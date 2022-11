Bár az elmúlt húsz évben meredeken csökkent a halálos balesetek száma a megyében, egy elvesztett emberélet is sok. A Megyei Közlekedési Baleset-megelőzési Bizottság az áldozatoknak emlékhelyet készíttet, amelyre várják a terveket és ötleteket.

A gyorshajtás és az elsőbbség meg nem adása vezeti a sérüléses balesetek leggyakoribb okai­nak listáját a megyénkben. Ide­­tartozik a relatív gyorshajtás is, amikor valaki nem az időjá­rási körülményeknek, az útviszonyoknak megfelelő sebességgel hajt. Győr-Moson-Sopron megyében tavaly 22 halálos baleset történt, ami az elmúlt évtizedeket nézve komoly javulást jelent, hiszen a kilencvenes években száz feletti volt, s azóta folyamatosan csökken ez a szám. Az áldozatok emlékére emlékhely felállítását tervezi a rendőrség keretein belül működő Megyei Közlekedési Baleset-megelőzési Bizottság (MKBB), ennek a helyszínére és tervezésére a napokban pályázatot írtak ki, amelyen 9 és 119 éves kor között bárki indulhat.

Életveszélyes lehet a sötét ruha

Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, az MKBB alelnöke örömmel állt a kezdeményezés mellé, hiszen aktív sofőrként és családapaként is átérzi az ügy fontosságát. Most pedig − a korai sötétedés és a ködös idő beköszöntével − még aktuálisabb, hogy figyeljünk egymásra.

„Sajnos sokan nemcsak a biztonságos közlekedés szabályaival nincsenek tisztában, de azzal sem, hogy gyalogosként, kerékpárosként milyen veszélynek teszik ki magukat azzal, hogy szinte láthatatlanná válnak… Nemrég egy falun áthajtva az esti szürkületben csak az utolsó pillanatban vettem észre a zebrán átkelő lányt, pedig szabályos sebességgel, figyelmesen vezettem. A lány fekete ruhában ment át a sötét úttesten, s ha a szembejövő autó fényszórója nem világítja meg a sziluettjét, lehet, hogy csak későn veszem észre…” − mesél élményéről a közgyűlési elnök. „Sokat tehetünk azért, hogy ne érjen minket baj. A saját gyerekeimnek is azt tanítom, hogy az elsőbbség azé, akinek megadják. Egy baleset áldozatát − vagy rosszabb esetben a családját − nem fogja vigasztalni, hogy a tragédia nem az ő hibájából történt…” − folytatja Németh Zoltán.

A rendőrség sokkoló kiállításán mellbevágó formában hívták fel a figyelmet az áldozatokra, akik a megye útjain vesztették életüket.

Az ovisoktól a nyugdíjasokig

Rosta Roland őrnagy, az MKBB titkára nap mint nap találkozik hasonló esetekkel, a kollégáival ezért is tartja annyira fontosnak azt a felvilágosító-, figyelemfelhívó munkát, amelyet nap mint nap végeznek, az óvodásoktól a nyugdíjasokig.

„A legkisebbeknek az ovi környezetében tanítjuk meg, hogyan kell átkelni az úttesten, mit jelentenek az egyes közlekedési táblák, majd az iskolai előadásokon egyre komolyabb témákról esik szó. A rendőrség nemcsak a közösségi médiában egyre aktívabb – a többi között baleset-megelőzési kisfilmek készítésével −, de érdekes programokkal is igyekszik megfogni a közlekedőket. A napokban például Győr sétálóutcájában láthatósági mellényeket, matricákat, villogókat osztottunk, KRESZ-vetélkedőt szervezünk, sőt, többször is baleseti szimulációval hoztuk közelebb a témát az emberekhez. A kaszkadőrök segítségével megrendezett »baleset« szemtanúi biztosan nem felejtik el, ahogy az összeroncsolódott autóból kiemelik az áldozatokat, miközben az ittas sofőrt bilincsben vezetik el a rendőrök… S persze nem szabad elfeledkezni a nyugdíjasokról sem, akik szintén veszélyeztetettek, hiszen az ő korukban már jelentősen csökken a reakcióidő, romlik a látás, a hallás, sokan közülük vezetnek vagy kerékpároznak, nekik és rájuk is fokozottan oda kell figyelni az utakon” – mondja a rendőr őrnagy, aki a kollégáival havonta elemzi a megyében történt közlekedési baleseteket, gócpontokat.

A szakember szerint az emberek fejében sok tévhit él a biztonságos közlekedéssel kapcsolatban, sokan például úgy gondolják, a zebra önmagában megvéd, és a biztonsági öv nélkül is védve vannak. Rosta Roland erre egy rövid videóval cáfol rá: az autó bekamerázott utasterében rongybabaként csapódik ide-oda az egyébként méretes sofőr teste egy ütközés után…

„Sajnos vannak, akik a gyermeküket sem helyezik biztonságba az autóban, az iskolák környékén végzett ellenőrzések szomorú képet mutatnak. Előfordult, hogy az iskola előtt egy egész család biztonsági öv nélkül közlekedett, mondván, hogy csak a közeli otthonukig mennek… Pedig a baj bárhol megtörténhet! Mások teljesen rábízzák a gyerekre, hogy beköti-e magát, pedig a szülő felelőssége, hogy meggyőződjön arról, biztonságban van-e” − figyelmeztet Rosta Roland őrnagy.