászlajára. 2017 óta – ekkor helyezték üzembe csomagolóipari gépeiket – egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek csomagoló alapanyagok gyártására, méghozzá úgy, hogy a könyvek és marketinganyagok készítése is kulcságazatuk maradt. 2023-ban pedig egy olyan digitális gépet szeretnének használatba helyezni, amellyel a kisebb példányszámú könyvek gyártása is kedvező áron tud megvalósulni.

A cég bevételének jelenleg 15-20%-a származik exportból, ám jövőbeli célkitűzéseik között szerepel, hogy több külföldi megrendelésre tegyenek szert. Ez jelenleg nagy kihívásnak számít, hiszen a logisztikai költségek rohamosan emelkednek. Az alapanyagárakról hasonlóan lehet nyilatkozni, például a papír árát az árfolyambeli változások is érzékenyen érintik. Az áramkérdés szintén próbatételnek számít, hiszen a nyomdagépeknek az emelkedő rezsidíjak ellenére is pörögniük kell.

– Éppen ezek miatt döntöttünk a beruházás mellett, hiszen egy belső átszervezéssel képesek vagyunk megteremteni egy olyan helyzetet, amelyben nem szükséges nagymértékű áremelésben gondolkodni – mutat rá az ügyvezető, akit a 2017-es Presztízs gálán Az év gazdasági segítője díjjal, idén júliusban pedig – a helyi kulturális életben betöltött szerepéért – Szent László-éremmel tüntettek ki.

– Nagy meglepetés és hatalmas öröm számomra ez a díj. Ezúton is köszönöm. Elsősorban úgy tekintek rá, hogy ezt a Palatia kapta, tehát ez az érem mindannyiunk érdeme – hangsúlyozza Radek József, akinek a cégvezetésben elsődleges szempont a munkahelyek megőrzése. 1993-ban 6 fővel indultak, ám a csapatlétszám mára 50 főre duzzadt.

A Palatiánál nemcsak a munkatársak megbecsülése és összetartása, hanem az utánpótláskérdés is folyamatosan napirenden van. – Tárt karokkal várjuk a diákokat nyomdalátogatásra, hogy betekintsenek a kulisszák mögé. Egészen más munkakörnyezetbe invitálva elmagyarázni a nyomda világának működését, mint amikor szakkönyvekből történik mindez. Bízom benne, hogy személyes élmények által egyre többen megkedvelik ezt a területet. (X)