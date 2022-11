- Milyen lehetőségeket kínál a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Győr-Moson-Sopron megye önkormányzatainak?

- Az előző időszakban kiemelt figyelmet fordítottunk a bölcsődék fejlesztésére, most az óvodák és iskolák korszerűsítésére jut nagyobb forrás. Orvosi rendelők, egészségházak is bekerülhetnek a pályázati lehetőségek közé, de új elemként a közösségi házak teljes körű korszerűsítését is lehet támogatni.

- A megyénkben is elindul a TOP Plusz pályázati rendszer. Ez milyen területfejlesztési forrásokat biztosít az érintett 183 település számára?

- Olyan infrastrukturális fejlesztésekre lehet pályázni, amelyekkel a településen élők életminőségét tudjuk javítani. Például belterületi utak korszerűsítésére, a csapadékvíz elvezetésére, kerékpárút építésére, turisztikai programokra, iparterület fejlesztésére, inkubátorházakra, energetikai felújításokra. Az előző ciklusban a megyei keret 55 milliárd forint volt, míg a 2021–27-es időszakra 64,3 milliárd forint áll rendelkezésre indulásként.

- Hogyan alakult az elmúlt időszakban a megye kistelepüléseinek helyzete?

- Hatalmasat fejlődtek a Győr-Moson-Sopron megyei kistelepülések. A kormányzati támogatások, a megyei területfejlesztési keret, a határ menti együttműködések olyan mértékű fejlesztési forrást jelentettek, amelyre még soha nem volt példa. Az utóbbi időben ha egy település álmodott valamit, és tett is az álmok megvalósulásáért, akkor sikerült elérnie a céljait − szinte minden ötletre tudtunk forrást biztosítani. Fontos területfejlesztési célkitűzésünk, hogy a kistelepüléseken is igyekezzünk városias jellegű szolgáltatást biztosítani; szeretnénk elérni, hogy a falusi élet, a természetközeli és nyugodt környezet ne járjon együtt alacsonyabb szintű szolgáltatásokkal. Sikerrel jártunk, az elmúlt időszakban mind a 183 megyei településen léptünk egyet-egyet előre.

Az infrastruktúra fejlesztése mellett a közösségi életet is igyekeztünk szervezni; a Covid is rámutatott, hogy mennyire fontosak az emberi kapcsolatok, valamint azok a programok, amelyeken egy kicsit ki lehet kapcsolódni. Nagy volt a pezsgés, és a terveink szerint a közelgő válság ellenére is próbáljuk megtartani az eddigi lendületet.

- Mennyire tudják összehangolni a győri és soproni fejlesztéseket a megye többi településének beruházásaival?

- A területfejlesztési elképzelések nálunk érnek össze, a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiákat a megyei közgyűlés fogadja el. A fejlesztési pályázatoknál önálló pénzkeretet különítettünk el Győr és Sopron mellett Mosonmagyaróvárnak, akik a szigorú szabályrendszerrel összhangban fogják megvalósítani az elképzeléseiket. Nagyon fontos, hogy a nagyvárosaink a vonzáskörzetükkel együtt gondolkodjanak.

- Hogyan alakultak a határon túli együttműködések?

- A szlovák és az osztrák határ menti programokban vagyunk érintettek. A Monitoring Bizottságban a megyéknek és a minisztériumoknak van szavazati joguk. Fontosnak tartottam, hogy ne delegáltat küldjek az ülésekre, mert a személyes részvétellel sokkal nagyobb eredményeket lehet elérni. Vannak is bőven eredményeink mindegyik határtérségben. A közösségi programok mellett turisztikai, természetvédelmi és gazdaságfejlesztési programok valósultak meg, de négy közúti határátkelőt is „nyitottunk”, még vasút-korszerűsítés is zajlott.

- Mi a véleménye a Fertő tavi fejlesztésről?

- A Fertő tó magyar szakaszának nagy része természetvédelmi szempontból fontos élőhelyeket jelent, így mindössze néhány kilométeren alkalmas szabadidős turizmusra. A terület valahol a 70-es évek színvonalán rekedt meg: ha valaki a strandon a vízbe merészkedett, akkor 40 centiméteres iszap vette körül a lábát, amelynek „illata” még másnap is érezhető volt, mert a bűzös anyag a bőr pórusaiba is behatolt. A mostani fejlesztések családbarát, korszerű, 21. századi minőségű szabadidős lehetőséget kínálnak. Ez nyilván konkurenciát jelent az osztrákoknak, hiszen két évtizede szinte senki nem „használta” a Fertő tó magyar szakaszát, ellentétben az osztrákkal, ahol egymást érik a hotelek és a strandok a tó partján.

Sajnos a külföldi gazdasági érdek erős, így megfelelő marketinggel és sok pénzzel el lehetett ferdíteni a valóságot a fejlesztéssel kapcsolatban. A beruházást most a gazdasági helyzet is lassítja, de remélem, hogy ez egy átmeneti időszak, mert a soproni térségnek igen nagy szüksége lenne a minőségi szolgáltatást nyújtó Fertő tóra, amely több évtizedes Csipkerózsika-álomból ébresztené fel a környéket.