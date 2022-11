Országos Arany Rózsa minőségi díjat kapott Győr a Magyar Turisztikai Ügynökség idén 29. alkalommal meghirdetett, Virágos Magyarország országos környezetszépítő versenyén. A díjat Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester vette át a város kép­viseletében.

A Magyar Turisztikai Ügynökség 2022-ben is meghirdette a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyét. A június 15-én zárult idei megmérettetésre 349 település összesen 452 pályázattal nevezett, a zsűrizést pedig több mint 150 kertész és tájépítész szakember végezte a nyár folyamán.

Nem először ismerték el a virágos Győrt a Virágos Magyarország versenyen.

Győrben a zsűrizést Ambrus Mária tájépítész, évelőszakértő és Laczkó Mária, a Virágos Magyarország régióvezetője, illetve a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. igazgatója végezte − mindketten még júliusban bebarangolták Győr közterületeit és gondozott zöldfelületeit.

A virágmustra alatt a zsűritagok fokozottan figyeltek a település gondozottságára, tisztaságára, egységes képére, a fenntarthatósági és fejlesztési tervekre, a település zöldfelü­leti programjára, valamint a közösségi részvételre, a lakosság és a civil szervezetek bevonására. Kiemelt figyelmet kapott az értékelésnél a település turisztikai jelentősége, valamint a korszerű hulladékgazdálkodás és a megújuló energiaforrások felhasználása is.

Győrben 2022-ben több mint százezer virágpalántát ültettek-gondoztak a városüzemeltetéssel foglalkozó szakemberek a megyeközpont terein és parkjaiban. Mindezek mellett jelentős fásítási program is zajlik a városban, évenként több mint ezer facsemete és különféle cserje kerül a folyók városának zöldterületeire. A város parkjai az elmúlt évek alatt megújultak, és folyamatosan fejlődnek.

Az elismerést Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester vette át az ünnepélyes díjátadón.

A november közepén átadott Arany Rózsa díjjal az évek óta folyamatos győri városszépítő munkát jutalmazta a Magyar Turisztikai Ügynökség. Az elismerést Budapesten vette át Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester, aki elsőként a hivatali kollégáinak köszönte meg a kiemelkedő munkát, illetve a városüzemeltetésben napi szinten is részt vevő Győr-Szol Zrt. dolgozók szorgos és lelkiismeretes munkáját. Hozzátette azt is, hogy 2016-ban már Orbán Viktor miniszterelnök különdíjában is részesült a város ezen a pályázaton, ami azt jelenti, hogy évek óta kiemelkedő munka folyik ezen a területen.

„A rengeteg tavaszi-nyári virágosítás − kiegészülve a téliekkel −, az évente zajló nagyszabású faültetési program− aminek keretében több mint ezer fát és cserjét ültetnek el hosszú évek óta −, a parkok megújítása, az öntözőrendszerek telepítése, a körforgalmak parkosítása, a nem működő szökőkutak újraindítása, felújítása és a környezetük újjászületése, továbbá a város területén végzett kimagasló köztisztasági munkák is mind-mind beletartoznak a sikerbe. Fontos, hogy dr. Dézsi Csaba András javaslatára már védett a Püspökerdő és a marcalvárosi kiserdő is, illetve a kezdeményezése révén új fákkal van tele már a Győrkőcliget is, amely évente tovább bővül a születendő győri gyermekek után. Szóval a környezet megszépítése-védelme érdekében rengeteg esemény zajlik, amelyeket továbbra is folytatni fogunk, ebben – illetve az eredmény megőrzésében −számítunk a lakosság segítségére és együttműködésére, hogy továbbra is ilyen szép maradjon a városunk” – fejtette ki Radnóti Ákos.

(A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.)